Пенза, 2 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 1679 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1216 пациентов. В стационары за прошлый день госпитализировали 159 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 2 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 156 903 случая. Выздоровели 107 735 пациентов, скончались 5259 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области динамика заболеваемости ОРВИ по сравнению к предыдущей неделе снизилась на 31,1%. Среди детей в общей структуре заболевших насчитывается 14,5%, неделей ранее — 12,9%.

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