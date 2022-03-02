Лондон, 2 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1700 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, в настоящее время стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла в цене до $1700 за тысячу кубометров, увеличившись более чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена фьючерса на нефть марки Brent впервые с лета 2014 года превысила отметку в $112 за баррель.