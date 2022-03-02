Донецк, 2 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР) ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Группировка войск ДНР ведет бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли при отражении атаки украинских силовиков на горловском направлении, еще несколько человек попали в плен.