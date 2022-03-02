Москва, 2 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс. Еда» отправил своим клиентам письма с извинениями в связи с утечкой данных. Рассылку произвели 2 марта на электронную почту пользователей приложения.

Скриншот письма, полученного корреспондентом ИА REGNUM Фрагмент письма от сервиса «Яндекс. Еда» об утечке данных

«В интернет попали номера телефонов наших клиентов и техническая информация о заказах: дата создания, состав и другие подробности», — говорится в письме. «Утечка не коснулась банковских и платёжных данных, логинов и паролей — они в безопасности», — заверили в сервисе.

Добавим, что по словам представителей сервиса, в связи с инцидентом они уже обратились в правоохранительные органы. А также «ужесточили подход к хранению информации о заказах, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным».