Пекин, 2 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали «коктейльное антитело», которое может нанести один-два удара коронавирусу, вызывающему COVID-19, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Исследователи из Столичного медицинского университета и Академии наук Китая разработали биспецифическое моноклональное антитело человека против SARS-CoV-2, объединяющее неконкурентоспособную пару нейтрализующих антител человека, а именно B38 и H4, для нацеливания на два антигена, блокируя таким образом связывание вируса с его рецептором.

Антитело двойного уничтожения или bsAb15 продемонстрировало большую эффективность нейтрализации, чем его родительские антитела, и более мощную нейтрализующую активность против «Дельта"-штамма, согласно исследованию, опубликованному на Nature Immunology на этой неделе.

Кроме того, было показано, что новое антитело снижает вирусный титр у инфицированных нечеловеческих приматов и трансгенных мышей ACE2 человека, что делает его возможным и эффективным потенциальным инструментом для лечения и профилактики тяжелого течения COVID-19.