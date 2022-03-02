Шанхай, Китай, 2 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Китай начал подъем крупнейшего хорошего сохранившегося корабля, потерпевшего крушение 160 лет назад, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Потерянный корабль

Этот затонувший корабль с большим количеством культурных реликвий был торговым судном во времена правления императора Тунчжи (1862−1875) в период династии Цин. Названный «Древними обломками Янцзы № 2», корабль был найден затопленным на глубине 5,5 метров на мелководье Хэнша на северо-востоке острова Хэнша в районе Чунмин в Шанхае.

Согласно археологическим исследованиям, корабль имеет около 38,5 метров в длину и 7,8 метра в самом широком месте посередине. Он имеет 31 каюту и наполнен изысканными культурными реликвиями, такими как фарфор, изготовленный в Цзиндэчжэне, всемирно известной «фарфоровой столице» в провинции Цзянси на востоке Китая.