Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости
Наступивший 2022 год принёс множество погодных сюрпризов. Десятки рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы и Казани на фоне ухудшения погодных условий.
Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост: пролом на всю проезжую часть появился на путепроводе через Снеговую Падь. В Башкирии на трассе М5 «Урал» из-за сильнейшего снегопада застряли 33 машины. В Забайкалье на помощь в борьбе с обледеневшими после выхода грунтовых вод дорогами пришли военные. Всего зафиксировано 282 наледи. Причиной возникновения наледных явлений в крае является большое обводнение грунтов — это следствие обильных осадков, выпавших в летний период.
Тем временем жителям в Кубани предложили эвакуироваться из-за подъёма воды в реке Абин. Речь идёт о Крымском районе Краснодарского края. Подробности о погодном апокалипсисе — в трансляции ИА REGNUM.
Читайте также: Военные помогают расчищать дороги в Забайкалье
На трассе М5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии застряли 33 машины, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.
Уточняется, что речь идет об участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Застряли легковые и грузовые автомобили. Рядом с АЗС организован кемпинг с горячим питанием.
В Крымском районе миновала угроза масштабных подтоплений, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своём Telegram-канале. есь в своём Telegram-канале.">
В Крымском районе уровень воды в реке Абин ночью 26 декабря опустился ниже критической отметки. Разлива не случилось, жители в безопасности. По словам главы, обстановка на реке Адагум, где ещё около 00:40 ожидался неблагоприятный исход, стабилизировалась.
Спасатели совместно с сотрудниками администрации и казаками мониторят обстановку. Оперативные службы действуют в режиме повышенной готовности. Непогода задержится до конца суток, 26 декабря.
Подтопления, оползни и сели возможны на Кубани из-за разгула стихии — МЧС.
До конца суток 26 декабря вероятность ЧС сохраняется в девяти районах и городах Краснодарского края — в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Туапсинском районах, в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.
В Башкирии снегопад заметает дороги, сильный ветер валит дорожные знаки. Власти ограничили работу общественного транспорта.
На магистралях усилили патрули ГИБДД и поставили спецтехнику — настолько опасные сейчас условия. Тем временем 33 автомобиля застряли на трассе М-5 — ветер и снег не позволили им двигаться дальше.
Настоящий снежный ад на трассе Уфа — Оренбург. Там из-за сильной метели столкнулись 15 машин.
Массовая авария произошла примерно на 50-м километре шоссе. Один человек погиб. Цитата телеграм-канала Baza.
Во Владивостоке из-за аномальных холодов треснул мост через Снеговую Падь. Причем, движение решили пока не закрывать. Сооружение сейчас обследуют специалисты.
Цитата канала «Вести FM».
На федеральной трассе М5 в районе населенного пункта Первокоммунарский Самарской области из-за снегопада застряли 20 автомобилей. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Читайте подробнее: 20 автомобилей застряли на трассе М5 в Самарской области
Новосибирская область. В Венгерово во время сильного ветра упала районная ёлка, установленная в центре села. Накануне, 25 декабря, власти оперативно установили новую.
26 декабря в аэропортах столицы России Москвы отменили и задержали более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Читайте также: 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Усиление ветра до 16 м/с и метель ожидаются в Москве 26 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: В Москве ожидается ветер до 16 м/с и метель
В Башкирии порывы ветра достигают 20 м/с. Несколько участков федеральных трасс закрыли для проезда.
На севере и северо-востоке Ростовской области дорожная обстановка остаётся сложной из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.
Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок
В Западной Сибири неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели, местами ожидается небольшой снег, периоды без осадков будут короткими и в отдельных районах.
Температура воздуха немного понизится ночью — до −9…−17°С, местами до −22…−30°С, днем максимальная температура составит в юго-восточных районах −4…−12°С, в центральных и северных районах −13…−18°С, местами — 23 °C. В Восточной Сибири характер погоды существенно не изменится.
В Красноярске введён режим «чёрного неба» из-за превышения уровня загрязнения воздуха.
Башкирия. В МЧС уточнили, что на трассе столкнулись не 15, а 22 машины. Один человек погиб, ещё пятеро пострадали.
В Оренбургской области более 50 человек оказались в снежном плену. На 1203-м километре дороги Москва-Челябинск в результате снегопада застряли 30 автомобилей, в которых находится более 50 человек.
Сейчас на участке трассы введено ограничение с 1194-го километра по 1251-й, а дорожные рабочие помогают оказавшимся в снежной ловушке добраться до ближайшего заведения общепита.
После вчерашнего ливня специалисты «Службы спасения» и Анапского отряда «Кубань-СПАС» провели работы по расчистке русла реки Сукко. Затор устранен и пропускная способность реки восстановлена.
Цитата канала «Кубанские новости».
Более 5,5 тыс. сотрудников экстренных служб готовы к разгулу стихии в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Об этом: Ростовские службы экстренного реагирования готовы к непогоде
Один пострадавший в ДТП с 22 автомобилями на трассе в Башкирии находится в тяжёлом состоянии, ещё четверо пострадавших — средней степени тяжести, сообщили в минздраве республики.
Спасатели Татарии помогли согреться двоим гражданам, чье авто застряло в снегу. По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевском районе, на Ямашевском поле автомобиль застрял на снежной дороге. В салоне авто замерзают два человека.
По прибытии спасатели посадили 28-летнего водителя и 24-летнюю пассажирку в свой автомобиль, чтобы они отогрелись. Им дали одеяло и горячее питье.
После этого спасатели помогли откопать застрявшую в снегу машину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.
В зоне ожидания уфимского аэропорта, по данным сервиса Flightradar24, находятся три самолёта: из Набережных Челнов, Москвы и Екатеринбурга.
Самолёт из Нового Уренгоя не смог приземлиться в Уфе и ушел в Нижнекамск.
В середине декабря закончилось трехмесячное извержение вулкана на острове Ла Пальма. Оно нанесло ущерб на сумму минимум €0,5 млрд, а в море появились новые территории.
Цитата РБК.
МЧС Москвы предупреждает о снеге, метели и снежных заносах на дорогах сегодня, 26 декабря.
Второе массовое ДТП с участием 11 машин произошло на федеральной трассе в Башкирии — ГИБДД.
Цитата канала bbbreaking.
Второе за день, 26 декабря, массовое ДТП с участием 11 машин произошло в Башкирии. Об этом сообщили в ГИБДД республики.
Читайте подробнее: Очередное массовое ДТП произошло на трассе в Башкирии
Алтайский край. На автодороге Заринск — Барнаул густой туман и гололедица.
В Казани резко вырос спрос на услуги по уборке снега — таких объявлений в Казани стало больше на 158%. Цена в среднем составляет 150 рублей. Вывоз снега обойдется в одну тысячу рублей.
Стоимость услуги зависит от времени и квадратных метров очищаемой площади.
В Забайкалье сегодня, 26 декабря, прорвало одну из двух действующих дамб, защищающих посёлок Кокуй. Как сообщает пресс-служба правительства региона, грунтовые воды вышли на поверхность.
«Вода пошла в сторону села. Сейчас по водоотводным каналам постараемся отвести воду в реку, после чего приступим к восстановлению дамбы», — заявил губернатор Александр Осипов.
По его словам, власти намерены по оперативно решить вопросы по устранению последствий ЧС.
Читайте подробнее: В Забайкалье грунтовые воды прорвали дамбу
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений сохраняется в девяти районах Краснодарского края до конца суток 26 декабря.
Подробности в материале: В девяти районах Кубани есть угроза ЧС из-за дождей
До минус 6 градусов может опуститься температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РИА Новости.
«В атмосфере активизируются циклоны… — рассказал Тишковец. — Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов».
Читайте подробнее: Жителям Москвы рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Последняя неделя 2021 года в Центральной России начнется с усиления морозов. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Об этом: В последнюю неделю года в Центральной России усилятся морозы
В Кемеровской области завтра, 27 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Читайте также: В Кузбассе подморозит до — 23 °C
В Челябинской области 26 декабря ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Об этом: В Челябинской области из-за метели закрыли участок трассы М-5
В Ростовской области 27 декабря сохранятся плохие погодные условия. Морозы усилятся до 21 градуса, сообщается на сайте донского управления МЧС России.
Подробности в материале: Морозы в Ростовской области усилятся до 21 градуса
В северных районах Калмыкии 27 декабря ожидается снегопад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Читайте также: Калмыкию накроет снегопад
26 декабря и ночью 27 декабря в Оренбургской области местами ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 50−100 м, ветер 25−27 м/с, сообщает Гидрометцентр России.
27 декабря в горах Крыма, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, 27−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.
В Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования.
Читайте также: На Камчатке из-за непогоды отменили занятия в школах
В Петропавловске-Камчатском объявили лавинную опасность. Сход масс снега возможен в горных районах города с 27 по 30 декабря.
Об этом: На Камчатке ожидают схода лавин
В село Бясь-Кюёль Горного района Якутии, где за счёт государства были построены новые дома на месте уничтоженных лесным пожаром, отправили строителей. Они проконопатили полы, которые покрылись инеем.
Читайте подробнее: В Якутии в дома погорельцев направили строителей
В Оренбургской области возобновлено движение транспорта по трассе М-5 на участке между населёнными пунктами Новосергиевка и Черноречье. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Подробности в материале: В Оренбуржье после непогоды снова открыли трассу М-5
В последнюю неделю года погода в Приморье будет разной — край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается.
Подробности в материале: В Приморье новогодняя ночь будет морозной и бесснежной
В Челябинской области после снегопадов и метели снова открыто движение по участку трассы М-5. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
Читайте подробнее: В Челябинской области после метели открыли трассу М-5
Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) продолжает действовать в Красноярске.
Читайте также: Красноярцы прожили выходные под «чёрным небом»
Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 27 декабря в Туве ожидается температура воздуха — 30, — 35 °C, местами до — 40 °C.
Об этом: В Туве ожидаются сильные морозы
Метели и снегопады продолжатся в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, 27 декабря в республике ожидаются снег, метель, на дорогах сильные заносы. Днем столбик термометра может опуститься до — 10 °C.
Об этом: Жителей Башкирии предупредили о продолжении снегопада
В ночь на 27 декабря на трассе Джубга — Сочи из-за неблагоприятных погодных условий водитель МАНа не справился с управлением, автомобиль занесло, а прицеп перевернулся, перегородив проезжую часть. В происшествии обошлось без пострадавших, в настоящее время движение уже возобновлено.
Цитата канала «Кубанские новости».
27−30 декабря в горных районах Камчатского края лавиноопасно — предупреждение Гидрометцентра.
28−31 декабря в южных районах Хабаровского края и на территории Еврейской автономной области сохранится сильный мороз (температура ночью — 35° и ниже), аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7° и более.
Летевший из Сочи в Якутск самолет отправили в Нерюнгри из-за густого тумана. После заснеженного Сочи авиапассажиров, следовавших в столицу Республики Саха, вряд ли можно удивить похолоданием. Но даже для них минус 42 градуса — это очень холодно. Тем не менее посадить борт из Сочи в другом аэропорту было решено по иной причине — из-за сильного тумана в Якутске.
Цитата канала «Кубанские новости».
В понедельник, 27 декабря, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица, местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °С. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Читайте также: В Москве 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода и до — 10 °С
Амурчане, летевшие из Благовещенска в Москву, ждали вылета три часа прямо в самолёте. Люди пожаловались на холод в воздушном судне.
Читайте подробнее: Жителей Приамурья заморозили в самолёте
Накрывший Ростовскую область снегопад не сказался на дорожной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 27 декабря.
Читайте также: В Ростовской области инспекторы ГИБДД контролируют ситуацию после снегопада
Температура воздуха в Санкт-Петербурге по-прежнему держится ниже климатической нормы, но уже не показывает аномально низких для конца декабря значений, какие были зафиксированы в прошедшие выходные, когда в ночные часы температура в Петербурге опустилась ниже минус 23 градусов.
Об этом: Температура в Петербурге ниже нормы, но морозы уже не сибирские
В Чувашии из-за непогоды отключение электроэнергии зарегистрировано в 11 муниципальных образованиях. Крупное ЧП произошло в Марпосаде, где из-за сильного ветра повреждена крыша многоквартирного дома.
Читайте подробнее: В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды
Пробки на дорогах Ростова-на-Дону утром понедельника, 27 декабря, достигли восьми баллов. На дорожную ситуацию повлияли выпавший снег и аварии.
На зимнике в Якутии два грузовых автомобиля частично ушли под лёд, один из них провалился под самую крышу. ЧП случилось между Абыйским и Момским районами республики.
Подробности в материале: В Якутии под лёд провалились два большегруза
Металлические листы кровли сорвало с крыши многоквартирного дома в результате порывов сильного ветра в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что в селе Большая Глушица в доме д. 67А по ул. Чапаевская в результате сильных порывов ветра, до 27 метров в секунду, с крыши дома снесло металлические листы кровли.
Подробности в материале: В Самарской области сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома
Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter предупредил о скором наступлении сильных морозов в центральной и северо-западной частях страны.
Предупреждения касаются Люблинского, Мазовецкого, Лодзинского, Великопольского, Западнопоморского, Куявско-Поморского, Поморского воеводств и южной части Нижнесилезского воеводства.
Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
28 декабря в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха может опуститься до — 24 °C, днем может потеплеть до — 12 °C.
Подробности в материале: В Самарской области ожидаются морозы до — 28 °C
По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 27 на 28 декабря ожидается слабый снег, ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура 21−23 градуса мороза.
В Чувашии подсчитывают ущерб от стихии, а также делают выводы об оперативности реагирования различных служб и ведомств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по итогам обсуждения на планёрке в правительстве предупреждение получил глава администрации Марпосадского района.
Читайте подробнее: Глава Чувашии предупредил сити-менеджера Марпосадского района
Самолёт, летевший в Якутск из Сочи, отправили в аэропорт Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий в Якутске. В столице республики туманно.
Читайте также: Аэропорт Якутска из-за тумана отложил рейсы и не принимает самолёты
26 декабря в Ростове-на-Дону случился сильнейший снегопад. В этот день в донской столице выпало больше половины месячной нормы осадков, передаёт ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Ростов-на-Дону завалило снегом
Аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днем ожидается от — 25 до — 30 градусов.
Подробности в материале: В Хабаровском крае аномальные морозы продержатся до конца года
Центр ФОБОС о погоде в Екатеринбурге 27 декабря: синоптическая ситуация будет формироваться в противоборстве уходящего на восток антициклона и приближающегося с запада облачного вихря; ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, ближе к вечеру усилится ветер.
Коммунальная техника и дворники всю ночь расчищали дороги и тротуары в Ростове-на-Дону. За последние сутки вывезено более 1000 тонн снега, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте также: В Ростове-на-Дону вывезли более 1000 тонн снега
Прокуратура Амурска проводит проверку в связи с размещенной в сети информацией о том, что ребёнок трёх лет замерзал на одной из городских улиц.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае на улице обнаружили голого ребёнка
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал горожан «с пониманием» отнестись к ситуации на транспортных артериях.
Об этом: Ростовский сити-менеджер призвал горожан к «понимаю»
В Краснодарском крае ожидается мокрый снег. Жители региона получают на свои мобильные устройства штормовые предупреждения. Местами в крае, кроме Сочи, ожидается сильное налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.
Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру «101».
На трассе около Геленджика образовался затор из-за огромной лужи и вынесенного дождем щебня.
На курорте продолжается строительство дорожных развязок на выездах из города. На трассе, ведущей в сторону Новороссийска, ливнем размыло щебень и песок, которые были приготовлены для продолжения строительства. Часть из этого оказалась на проезжей части трассы.
Кроме того, участок дороги ушёл воду — автомобилисты вынуждены замедлять ход и осторожнее передвигаться из-за большой лужи.
Цитата канала «Кубанские новости».
В настоящее время пожарные Западной Австралии продолжают бороться с неконтролируемыми лесными пожарами по всему штату на фоне чрезвычайно жаркой погоды. Как сообщает телеканал Nine News, столбики термометров 27 декабря поднялись выше 38 градусов по Цельсию.
Читайте также: В Западной Австралии из-за жары бушуют неконтролируемые лесные пожары
В городе Минусинске Красноярского края продлён режим неблагоприятных метеоусловий («чёрного неба»).
Читайте подробнее: В красноярском Минусинске продлили режим «чёрного неба»
В Ростовской области последствия мощного снегопада на федеральных трассах, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», устраняли 65 единиц техники.
Подробности в материале: В Ростовской области дорожная техника вышла на федеральные трассы
В новогоднюю ночь будет «скандинавская еврозима», написал на своей страничке в Instagram ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, 27 декабря гидродинамические модели отработали первые для новогодней ночи прогностические карты с заблаговременностью 5 суток, которым можно доверять. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией.
«Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1−1,1 мм), ветер южной четверти 4−9 м/с, температура воздуха в Москве −3…−6, по области −2…−7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст. Высота снежного покрова в столице составит 25−28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке», — пояснил Тишковец.
Он уточнил, что ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.
Общее количество жертв тайфуна «Раи» (Rai), в результате его прохождения по территории Филиппин, выросло до 389. Об этом 27 декабря сообщает Philippine News Agency.
Об этом: Количество погибших из-за тайфуна «Раи» на Филиппинах выросло до 389
В Благовещенске напряжённо проходит отопительный сезон. Мёрзнут в своих квартирах жители нескольких микрорайонов города. Жалобы на проблему с отоплением и утеплением домов поступили на прямой эфир мэра столицы Приамурья Олега Имамеева.
Об этом: Жители столицы Приамурья пожаловались мэру на холод в квартирах
В Красноярске режим «чёрного неба» продлили с 19 часов (местное время) 27 декабря до 19 часов 29 декабря. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.
Читайте также: Режим «чёрного неба» продлили в Красноярске
На прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода, сообщили 27 декабря в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики обнародовали прогноз погоды в Красноярске на Новый год.
Читайте также: В Красноярске рассказали о погоде на Новый год
Экстренная информация Гидрометцентра: 28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.
Умеренно морозная погода продержится в Москве в течение нескольких дней. Значения средней суточной температуры будут немного отставать от нормы — на 2−3°. В завершающий день 2021 года начнется потепление, сообщает Гидрометцентр.
Со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, антициклон, на северо-западной периферии которого будет находиться столичный регион, обеспечит повышенное атмосферное давление и создаст условия для дальнейшего ночного выхолаживания воздуха.
Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, в Москве −12…−10°, по области −15…−10°, ветер юго-западный 5−10 м/с. Днем преимущественно без осадков, в Москве −8…−6°, по области −10…−5°, ветер юго-западный 3−8 м/с. Гололедица.
В среду, 29 декабря, ночью, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью в Москве −15…−13°, по области −17…−12°. Днем в Москве −11…−9°, по области −13…−8°. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.
В четверг, 30 декабря, облачно, местами небольшой снег. Ночью в Москве −14…−12°, по области −17…−12°. Днем в Москве −9…−7°, по области −11…−6°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.
С приближением циклона с северо-запада погода будет меняться. В столичный регион будет распространяться более теплый и влажный воздух, отметили в Гидрометцентре.
В пятницу, 31 декабря, местами пройдет небольшой снег, ночью −11…−6°, днем −7…−2°, ветер переменных направлений 2−7 м/с.
Серия подземных толчков была зафиксирована в районе моря между островами Критом и Касосом после землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в ночь на 27 декабря.
Подробности в материале: В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Саратовской области в ближайшие дни, 28−29 декабря, ожидаются сильные морозы, температура воздуха опустится до 30 градусов ниже ноля. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен жёлтый уровень опасности.
Читайте также: В Саратовской области ожидаются сильные морозы
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что 2022 год в столице начнется с теплой погоды.
По её словам, в ночь на 1 января в Москве ожидается снег, который продолжится и днем. «Погоду начнет определять уже следующий атлантический циклон. Он принесет нам небольшой снежок в новогоднюю ночь. Больше снега будет в дневные часы 1 января», — отметила синоптик.
В ночь на 1 января температура в столичном регионе будет −5…−10, дневная температура −1…−6. То есть она чуть выше климатической нормы.
Самым холодным днем в Москве в последнюю неделю 2021 года с большой долей вероятности будет среда, 29 декабря, добавила Позднякова. Температура в городе составит около −15…−17 градусов ночью и −10…−12 — днем, уточнила она. Также в этот день ожидается снег.
В Татарии 31 декабря и 1 января сохранится слабо-морозная погода, временами со снегом. Температура воздуха ночью составит —7… —13 °С, днем 31 декабря — 5−10 градусов мороза, 1 января — 0… —6 °С.
Читайте подробнее: В Татарии спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь
В Чувашию после прошедших снегопадов вернулись морозы, которые спадут в новогоднюю ночь.
Читайте также: Морозы в Чувашии сменятся слабой оттепелью
Штормовое предупреждение в связи с угрозой подъёма уровней рек объявлено на территории Краснодарского края на 27−28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: На Кубани вновь объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы подтоплений
Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой устанавливать «адекватные цены» в новогодние дни, а в случае повышении тарифов заранее проинформировать об этом пассажиров.
Об этом: Власти Москвы призвали службы такси установить адекватные цены в Новый год
Дожди и снегопады обеспечили Ялте запас воды на весь 2022 год, заявили власти города.
В «режим работы на максимумах» перешёл Газпром из-за аномально низких температур, сообщили 27 декабря в пресс-службе компании. Такой режим работы действует с 22 декабря.
Подробности в материале: Газпром из-за холодов перешёл в режим работы на максимумах
Морозы до — 55 градусов пришли на запад и в центр Канады.
В Архангельске сильные морозы оставили без водоснабжения несколько жилых домов. Проблема затронула деревянный жилфонд. В частности, замерзла труба водопровода, которая питает жителей посёлка Кемский.
Об этом: Жители Архангельска остались без воды из-за замёрзших труб
В Ростовской области 28 декабря продолжит идти снег, в ряде территорий — сильный. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.
Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают расчищать городские улицы от снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте также: Ростовские коммунальщики вновь вышли на борьбу со снегом
В ночь на 28 декабря в северных районах Калмыкии столбики уличных термометров опустятся до — 11 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Читайте также: В Калмыкии подморозит до — 11 градусов
В Якутске введён актированный день для учеников 1−8-х классов. В городе безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов.
В 20 пунктах мониторинга температуры воздуха в Якутии столбик термометра опустился ниже 45 градусов мороза, при этом в десяти из них от — 50 до — 54 градусов ниже нуля. По прогнозу, перед Новым годом в республике станет ещё холоднее.
Читайте также: В Якутии под Новый год ждут сильных морозов
Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 28 декабря в Москве будет до — 8 °C, без осадков, гололедица
В Омской области 30−31 декабря ожидается морозная, без существенных осадков погода. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Об этом: Синоптики рассказали о погоде в Омской области на Новый год
По прогнозам синоптиков, новогодние каникулы в Приморье пройдут без особых сюрпризов погоды — будет стабильно морозно.
Читайте подробнее: В Приморье на новогодние каникулы будет морозно
По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря будет облачно с прояснениями. Местами пройдут сильные осадки — возможен и дождь, и снег. Велика вероятность гололеда.
Скорость ветра северо-восточного и восточного направлений составит 4−9 метров в секунду, при порывах — до 18. Днем столбики термометров могут подняться до +11 градусов, на Черноморском побережье — до +15.
Последствия сильного снегопада устраняют 28 декабря в Иркутске. Как сообщает пресс-центр мэрии города, с 4:00 на улицы и в скверы столицы Приангарья выведены более 50 единиц спецтехники и 200 человек.
«В первую очередь чистили участки с наибольшей проходимостью, спуски и подъемы. Сейчас чистим остановочные карманы, прометаем магистральные улицы. К вывозу снега приступим в ночное время, чтобы не создавать пробки», — сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.
Читайте подробнее: Приангарье борется со снегом
Дорожные службы Омска ночью 28 декабря приступили к устранению последствий снегопада. Об этом сообщили в мэрии города.
Снегопады и морозы до — 35 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, 28 декабря в регионе ожидается снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра днем может опуститься до — 20 °C.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются снегопады и морозы
Два города Красноярского края — Красноярск и Минусинск — в последнюю неделю уходящего года живут под «чёрным небом».
Читайте подробнее: Красноярцев просят лишний раз не выходить из дома из-за «чёрного неба»
В европейской части России началась новая фаза похолодания, сообщает 28 декабря Центр «Фобос». «Причиной перемены погоды станет антициклон, который накануне начал формироваться над европейской частью страны. Сегодня он усилится и захватит всё, кроме самых южных областей, а снежный циклон будет вытеснен за Урал», — пояснили специалисты. На Русской равнине температура продолжит понижаться. Ночью будет до −14… −17 градусов, а в дневные часы −9… −11 градусов. Однако в последние дни года на смену антициклону придет активный атлантический циклон, и в Европейской России снова пойдёт снег и потеплеет. А мороз и солнце уйдут на Урал и за Уральский хребет.
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни улучшения погодных условий не предвидится. Горожанам следует быть острожными из-за гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте подробнее: Ростовчан предупредили о сильном гололёде
Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице России во вторник, 28 декабря. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °C. Об этом 28 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Читайте также: В Москве 28 декабря ожидается небольшой снег и до — 10 °C
Согласно предупреждению Гидрометцентра России, 29 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше уровня 1500 метров будет лавиноопасно.
Предупреждения о наступлении на западную и центральную части Канады сильных морозов с температурой воздуха от — 35 до — 55 градусов по шкале Цельсия распространило Национального метеобюро страны 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Экстремальные холода будут наблюдаться в провинциz[ Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, а также на севере провинций Онтарио и Саскачеван.
Читайте также: В Канаду пришли экстремальные морозы
Ростовчане едва смогли вовремя попасть на работу из-за многокилометровых пробок, возникших утром 28 декабря из-за плохих погодных условий. Пробки достигали десяти баллов. В настоящее время ситуация на дорогах остаётся напряжённой.
Читайте также: Ростов-на-Дону застыл в десятибалльных пробках
В Тюменской области перед Новым годом будут держаться умеренные морозы с дневными температурами до — 20 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: Перед Новым годом в Тюменской области прогнозируют умеренные морозы
В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются перепады температур и давления, метели и морозы. Такой прогноз дали синоптики регионального гидрометцентра.
«По предварительным подсчётам, самым холодным днём недели будет 31 декабря. А повышение температуры начнётся с первым календарным днём января», — уточняется в прогнозе.
Читайте подробнее: На Новый год в Кузбассе подморозит почти до — 40ºС
Январь в Москве начнётся с оттепели. Температура в первый день нового года будет превышать климатическую норму на 4 градуса. Заметное потепление придёт в столичный регион со 2 января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
За прошедшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли 33,5 тыс. кубометров снежных масс, что равнозначно порядка 1675 самосвалам, груженных снегом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.
Об этом: За сутки с улиц Петербурга вывезли 1675 самосвалов снега
До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (за исключением Сочи) ожидается сильный гололед, сообщили в Гидрометцентре России.
Жители Ростовской области обрушились с критикой на местные власти после сильнейшего за полувековую историю снегопада. Комментарии, ярко описывающие последствия разгула стихии и бездействие коммунальных служб, появились на странице донского губернатора Василия Голубева в Instagram. Большинство интернет-пользователей не увидели ни намёка на работу коммунальных служб.
Читайте подробнее: «Сити-менеджер вообще мышей не ловит» — ростовчане атаковали губернатора
Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку качества работ по уборке снега городскими коммунальными службами. Об этом заявил прокурор областного центра Олег Фрикель.
Подробности в материале: Прокуратура проверит, насколько качественно убран снег в Ростове-на-Дону
Из-за сильных снегопадов и ураганного ветра в Румынии десятки поездов не смогли отправиться на линии или вовремя прибыть на место назначения. Об этом 28 декабря сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.
Читайте также: В Румынии из-за непогоды частично блокирована работа железной дороги
Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов.
Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поездов.
Цитата RT.
Донбасс. МЧС и синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 28 декабря. Сегодня днем ожидается сильный снег, переходящий в дождь.
Не исключены налипание мокрого снега и гололедица.
200 вахтовиков застряли в посёлке Подтесово в Красноярском крае. Переправа забилась льдом, и паром перестал работать. Власти предоставили жителям вертолёт, но процесс переправки людей растянулся.
Людям приходится днём и ночью жить в машине, при этом запасы еды заканчиваются, а условия жизни очень суровы — к примеру, поблизости даже нет туалета. Местные жители говорят, что история с паромом повторяется из года в год, но никто её не решает.
Цитата канала krsk01.
В Крыму в районе Евпатории Чёрное море стало золотым. Но переживать не стоит: вода окрасилась в жёлтый цвет из-за песка, он просто не успевает осесть из-за сильных волн.
Цитата канала «Регионал».
В Алтайском крае, где еще пару дней назад температура воздуха понималась выше 0 °C, ощутимо похолодает. По данным синоптиков, достаточно прохладно будет до конца 2021 года.
Подробности в материале: Конец года в Алтайском крае будет морозным
Забайкалье. С 27 декабря 2021 года открыто движение по автозимнику «Вилюй» — Ербогачен от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с. Ербогачен. Его общая протяженность составляет 220 км.
Открыть движение раньше не позволила непривычно тёплая погода в ноябре и начале декабря 2021 года.
За ночь в Ростове-на-Дону вывезли более семи тысяч кубометров снега, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 28 декабря.
Об этом: В Ростове-на-Дону за ночь вывезли более семи тысяч кубометров снега
Понижение температуры воздуха до — 31 °C ожидается в Самарской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Читайте также: В Самарской области ожидаются морозы до — 31°С
Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов
За время рождественских праздников, 24−26 декабря, из Таллина было вывезено 25 000 кубометров снега, вывоз снега продолжается до сих пор. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет в интервью гостелерадио Эстонии ERR.
Читайте также: Коммунальные службы вывезли с улиц Таллина 25 тысяч кубометров снега
В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице.
Читайте также: В Петербурге с начала декабря обморозились почти 30 человек
Все муниципальные службы Кишинёва участвуют в борьбе со снежными наносами в городе. Об этом 28 декабря сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на совещании.
Читайте также: В Кишинёве все муниципальные службы вышли на борьбу со снегом — мэр
Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта. За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега. Из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов.
Ливень превратил елочный базар в Анапе в подобие свалки. Едущие утром на работу анапчане были поражены увиденным. Там, где еще накануне, 27 декабря, красовался «лес» из живых елочек на продажу к празднику, образовалось озеро с зелеными островками.
Чрезвычайно теплая воздушная масса, которая будет воздействовать на Пиренейский полуостров в течение следующих нескольких дней, может оставить в Испании в канун Нового года самые высокие температуры за последние 20 лет и даже может стать самым теплым концом года за последние 40 лет. Об этом пишет агентство EFE.
Такая теплая воздушная масса — до 10 градусов выше нормы для этого времени года — будет способствовать высоким дневным температурам, характерным для апреля или мая, сказал агентству EFE представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо.
Читайте также: В Испании новогодняя ночь может стать самой тёплой за последние 40 лет
На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря.
Читайте также: В Ростовской области ввели ограничения на трассах из-за метели
Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки, 27 декабря, выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов. Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поезда, сообщает RT.
В Ростовской области на заснеженной трассе М-4 «Дон» столкнулись не менее десяти машин. Об этом сообщают очевидцы 28 декабря.
Подробности в материале: Массовое ДТП остановило движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (исключая город-курорт Сочи) ожидается сильный гололед.
28 декабря в Крыму сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17−22 м/с.
В Краснодарском крае 28 декабря осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, в горах ветер 20−25 м/с.
В Калмыкии сильный гололед.
28−29 декабря в Ростовской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.
28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно.
28 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 28−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.
28−29 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер 17−22 м/с.
30 декабря в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 23 м/с.
28−31 декабря в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края аномально холодная погода, 29−31 декабря сильный мороз (минимальная температура до —35 ° и ниже).
Гидрометцентр России
28−29 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 23−28 м/с (28 декабря до 30 м/с).
На Курильских островах снег (31 декабря на севере сильные осадки в виде снега и мокрого снега), метель, ветер 18−23 м/с (28 декабря до 25 м/с).
В Камчатском крае сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с (31 декабря на юге 25−30 м/с).
31 декабря на севере Сахалина снег, метель, ветер 20−25 м/с.
Среднемесячная температура воздуха в России в январе ожидается около климатической нормы, однако на отрицательном фоне практически на всей территории страны. Об этом 28 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Об этом: Вильфанд рассказал о погоде в России в январе 2022 года
28 декабря Шведский институт гидрологии и метеорологии выпустил два предупреждения желтого цвета об обильных осадках в некоторых частях южной Швеции, передает телеканал SVT.
29 декабря ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −15… −13 ° (в центре −10… −8 °), по области −17… −12 ° (на востоке до — 22 °), ветер юго-восточный 5−10 м/с. Днем облачно, местами небольшой снег, температура в Москве −10… −8 °, по области −13… −8 °, ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.
28−29 декабря. Вспышечная активность Солнца ожидается умеренной, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.
30 декабря в Московском регионе облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве −15… −13 °, по области −18… −13 °, днем в Москве −9… −7 °, по области −11… −6 °. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.
На Ямале перед Новым годом ударят 50-градусные морозы. Погода будет снежной, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Крыму 28 декабря рост уровня воды (на 24−44 см) наблюдается на р. Кача и р. Коккозка, сообщает Гидрометцентр России.
Повышение уровня воды (на 29−91 см) из-за нагонов отмечается на устьевых участках р. Неман и р. Матросовка (Калининградская область).
Ледяной покров установился на р. Юронга (Нижегородская область).
Рост уровня воды (на 23−36 см) наблюдается на Кубани у с. Успенское, р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).В ближайшие сутки на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань, на реках черноморского побережья Краснодарского края и Адыгеи ожидается повышение уровня воды, местами с достижением опасных отметок.
На устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону из-за сгонных явлений наблюдается уровень воды, неблагоприятный для судоходства.
Ледостав установился на р. Медведица у пгт. Лысые Горы (Саратовская область).
Зажор льда с повышением уровня воды на 12 см образовался на р. Десна ниже г. Брянск.
Повышение уровня воды (на 114 см) отмечается на Енисее у г. Енисейск (Красноярский край).
В ряде районов Вологодчины в новогоднюю ночь ожидается метель, температура воздуха в ночь на первое января составит в среднем около — 14 C.
Об этом: В Вологодской области в новогоднюю ночь ожидается метель
На северо-востоке Якутии в новогоднюю ночь сильный мороз (минимальная температура −57…−52°).
Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 29 декабря 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.
В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского автономного округа (снег, усиление ветра с порывами до 20 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 28 м/с, с метелью);
в Центральном федеральном округе на территории Белгородской области (усиление ветра с порывами до 18 м/с), Воронежской области (сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами до 18 м/с);
в Южном федеральном округе на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей (сильные осадки — снег, мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед); республики Калмыкия и Краснодарского края (сильный гололед, гололёдно-изморозевое отложение).
Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
29 декабря существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, сообщает МЧС России.
В среду, 29 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 29 декабря в Красноярске ожидается до — 7 °C, небольшой снег и «чёрное небо»
В Приморье в новогодние праздники энергетиков усилят дополнительными бригадами и техникой. Отмечается, что холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Надеждинском и Партизанском районах.
Об этом: В Приморье службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности
В среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 29 декабря в Москве будет до — 10 °C, небольшой снег
Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.
Читайте подробнее: Отсутствие горячей воды в роддоме столицы ЕАО объяснили сильными морозами
Правительство Молдавии заявило о бессилии государства перед снегом.
«Будем искренни, государство ещё не готово столкнуться с такой ситуацией», — написал вице-премьер Андрей Спыну.
Под «ситуацией» он имел в виду выпавший в декабре снег. По словам министра, спецтехника и оборудование для расчистки дорог в стране отсутствуют. А техническое состояние того, что имеется, — «катастрофическое». «Попытки бравады здесь не помогают», — резюмировал он.
В школах Оренбургской области 20 декабря отменяют очные занятия. Причиной стали морозы ниже минус 25 градусов, пишут СМИ.
Читайте подробнее: В школах Оренбуржья из-за морозов отменяют занятия
По данным спутникового мониторинга, на озере Байкал наблюдаются процессы ледообразования, которые усилились в начале третьей декады декабря из-за понижения дневной температуры воздуха в районе Прибайкалья до — 30… — 40 °C и ниже.
В северной части Байкала, преимущественно по западному берегу, отмечаются ледяные поля, битый лед, шуга, местами береговой припай.
В Татарии в первый день 2022 года потеплеет до 0 градусов. Сегодня, 29 декабря, температура ночью дойдет до 22−17 градусов ниже нуля, дневная температура составит от — 17 до — 12 градусов.
В четверг, 30 декабря, ожидается снег и потепление днем до — 8 градусов. Ночью на низинах возможно похолодание до — 25 градусов.
В Новый год, 31 декабря, дневная температура воздуха составит от — 5 до — 10 градусов.
В Якутии погода без существенных изменений. В отдельных районах небольшой снег. По-прежнему во многих районах столбики термометров в ночные часы опускаются до −45…−55°C, а днем не поднимаются выше −30…−45°C, на северо-востоке —50°C.
Сильный снегопад обрушился на Воронеж 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Город стал в девятибалльных пробках.
Читайте также: Воронеж завалило снегом
В Ростовской области в первой половине дня 29 декабря ожидается сильный гололёд.
Читайте также: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололёда
В Ростовской области сняты все ограничения на трассах, действовавшие ранее из-за плохих погодных условий.
Подробности в материале: В Ростовской области сняли ограничения на трассах
В станице Полтавской экскаватор утонул в иле вместе с водителем. Спецтехника 28 декабря расчищала проток, когда ее стало затягивать в ил. Водитель до последнего пытался спасти свой транспорт, в результате застрял внутри кабины.
На помощь увязшему в иле прибыла другая спецтехника. Водителю помогли выбраться, экскаватор было решено вызволять с наступлением светлого времени суток.
Цитата канала «Кубанские новости».
Черное море окрасилось в желтый цвет в районе Евпатории.
Президент Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко объяснил, что ничего страшного с водой не произошло — это обычное для полуострова явление.
«Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет», — заявил он РИА Новости.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий предложил жителям города перетерпеть снег.
Приморцы третий день в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток — морозы в Японском море нанесли непоправимый ущерб автомобилям.
Об этом: Судно с обледенелыми иномарками пришло в порт Владивостока из Японии
За ночь с улиц Ростова-на-Дону было вывезено более 6 тыс. тонн снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Об этом: Ростовские коммунальщики вывезли более 6 тысяч тонн снега
В Магаданской области обнаружили в лесу тело 28-летнего лыжника. Уроженец Пскова Дмитрий Зыбин 25 декабря ушел на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа». На связь не выходил, начались поиски.
Читайте также: В Магадане лыжник из Пскова замёрз в лесу
Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона.
Об этом: Волгоградские дорожники ликвидируют последствия обильного снегопада
Жителей Санкт-Петербурга, несмотря на надвигающийся на регион циклон, ожидает по-настоящему зимняя новогодняя ночь — будет легкий минус и снег.
Читайте также: Новогодняя ночь в Петербурге обойдётся без оттепели
Дорожники Санкт-Петербурга приступят к уборке улиц города от снега спустя четыре часа с начала нового года.
Читайте подробнее: Дорожники Петербурга выйдут на уборку улиц ранним утром 1 января
В новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом: Синоптик рассказала о погоде в Москве в ночь на Новый год
Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре.
Подробности в материале: Сильный ветер ожидается в Красноярске
Температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год, и составит до — 15 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом: Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве перед Рождеством
В Чувашии прогнозируются снежный январь и морозный февраль.
Читайте также: В январе в Чувашии ожидаются сильные снегопады
Под Геленджиком погиб водитель грузовика, помогавший охотникам переправиться через реку. ЧП произошло накануне днём на берегу реки Пшада, куда пару дней назад приехали на отдых около десятка охотников. Из-за дождя уровень реки сильно поднялся, вернуться обратно мужчины не могли.
Помощи охотники попросили у местного сторожа, у которого был полноприводный грузовик ГАЗ-66. На буксире мужчина перетянул два из трёх автомобилей, а когда возвращался за третьим, бурным потоком его ГАЗ унесло в стремнину, опрокинуло и накрыло водой. Ближе к вечеру спасатели смогли вытянуть машину на берег.
По факту ЧП и гибели человека проводится расследование.
Цитата канала «Кубанские новости».
Снег ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, днем 31 декабря 2021 года, а также ночью и днем 1 января 2022 года по области ожидается снег. Столбик термометра в регионе днем 31 декабря может подняться до отметки — 4 °C.
Читайте подробнее: В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается снег
В Саратовской области ночью 30 декабря местами ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью и днём прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в тёмное время суток составит —12…—17 °C, в Левобережье местами подморозит до минус 24 градусов. Днём потеплеет до —6…—11 °C.
Читайте также: В Саратовской области из-за метели объявили жёлтый уровень опасности
В Алтайском крае синоптики обещают похолодание до — 30 градусов. Ночью 30 декабря температура в Алтайском крае опустится до −8…−13 градусов, местами до — 19 градусов, а по северо-западу региона до −20…−25 градусов. А вот ночью 31 декабря похолодает уже до −19…−30 градусов.
В Ростове-на-Дону из-за разгула стихии повалено более 60 деревьев. Механические повреждения получили автомобили.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону стихия повалила десятки деревьев
Снегопад в Чите. Девять единиц техники от муниципального предприятия «ДМРСУ» работают 29 декабря на улицах города по состоянию на 17 часов.
В их число входят шесть пескоразбрасывателей, 2 автомобиля с противогололёдным реагентом (рассол) и одна машина комбинированного типа (подсыпка + рассол). Согласно существующей схеме, в первую очередь подсыпка и обработка регентом производится по маршрутам общественного транспорта, основным магистральным улицам, участкам с перепадом высот.
Также подсыпка проблемных участков ведется на Молоковском тракте. По мере необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено.
Мэрия Читы.
На этой неделе в Иркутске снова ожидается обильный снегопад.
В Элисте из-за резких перепадов температуры воздуха, которые способствовали образованию наледи на проводах линий электропередачи, частично остались без света несколько районов. О нарушениях электроснабжения ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Об этом: Стихия частично обесточила Элисту
В Калмыкии в течение двух дней сохранятся сильный гололед и сильное гололёдно-изморозевое отложение. В связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение, передаёт ИА REGNUM 29 декабря.
Подробности в материале: В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда
В течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады. Температура воздуха будет комфортной для прогулок, но только до Рождества.
Читайте также: В Архангельской области в новогодние праздники ожидаются снегопады
В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался на острове Крит, на 86 км южнее города Ираклион с населением порядка 135 тыс. человек.
Читайте также: На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные колебания магнитудой 7,6 зафиксированы у побережья Восточного Тимора, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек.
Читайте также: В районе Восточного Тимора зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6
По меньшей мере 24 человека погибли от последствий наводнений и оползней, которые наблюдаются в северо-восточном бразильском штате Баия. Об этом 29 декабря сообщил портал UOL со ссылкой на спасательные службы.
Об этом: Число жертв ливней и оползней на северо-востоке Бразилии увеличилось до 24
В четверг, 30 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 30 декабря в Красноярске ожидается до — 8 °C и порывистый ветер
В постановление администрации Владивостока от 28 декабря о запрете выхода на лед в зимний период внесены изменения — указаны даты, когда можно и нельзя выходить на лёд.
Читайте также: Власти Владивостока уточнили, когда нельзя выходить на лёд
В четверг, 30 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте подробнее: 30 декабря в Москве будет до — 9 °C, местами небольшой снег
Прокуратура Владивостока проводит проверку по фактам отсутствия горячей воды и отопления у более, чем 3 тыс. жителей домов в Первомайском районе.
Об этом: Авария во Владивостоке оставила без тепла и горячей воды 3 тыс. жителей
В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 30 декабря лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Об этом: Сибиряков предупредили о лавинной опасности в горах
Владельцы «обмороженных» иномарок, которые прибыли во Владивосток из Японии, смогут получить компенсации.
Читайте подробнее: Приморцы смогут получить компенсацию за обледенелые иномарки из Японии
На Камчатке 31 декабря ожидаются сильный ветер и снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Читайте подробнее: На Камчатку перед Новым годом обрушится ураган
В Москве ожидается до девяти градусов мороза, сообщает 30 декабря центр погоды «Фобос».
Подробности в материале: Синоптики ожидают в Москве до девяти градусов мороза
Снег и лёгкие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.
Почти 10,5 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа коммунальщики за ночь с 29 на 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.
Об этом: С улиц Воронежа за ночь вывезли 10,5 тыс. кубометров снега
В Омской области днём 31 декабря ожидается −13…−18 °С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
В Ростовской области жители Белокалитвинского района решили наказать главу администрации Коксовского сельского поселения за неубранный снег. Хулиганы забросали машину чиновникам снегом.
Подробности в материале: В Ростовской области хулиганы забросали машину главы посёлка снегом
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 30 декабря во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура — 18… — 20 градусов. На дорогах местами гололедица.
Мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения.
Подробности в материале: Сахалин накроет мощный циклон
В Ростовской области с начала снегопада возбуждено 42 административных дела за плохую уборку снега и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской административной инспекции.
Читайте подробнее: В Ростовской области выписали штрафы за плохую уборку снега и наледи
В Александровск-Сахалинском районе спасатели объявили лавинную опасность. По прогнозам регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, сход снежных лавин возможен 31 декабря.
Об этом: В районе Сахалина перед Новым годом возможен сход лавин
В Тюменской области в новогоднюю ночь будет морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Тюменской области ожидается морозная новогодняя ночь
В Югре новогодняя ночь будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Снегопад продолжится 1 и 2 января. Ночью 31 декабря ожидается — 19… — 24 °C, днём — 14… — 19 °C, в восточных и северо-западных районах — 20… — 25 °C.
Читайте также: В первые дни нового года Югру накроет снегопад
Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 и 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.
Читайте также: Новый год принесёт в Крым дожди и снегопады
Гидрометцентр: 31 декабря на Сахалине ожидается сильный снег, сильная метель, ветер с порывами 27−32 м/с.
Новогодняя ночь в Кургане будет бесснежной и умеренно морозной. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью 31 декабря в регионе ожидается −16…−21°С, днём −12…−17°С, без осадков. Ветер южный 4−9 м/с.
Подробности:Новогодняя ночь в Курганской области будет умеренно морозной
Непогода и низкие температуры конца декабря 2021 года сделали невозможным общение жителей острова Пийрисаар на эстонской половине Чудского озера с материковой частью. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV.
Об этом: Эстонские островитяне-староверы оказались отрезанными от большой земли
В Новый год на Кубани будет тепло. Правда, без пышного снега, но и без трескучих морозов. О погоде в новогодние праздники на Кубани рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.
В регионе в последний день года ожидается дождь, а в северных районах края — снег. Усилится ветер. Зато температура воздуха будет плюсовая: на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.
Из-за тумана в аэропорту Краснодара продолжают задерживать рейсы. На данный момент (30 декабря) на прилет уже задержано 14 рейсов.
Девять ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минеральные воды и Ставрополь. К рейсам, севшим на запасные аэродромы, из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга.
Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с 13.30 до 16.00.
Ночью и днём 31 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, пройдёт умеренный снег, на юге области — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит —6…—11°C, при прояснении до минус 16, днём потеплеет до —2…—7°C.
Читайте подробнее: В Саратовской области ожидаются туман и мокрый снег
В поселке Коксовый (Ростовская область) местные жители засыпали снегом администрацию и автомобиль главы. Таким образом они выразили недовольство плохой уборкой снега в поселке.
Колонна из 27 автомобилей из-за сильнейшей метели не смогла двигаться в Апастовском районе Татарии. Инцидент произошел в вечернее время на автотрассе Казань — Ульяновск. Автоинспекторы помогли двоим водителям вызволить их машины из сугроба, а затем сопроводили колонну до ближайшей заправочной станции.
Об этом: Сотрудники ГИБДД в Татарии спасли колонну автомобилистов из снежного плена
В Новосибирске сегодня, 30 декабря, ожидается заметное понижение температуры воздуха — до — 25 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Читайте подробнее: Новосибирцев ждёт похолодание в новогоднюю ночь
На Ямале в новогоднюю ночь ожидаются 40-градусные морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: На Ямале в новогоднюю ночь ожидается — 42°C
Из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии. Над главной воздушной гаванью республики наблюдается густой туман, ограничивающий видимость дистанцией в 100 метров.
Об этом: Сотни пассажиров не могут улететь из столицы Киргизии
В последний день 2021 года, 31 декабря, в Удмуртии начнется некоторое потепление.
Так, предстоящей ночью в республике температура воздуха составит — 14… — 19 °C, днем 31 декабря мороз ослабнет до — 7… — 12 °C. Временами ожидается небольшой снег.
В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют комфортную и мягкую зимнюю погоду с температурой в пределах — 8… — 12 °C, небольшим снегом и ветром максимальными порывами 4−9 м/с.
Читайте также: В новогодние праздники Удмуртию ждут температурные качели
Распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер. Об этом сообщило на своей странице в Twitter окружное отделение Национальной метеорологической службы США.
Об этом: Из-за лесных пожаров в Колорадо начали эвакуацию населения
В Японии из-за непрекращающихся в ряде префектур на побережье Японского моря сильных снегопадов отменили около 40 внутренних авиарейсов. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.
Об этом: В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 40 авиарейсов
В пятницу, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 31 декабря в Москве будет до — 3 °C, мокрый снег, гололедица
Паромная переправа на Сахалине временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. В северных районах Сахалина ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 32 м/сек.
Читайте подробнее: Паромная переправа между Сахалином и материком прекратила свою работу
В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожидается изморозь, туман и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте также: В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде на Новый год
В министерстве культуры Забайкальского края подвели итоги конкурса новогодних логотипов. Участники пробовали силы в творчестве и представили свое видение логотипа и фирменного стиля для праздничных мероприятий, объединённых в проект «Народный новый год в Забайкалье».
Победителями конкурса стали Кристина Шелопугина, Антон Худяков, Жанна Леснянская и Роман Юн.
Подробности в материале: В Забайкалье подвели итоги конкурса новогодних логотипов
Несладким этот Новый год выдастся у жителей штата Колорадо в США. Там разгорелись мощные лесные пожары. Десятки тысяч жителей эвакуированы, пока пострадал один человек, но власти считают, что это число может стремительно увеличиться.
Цитата канала tv360.
Автоинспекторы в Татарии шесть километров шли в метель перед машинами, показывая дорогу. Из-за сильнейшей метели вечером на трассе Казань — Ульяновск в Апастовском районе РТ скопилась колонна из 27 автомобилей. Нулевая видимость и снегопад не давали возможность водителям двигаться вперед.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на помощь автовладельцам пришли сотрудники ГИБДД Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить увязшие в сугробах машины. После этого автоинспекторы сопроводили колонну машин до ближайшей заправки — полицейские шесть километров шли перед машинами, сменяя друг друга, помогая автомобилям проехать в метель.
В аэропорту Краснодара из-за тумана не смогли приземлиться рейсы из Дубая и Архангельска. В связи с туманом с 07:40 в аэропорту введены «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость в районе аэродрома в данный момент составляет 350 м.
За ночь из-за усиления тумана два рейса из Дубая и Архангельска совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12:15 и 10:50 соответственно.
Всего 31 декабря задержано на вылет 8 авиарейсов из-за позднего прибытия в столицу Кубани. С пассажирами работают представители авиакомпаний.
Погода в Краснодарском крае в ближайшие дни будет нестабильной. Пышного снега и трескучего мороза 31 декабря, как и в последующие праздничные дни, кубанцам ждать не стоит. Будет привычная для жителей региона новогодняя погода — с осадками и ветром.
Последний день года может начаться с туманов. С полудня 31 декабря в южной части региона пойдет дождь, в северной — снег. Местами ожидаются сильные осадки. Велика вероятность гололеда. Усилится ветер. Температура воздуха на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.
В новогоднюю ночь в Казани температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, выпадет небольшой снег. В дневные часы 1 января 2022 года ожидается — 2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура в первый день нового года будет выше нормы на 6−7 градусов. Среднесуточная норма в эти дни в столице Татарии составляет примерно — 10 градусов.
«Температурный фон на Новый год ожидается весьма комфортным. Будет слабый морозец, снежок — лучше не придумаешь», — подчеркнул Юрий Переведенцев.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани ожидается понижение температуры до — 5 градусов, а также ветер до 3,5 метра в секунду, ожидается легкий снегопад.
В ночь на 1 января в Алтайском крае ожидаются морозы около −17… −22 градусов, а при прояснении — до — 27 градусов. Днем 1 января в крае потеплеет до — 15, а местами и до — 8 градусов.
В первый день 2022 года в Петербурге возможен сильный ветер при лёгком морозе, на дорогах будет скользко. Об этом предупредило горожан и гостей Северной столицы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: Петербуржцев предупредили о сильном ветре 1 января
Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: «Смекалка русская спасёт!» — сети о спасении пациента с помощью саней
Шторм ожидается у берегов Камчатки в акваториях Берингова моря и Тихого океана, где ожидается высота волн до девяти метров.
Об этом: У берегов Камчатки ожидается шторм с девятиметровыми волнами
Услуги такси в Москве подорожали почти на 40% в период холодов. Стоимость такси в новогоднюю ночь может вырасти на 100%, прогнозируют эксперты.
Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря.
Читайте также: В сети опубликовали видео «кипящего» моря на Сахалине
В Татарии в первый день 2022 года ожидаются метель и морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью температура воздуха опустится до — 11 градусов, а днем — 6.
Сильный снегопад обрушился на Воронеж в первой половине дня 1 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На Воронеж обрушился сильнейший снегопад
Штормовое предупреждение объявлено в горной местности Краснодарского края из-за опасности схода лавин в горах на 1—4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региону.
Читайте подробнее: В горах Кубани объявлено предупреждение из-за опасности схода лавин
В Калмыкии в течение дня 1 января ожидается туман и гололёд. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России.
Читайте подробнее: Жителей Калмыкии предупредили о гололёде
Прибытие нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Воронежа 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.
Подробности в материале: Прилёт нескольких рейсов задерживается в аэропорту Воронежа
К Новому году в Элисте было восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Читайте также: К Новому году в Элисте восстановили водоснабжение
Очень сильный снег прогнозируется в Сочи 1−2 января, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.
Об этом: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
На египетскую Хургаду обрушился град с громом и молниями. Пальмы в окрестностях курорта покрыты слоем льда. На нескольких дорогах было затруднено движение транспорта.
В Татарии ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный снег. Небо над республикой 2 января останется облачным. Будет идти снег, причем утром и днем местами, включая Казань, сильный.
Кроме того, утром и днем местами (также включая столицу региона) вероятны метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров.
На улицах Иркутска продолжается уборка и вывоз снега.
1 января 2022-го стало самым тёплым началом года в стране за всю историю наблюдений. Рекорд побила температура в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона — она поднялась до +16,2 градуса.
Штормовое предупреждение: в Сочи ожидается сильный снег. По данным синоптиков, 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег.
Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов. Количество домов, уничтоженных пожарами в округе Боулдер, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести.
Природные пожары начались в округе утром 30 декабря, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветра пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома.
Алтайский край останется в тёплом секторе, характер погоды существенно не изменится. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура днём −8…−12 С, по югу −2…−7 С.
В Ростовской области 2 января будет идти снег с дождём, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.
Читайте подробнее: В Ростовской области будет идти снег с дождём
В Калмыкии в течение дня 2 января пройдут дожди, местами опустится туман. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.
Подробности в материале: В Калмыкии 2 января будет дождливо
В Сочи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В горном районе сильный снегопад. На серпантине на Розе Хутор образовался сильный затор.
Как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье в юго-западной провинции Юньнань, сообщило сейсмологическое управление региона. Ранее власти КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в городе Лицзян.
В Ленобласти было замечено первое в этом году северное сияние. И не одно, а в компании метеоров.
Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) временно приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта.
В Барнауле с 3 по 9 января будет очищено от снега и наледи более 220 дорожных объектов.
Камчатка остается под влиянием непогоды. Там объявили штормовое предупреждение, есть повышенная опасность схода лавин. Около 150 км трассы временно закрыли.
Из-за метели с сильным ветром и снегопадом была закрыта паромная переправа между островом Сахалин и материком.
В Славянском районе Краснодарского края подтопило 20 дворов. В 12.00 от дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были.
Для откачки воды привлечены от РСЧС 32 человека личного состава и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Цитата канала «Кубанские новости».
В Саудовской Аравии в Новый год выпал снег. Чтобы вы понимали: средняя январская температура там +22 градуса. Местные в восторге: они поют, танцуют и делятся своим счастьем в соцсетях. Многие из них и вовсе видят снег впервые в жизни.
На горнолыжных курортах Сочи огромные очереди туристов. Накануне, 2 января, некоторые лыжные трассы были закрыты из-за непогоды, а в горах сохранялась лавинная опасность. Тем не менее люди пытались попасть на подъёмники и отправиться кататься.
Горы Табука покрылись снегом в субботу утром после сильного понижения температуры. Местные жители делятся в соцсетях видео с восторженными комментариями.
Метеорологи в ближайшее время спрогнозировали в некоторых регионах грозы, а в горной местности — продолжение снегопада.
Мокрый снег и гололёд ожидаются в Краснодарском крае. 3 января будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём переходящие в дождь.
Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в горах — 20−25 м/с.
На юг Европы неожиданно пришла весна, Италию и Испанию накрыла волна тепла. На Апеннинах +15, на Канарских островах вообще +26. В Лондоне +11, в Париже +12, в Берлине +9, в Лиссабоне +17.
Цитата Первого канала.
Сегодня, 3 января, на очистку улиц Казани вышли 313 единиц спецтехники и почти 400 рабочих
К очистке привлечено 58 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и другие машины.
2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й. Такой безрадостный прогноз сделали в WWF. Это произойдёт из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое характеризуется поднятием холодной воды на поверхность южной части Тихого океана.
Оно поспособствует понижению средней температуры на всей планете, но не повлияет на установление глобального потепления.
Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тере-Хольском районе Тувы, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 50 км к западу от озера Тере-Холь. Оно известно тем, что на острове в северной части озера находятся хорошо сохранившиеся руины крепости Пор-Бажын, построенной при третьем Уйгурском каганате
Первые два дня нового 2022 года ознаменовались в приморских регионах Черногории очень теплой погодой 17−18 градусов, что побудило некоторых жителей искупаться в море. Все террасы кафе и набережные были полны отдыхающими, почти как летом.
Казань.
«Если вы сегодня выходили на улицу, то наверняка заметили горы снега на дорогах и тротуарах. И у мэрии Казани есть объяснение происходящему. Нет, не потому, что на дорогах почти не видно снегоуборочных машин при чуть ли не рекордных показателях выпавших осадков — 14 мм, или 42% от месячной нормы.
Дороги, уверяют в мэрии, находятся в нормативном состоянии, а в порядок их должны привести в течение двух суток», — пишет inkazanischa.
На Алтай в тёплом секторе южные ветры принесут тёплый воздух, потеплеет. Днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2−7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура −5…−10 С, по югу 0…-2 С.
На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения на передвижение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.
Читайте подробнее: На дорогах Грузии ввели ограничения из-за непогоды
В Ростовской области в течение дня 3 января усилится ветер. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.
Подробности в материале: В Ростовской области усилится ветер
Популярные курорты на Золотом побережье Австралии (штат Квинсленд) подверглись разрушительным последствиям мощного прибоя, вызванного антициклоном «Сет». Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News, опубликовав видео с места событий.
Читайте также: На восточном побережье Австралии наблюдается сильный прибой
Разрушительные приливы будут продолжать обрушиваться на восточное побережье Австралии в течение следующих двух дней. В настоящее время юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса продолжают сотрясать последствия антициклона «Сет», а местные власти и спасатели призывают граждан держаться подальше от прибрежной полосы. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News.
Читайте подробнее: Опасные приливы будут сотрясать восточное побережье Австралии еще два дня
В Казани за два дня выпала почти половина от месячной нормы осадков. В городе за 1 и 2 января образовалось 42% от месячной нормы осадков.
Для уборки снега задействовано 378 единиц техники. Основные силы направлены на очистку автомобильных дорог и тротуаров.
В связи с непогодой в Ростовской области сотрудники дорожной полиции призвали водителей отказаться от дальних поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 января.
Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок в непогоду
Сильные осадки с грозой пройдут на территории Сочи (Краснодарский край) до 4 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе администрации.
Читайте подробнее: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней
Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов со вчерашнего дня из-за плохой погоды. МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей.
В новогодние праздники в Барнауле уберут снег с 227 участков улиц.
В Татарии спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля. Автомобиль застрял в поле около деревни Александровка Лениногорского района. Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль.
Спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.
МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей большегрузных автомобилей на Военно-Грузинской дороге.
Со 2 января 2022 года до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке г. Владикавказ — н.п. В. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации.
Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов.
Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства.
МЧС РФ.
Декабрь 2021 года оказался в Эстонии на несколько градусов холоднее среднестатистической погоды в декабре за все время наблюдений. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на данные синоптиков.
Читайте также: Синоптики Эстонии: декабрь 2021 года оказался заметно холоднее нормы
Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Краснодарском крае до конца суток 4 января, сообщили в региональном оперштабе.
Подробности в материале: На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней и гроз
Самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прибытии на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона занесло снегом, сообщает The Independent.
Об этом: Самолет Байдена попал в снежную бурю
Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя и ветер ожидают жителей юга европейской части России. В ЦФО 4 и 5 января придут мощные снегопады и метель с сильным ветром.
Об этом: Метеоролог рассказал о погоде на юге и в центральных регионах России
У берегов Ашдода в Израиле появился огромный смерч. Вихрь успел сместиться к морю, так что город не пострадал. Но местным удалось сделать несколько впечатляющих кадров.
Синоптики предупредили жителей столичного региона о «взрывном» потеплении. Резкие перепады температуры ждут москвичей в течение праздничных выходных, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных −11…−13 градусов до 0 днём», — заявил синоптик.
Байден против ветра: Самолет президента США попал в сильную снежную бурю. Байден вышел на трап без шапки, но в маске.
Цитата канала «Пул №3».
В Татарию пришли 25-градусные морозы. Сегодня, 4 января, на территории региона ожидаются небольшой снег и слабый ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Погода будет облачной с прояснениями. На дорогах возможна гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 16−21 градуса мороза, местами похолодает до — 25. В дневные часы прогнозируется от — 13 до — 18 градусов.
На озере Байкал в Слюдянском районе — открытая вода с заберегами. В Листвянке — открытая вода. В районе поселка Большое Голоустное и в заливах Малого моря толщина льда от 10 до 20 см, местами — промоины, открытые участки воды.
В заливах Иркутского водохранилища толщина льда от 25 до 30 см, открытая вода на фарватере. В Иркутске на Ангаре — открытая вода, в заливах — лед от 20 до 30 сантиметров. Не выходите на неокрепший лед.
Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ — заявил, что в 2022 г. Россию ждет череда температурных аномалий.
Подробности в материале: Климатолог предупредил об аномальных перепадах температур в 2022 году
В Сочи огромный тополь упал на припаркованные машины у многоэтажного дома и перегородил проезд. Происшествие случилось в Адлерском районе города-курорта на улице Гастелло 29/1.
Очевидцы сообщают, что падение мог спровоцировать сильный порыв ветра. Гигантский ствол задел козырьки на жилом доме и кондиционеры. При падении дерева никто не пострадал.
Непогода продолжит испытывать Кубань. В МЧС опубликовали очередное экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории региона.
По данным синоптиков, с вечера 3 января и весь день 4 января в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 22−27 м/с.
На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, МО Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
Ветрено и дождливо будет и в Краснодаре. Порывы ветра достигнут 26−27 м/с. А в горных районах Сочи со второй половины ночи и до конца суток 4 января ожидается очень сильный снег.
Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4−6 января 2022 г. на территории г. Чита сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
НМУ первой степени опасности продлеваются до 14:00 6 января.
В Омской области днём 5 января ожидается −14…−19 °С, похолодание. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Читайте подробнее: В Омскую область идут морозы
В городе Минусинске (Красноярский край) сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Подробности в материале: «Чёрное небо» не уходит из Минусинска
В Чувашии 4 января из-за резкого похолодания объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
На США обрушился снежный шторм. Без света остались около 700 тысяч домов. В штатах Мэриленд и Виргиния погибли пять человек, двое из которых дети — они умерли из-за падения деревьев.
В аэропортах страны отменили около трёх тысяч авиарейсов и задержали более пяти тысяч. Даже Джозеф Байден не смог в течение получаса выйти из самолёта и ждал, пока полосу очистят от снега.
В некоторых регионах США выпало до 40 сантиметров снега, а скорость ветра достигала 64 км/ч.
Цитата канала «Лента дня».
На фоне резкого потепления в Омске продолжается обильный снегопад, начавшийся вечером 3 января. Об этом сообщили 4 января в мэрии города.
Дорожные службы во время снегопада продолжают очистку городских магистралей.
Читайте также: В Омске продолжается обильный снегопад
Кубань. Прогнозы синоптиков сбываются. После ливней сейчас так обстоят дела в селе Архипо-Осиповка. Дома затопило по первый этаж, и вода убывать не собирается.
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды на юге России и в ЦФО. В Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, регионах Северного Кавказа 4−5 января ожидается дождь, снег и сильный ветер. В регионы ЦФО придёт сильный снегопад.
Спасатели предупредили жителей Ростова-на-Дону об ухудшении погодных условий. В областном центре ожидается гололёд и сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Читайте также: Ростовчан предупредили о гололёде и сильном ветре
В Калмыкии в течение дня 4 января ожидается снег, переходящий в дождь. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.
Читайте также: В Калмыкии ожидается снег с дождём
Ещё один циклон 4 января с юга Урала пойдёт к Салехарду. С ним по югу Западной Сибири пойдёт холодный фронт. А за фронтом снова усилится антициклон.
По Алтайскому краю днём начнётся снег с метелями, по югу ожидаются оттепели. Днём облачно с прояснениями, мокрый снег, метели. Ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы 10−15 м/с. Температура днём −1…−6 С, по югу 0…+2 С.
В пяти регионах ПФО наблюдающийся последние месяцы дефицит осадков может привести к засушливости почвы летом и, как следствие — к проблемам с урожаем.
Читайте также: Метеоролог заявил о возможных проблемах с урожаем в пяти регионах Поволжья
В Ростовской области в течение дня 4 января ожидается штормовой ветер. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.
Читайте подробнее: Штормовой ветер накроет Ростовскую область
После нескольких дней оттепели начала нового года в Эстонии снова ожидается заметное похолодание, ночью температура воздуха будет падать ниже — 20 градусов. Об этом сообщил новостной портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Читайте подробнее: На смену ледяным дождям и туману в Эстонию приходят январские морозы
В Татарии спасатели распространили предупреждение о резком похолодании, ожидается до — 30 градусов мороза.
Подробности в материале: В Татарии ожидается 30-градусный мороз
В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, 5 января в городе пройдет сильный снегопад, предупреждает 4 января ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Подробности в материале: В Петербурге ожидается сильный снег
Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях пожаловались на некачественную уборку улиц. В частности, неудобства горожанам доставляют обледеневшие тротуары.
Читайте также: Ростовчане пожаловались на обледеневшие тротуары
В Саратове будет временно прекращено движение на участке улицы Шелковичная для уборки снега.
Читайте подробнее: Одну из улиц в Саратове перекроют на ночь для уборки снега
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды, на город надвигается сильный снегопад. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе Смольного.
Читайте подробнее: В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за снегопада
В Ленинградской области объявили экстренное предупреждение, на западе региона в течение суток ожидается снегопад.
Об этом: Запад Ленобласти накроет снегопад
Красноярский край. Вода поднялась в Енисее в районе Лесосибирска. Началось подтопление участков, эвакуированы несколько человек.
40 часов в железной ловушке без еды и с неработающими туалетами провели 200 пассажиров поезда Amtrak (включая маленьких детей), застрявшего во время в метели в Вирджинии по пути из Нового Орлеана в Нью-Йорк.
«Радости» томительному ожиданию добавила вице-президент Камала Харрис, которая не придумала ничего умнее, как написать в твиттере: «Америка снова движется». Так она приветствовала инфраструктурный план Байдена.
В Красноярском крае 4 января при формировании кромки льда поднялся уровень воды в реке Енисей в районе посёлка Стрелка города Лесосибирска.
Читайте подробнее: Енисей подтопил посёлок в Красноярском крае
Кубань. Жители Архипо-Осиповки вернулись в свои дома. Уровень воды в реке Вулан, подтопившей жилые дома в селе под Геленджиком, спал. Эвакуированные смогли вернуться в свои дома. По состоянию на 4 декабря на 17:40 подтопленных территорий больше нет.
Напомним, подтопление произошло из-за залпового дождя. Поднявшийся уровень реки не спадал ввиду сильного ветра, мешавшего уходить воде в море. Всего было подтоплено порядка 70 придомовых территорий.
Циклон «Аннет» сегодня засыплет Москву снегом. Снегопад начнется в ближайшие часы, постепенно усиливаясь. При порывах ветра до 18 метров в секунду начнется метель, видимость сократится. Всего может выпасть до 20 процентов месячной нормы.
Жалобы жителей города Абакана на загрязнение воздуха подтвердились, сообщили 5 января в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии.
Подробности в материале: Жители Абакана пожаловались на загрязнённый воздух
Экстренное предупреждение объявлено в столице России Москве из-за гололеда и снежных заносов. Об этом 5 января сообщили в главке МЧС РФ по столице.
Подробности в материале: МЧС РФ предупредило москвичей о гололеде и снежных заносах
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов. С полудня до восьми вечера в столице прогнозируются сильные осадки и ветер с порывами до 15 м/с, заявили в Росгидромете.
В свою очередь в МЧС автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также избегать опасных перестроений и парковаться вдали от деревьев.
Цитата канала «Говорит Москва».
Циклон 5 января от Салехарда двинет на восток вдоль побережья Ледовитого океана. На юге Западной Сибири в тылу холодного фронта снова усилится антициклон. По Алтайскому краю снег прекратится, похолодает. Днём облачно с прояснениями, без осадков, в предгорьях небольшой снег. Ветер западный 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Похолодание. Температура −5… −10 °С, по западу −13… −18 °С.
Настоящая русская зима с её снегопадами радует не всех. Есть те, кто к ней оказался не готов. Например, муниципалитеты Тамбовской области. Правда, рассказать в соцсетях о том, как они убирают снег в непрерывном режиме, сколько техники выводят и т. п. они не забыли, а вот только реально это сделать, судя по снежным завалам на улицах и тротуарах, забыли.
И такой снежный коллапс не только в областном центре, но и в Мичуринске, Рассказово и других райцентрах.
Из-за надвигающегося на Москву циклона объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Подробности в материале: В Москве объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На территории Калужской области 5 января, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до конца суток, ожидается сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра — 12−17 м/с, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Калужской области ожидается сильный мокрый снег, гололедица и ветер
Предстоящей ночью в Саратове ожидается сильный снег, дождь со снегом и метель. Также прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее, на дорогах возможна гололедица, в дневные часы порывы ветра могут достигать 13−15 м/с.
Читайте также: В Саратове ожидается потепление и метель
В Саратове с 6 января приостановят работу муниципальные катки.
«Работа муниципальных катков временно приостанавливается в связи с прогнозируемым значительным повышением температуры воздуха в Саратове до положительных показателей», — говорится в сообщении мэрии города.
Читайте подробнее: В Саратове из-за потепления закроют катки
В Санкт-Петербурге до 7 января продлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды — после нескольких дней оттепели в город вернутся морозы, а с ними — гололедица на дорогах.
Об этом: В Петербурге до Рождества продлён «желтый» уровень опасности из-за непогоды
До 17 человек выросло число пострадавших в массовой автоаварии на 217-м километре трассе М-4 «Дон» в Тульской области, произошедшей 5 января. Об этом сообщает МЧС России.
Об этом: В Тульской области выросло число пострадавших в ДТП с десятками машин
В Челябинске и окрестностях утром 6 января было минус 32 градуса. Об этом сообщают местные жители.
Читайте подробнее: В Челябинске похолодало до минус 32 градусов
Алтайский край. Залесовский район, с. Пещерка. Водопад.
В Оренбурге 7 января вероятен дождь. Об этом сообщают синоптики.
Читайте подробнее: В Оренбурге в Рождество пройдёт дождь
В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная — средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2−4°, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе — на 8−12° теплее обычного, сообщает Гидрометцентр России.
В Калининградской области 6 января временами будет снег и мокрый снег, температура ночью −2…−1°, днем −1…−2°. 7 января кратковременный снег, ночью 0…-4°, днем −1…−2°.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях 6 января снежная погода, в течение суток −7…−2°, в Псковской области до 2° тепла. 7 января небольшой снег, в течение суток −9…−4°, на севере Ленинградской области до −18…−13°.
В Карелии 6 января снег, местами сильный, ночью и днем −12…−7°, местами до — 20°, на юге Карелии в течение суток −6…−1°; 7 января похолодание продолжится, в течение суток термометры покажут −17…−12°, местами будет до — 22°.
В Мурманской области 6 и 7 января ожидается снег, изморозь, ветер до 15−17 м/с, температура 6 января ночью −19…−14°, днем −14…−9°. 7 января потеплеет: ночью до −9…−14°, днем до −2…−7°.
В Ненецком автономном округе снег с метелью и ветром до 15−18 м/с. 6 и 7 января ночная температура −32…−27°, днем −21…−16; на западе округа ночью −24…−19, днем −12…−7°.
В республике Коми пройдет небольшой снег, а мороз ослабеет: от −31…−26° ночью и −19…−14° днем 6 января до −19…−14° ночью и −12…−7° днем 7 января.
В Архангельской области 6 января ожидается сильный снегопад, метель, гололед, порывы ветра до 15 м/с, температура ночью −17…−12°, днем −10…−5°. 7 января в течение суток −18…−12°, пройдет снег от небольшого до умеренного.
В Вологодской области 6 января ночью снег и −12…−7°, днем снег с дождем и −6…−1°. 7 января температура в течение суток −10…−5° и небольшой снег.
Потепление придет на север Приволжского федерального округа. В Нижегородской области, республиках Марий Эл и Чувашии 6 января после ночных −14…−9° днем потеплеет до −5…−0°. В Кировской области, Удмуртии и Пермском крае 6 января пока еще ночью до — 26°, днем до — 13°. 7 января значительно теплее: ночью −7…−2°, местами до — 11°, днем −6…−0°.
В Центральном федеральном округе 6 января под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на юге переходящего в дождь, местами образуется гололед, ожидается налипание мокрого снега, ветер до 15 м/с, местами с метелью. На дорогах гололедица. Преобладающая температура в северной половине округа ночью и днем от — 5 до 2° (в Костромской области ночью до −19…−14°, днем до −12…−7°). На юге округа температура в течение суток от — 3 до 4°. 7 января снег продолжится, местами с метелью и ветром до 17 м/с. Температура понизится и в течение суток ожидается на севере территории −7…−2°, на юге −6…−0°.
В Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, республиках Мордовия, Татария и Башкирия 6 января погода с мокрым снегом, местами с метелью, гололедом, налипанием мокрого снега. Ночью −22…−17°, днем −9…−4°. 7 января снег с дождем и потепление: ночью до −6…−1°, днем до −1…−3°.
На юге Уральского федерального округа 6 января морозно, температура ночью −28…−23°, местами до −35…−30°, днем −16…−11°, местами до — 25°. Небольшой снег вероятен только в Челябинской области. 7 января резкое ослабление мороза: ночью до −18…−13°, днем до −4…−1°. В большинстве областей пройдет снег.
В Крыму 6 января местами небольшой дождь, ветер 15−20 м/с, но тепло, температура ночью от 3 до 8°, днем от 9 до 14°. 7 января без существенных осадков и прохладнее: ночью 1…6°, днем 4…9°.
В Ростовской области и Нижнем Поволжье 6−7 января пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 6 января в Волгоградской области сильные осадки, дождь со снегом. Ожидается ветер 15−20 м/с в районе Анапы-Новороссийска 18−23 м/с. В Краснодарском крае и Адыгее преимущественно без осадков. Преобладающая температура ночью 2…9°, днем 3…8°, в районе Сочи до 16…18°.
В Северо-Кавказском федеральном округе 6−7 января преимущественно без осадков. Температура составит ночью 0…6°, днем 7…13°, в Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике до 16°.
В Ямало-Ненецком автономном округе 6 и 7 января, а также в и Ханты-Мансийском автономном округе 6 января аномально холодно: ночью −38…−33°, местами до −43…−41°; днем −35…−27°, местами небольшой снег, метель и ветер до 17 м/с. 7 января в Ханты-Мансийском округе в западной половине морозы будут ослабевать: ночью до — 21°, днем −6…−11°, пройдет снег, местами сильный, с метелью и ветром 15−17 м/с.
На юге Сибири в эти дни также ожидается переменчивая погода. В Омской области 6 января усиление мороза: ночью до −24…−19°, днем до −19…−14°, в южных районах области пройдет небольшой снег. 7 января принесет потепление: ночью −19…−14°, днем −9…−4°, местами пройдет снег с метелью и усилением ветра до 14 м/с.
На севере Красноярского края морозы сильнее. 6 января в течение суток −27…−20°, ночью местами −35…−30°, днем до — 18°, снег с метелью, на Таймыре ветер 17−22 м/с. 7 января ночью −35…−28°, местами и ниже, днем −28…−23°, местами до — 30ۜ°; преимущественно без осадков.
В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае местами в эти дни похолодание. В Новосибирской области 6 января в течение суток −16…−11°, 7 января ночной мороз усилится до −26…−21°, днем −16…−11°, обойдется без существенных осадков. В Томской области мороз тоже будет усиливаться: 6 января ночью −20…−15°, днем −25…−20°. В ночь на 7 января похолодает до −29…−24°, днем около — 20°, без осадков. На Алтае преимущественно без осадков, ночная температура −18…−13°, в ночь на Рождество до — 23°, днем −16…−10°, местами снег, на дорогах сильная гололедица.
В центральных и южных районах Красноярского края 6 января ночью −15…−7°, днем −10…−3°, местами пройдет снег. 7 января без осадков, а мороз усилится: ночью до −27…−20°, днем будет −18…−13° и солнечно.
В Иркутской области 6 и 7 января на западе и севере небольшой снег, ночью −20…−15°, днем 6 января −9…−4°, 7 января −12…−7°.
В Бурятии 6−7 января возможен слабый снег, ночью −23…−18°, днем −14…−9°. В Забайкальском крае ночная температура −27…−22°, дневная −11…−6°.
Обрушившийся накануне на Москву сильный снегопад принёс 15% месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Тушино выпало пять миллиметров, на ВДНХ — шесть, в центре столицы, на Балчуге — семь миллиметров осадков», — сказал Тишковец.
Подробности в материале: В Москве выпало 15% месячной нормы осадков
Снегопад, обрушившийся 5 января на Москву, принес 15% месячной нормы осадков, снежный покров вырос до 29 см, сообщил 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: В Москве образовались 30-сантиметровые сугробы
В Калмыкии накануне Рождества, 6 января, ожидается тёплая погода. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.
На Рождество в Краснодарском крае будет теплая и ветреная погода. В краевом гидрометцентре рассказали, что влияние циклона отступает и на смену ему приходит пусть и ветреная, но всё же теплая погода.
6 января в Краснодаре будет сухо. Порывы юго-западного ветра достигнут 17 м/с, а воздух прогреется до 15°. В целом по региону ожидается теплый день, без осадков.
Местами порывы юго-западного ветра достигнут 15−20 м/с. Столбики термометров поднимутся до +14°. В южной половине края воздух прогреется до 17°, в горах до +7°.
7 января местами в Краснодарском крае ожидается дождь, на Черноморском побережье без существенных осадков. Днем потеплеет до +14. В районе Новороссийска будет дуть северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 23 м/с.
В Ростовской области накануне Рождества, 6 января, потеплеет до +14 градусов. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского МЧС России.
Читайте также: В Ростовской области потеплеет до +14 градусов
По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, будет облачно с прояснениями. Днём местами по востоку небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах гололёдные явления, туманы. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура днём −10…−15, местами до — 5 градусов.
Сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Немецком и Тогульском районах.
6 января в Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Приморском крае по ночам мороз будет усиливаться до −30…−35°, местами до — 40°; днем прогнозируется −22…−17°, местами −30…−25°. На побережье Приморского края ночью −18…−13°, днем −10…−5°.
На Курильских островах 6−7 января осадки в виде снега, метель, ветер 15−20 м/с. Ночью −7…−2°, днем −5…−0°. На Сахалине без существенных осадков, местами ветер до 17 м/с, на юге острова ночью около — 20°, днем около — 10°.
В Камчатском крае 6−7 января ветреная погода со снегом, мокрым снегом и метелью. Ночью −8…−3°, днем −5…−0°.
Самые сильные морозы в Рождественскую ночь на северо-востоке Якутии, минимальная температура −53…−48°. В прибрежных районах снег и метель.
На побережье Магаданской области 6−7 января морозы слабые, ночью −9…−4°, днем −6…−1°, небольшой снег и ветер 17−22 м/с. В континентальных районах Магаданской области снег, метель, ветер 15−20 м/с, ночью до — 31°, днем до — 25°.
В Пензенской области 6 января прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. В течение дня возможны порывы ветра до 15−18 м/с, гололёд. Температура воздуха составит 0…+2 °C.
В связи ухудшением погодных условий на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий.
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В Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная. Потепление придет на север Приволжского федерального округа.
Подробности в материале: На Рождество в Поволжье потеплеет
Донбасс. Главным человеком в такую погоду становится добросовестный дворник. Об этом каналу «Донбасс решает» заявили дончане, жалуясь, что тротуары практически во всех районах не почищены от снега и не посыпаны песком. Начальник местного ЖЭКа Виталий Бойко признался, что катастрофически не хватает дворников.
«Сегодняшний поход в магазин превратился в экстрим. Я просто чудом не навернулась. Если тротуары вдоль дорог худо-бедно где — почищены, где — посыпаны, то во дворе — сплошной лёд под водой», — рассказала Наталья Мундштукова.
Рязанские энергетики продолжают восстановление энергоснабжения в населенных пунктах, пострадавших от последствий зимней непогоды. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» с 15 часов 30 минут 5 января 2022 года работают в режиме повышенной готовности из-за сильных снегопадов, перепадов температуры воздуха, резких порывов ветра, сообщает пресс-служба компании.
Следствием неблагоприятных погодных явлений стало налипание мокрого снега на воздушные линии электропередачи и электросетевое оборудование, а также неконтролируемое массовое падение обледеневших деревьев на провода. Во все места локальных нарушений электроснабжения направлены мобильные ремонтные бригады «Рязаньэнерго». Для подачи электроэнергии в населенные пункты во время проведения аварийно-восстановительных работ, пострадавшие от непогоды, энергетики используют мобильные генераторы — резервные источники электроснабжения.
Ремонтные работы осложняются затрудненностью проезда энергетиков к местам повреждений энергооборудования из-за высокого снежного покрова, в котором застревает специальная техника, в котором нелегко передвигаться людям.
6−7 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.
В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе. Казанцу ампутировали пальцы рук из-за того, что он долгое время ждал машину на улице в сильный мороз. От холода его пальцы покрылись волдырями и почернели.
Врачам пришлось ампутировать их.
Информация о подтоплении приусадебных участков в Красноярском крае. По информации синоптиков, с 5 по 7 января на реке Енисей в районе н.п. Стрелка в связи с прохождением ледостава наблюдаются резкие колебания уровня воды на р. Енисей.
В превентивных целях проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Лесосибирска, каждые 2 часа проводится мониторинг уровня воды (по состоянию на 10:00 наблюдается снижение на 38 см), сотрудниками органа местного самоуправления совместно с представителями Лесосибирского пожарно-спасательного гарнизона и полиции проведено оповещение населения населенного пункта Стрелка.
В готовности находятся 3 пункта временного размещения общей вместимостью 107 человек, расположенные в местной гостинице, детском саду и школе. При необходимости, переправа населения через Енисей осуществляется с помощью ледокола и силами краевых спасателей при помощи судна на воздушной подушке.
МЧС РФ.
Во всем мире Австралия знаменита не только своей опасной фауной, но и чрезвычайно переменчивой погодой, что, по данным Австралийского бюро метеорологии, вновь было продемонстрировано природой в 2021 году, который стал самым холодным в стране за последние девять лет. Об этом 6 января сообщил телеканал Nine News.
Читайте подробнее: 2021 стал самым холодным годом в Австралии за последние девять лет
В Татарии 7 января ожидаются туман, метель, гололёд, на дорогах снежные заносы. Синоптики обещают ночью сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха в тёмное время суток составит —4…—9°С, днём потеплеет до —4…+1°С. На дорогах гололедица.
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Забайкалье. Плотный и, к сожалению, традиционный уже зимний смог держится в Чите все длинные новогодние выходные. Граждане по этому поводу пишут крайне эмоциональные призывы чего-нибудь придумать.
В круглосуточном режиме в Сочи работают противолавинные службы. На минувшей неделе на курорте прошли снегопады. Во время разгула стихии проводился мониторинг и принудительный спуск снежных масс.
В настоящее время ситуация контролируется дополнительно с учетом прогнозируемого повышения температуры воздуха в Сочи.
Источник: Гидрометцентр России
Двое из туристов, попавших под лавину в Бурятии, остались живы, третий погиб. Поисковая группа будет идти к ним четыре часа.
На пик Дружбы друзья из Братска приехали специально, чтобы покататься на сноубордах. В МЧС регистрироваться не стали. Из-за трюков, предварительно, и сошёл снег.
7 января ночью на севере Карелии сильный снег.
В Тверской области 7 января на дорогах сильная гололедица.
В Башкирии 7 января сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель, ветер 17−22 м/с, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы и накат.
В Самарской области 7 января осадки (мокрый снег, дождь), метель, гололед, ветер до 22 м/с.
В России прошедший 2021 год был аномально теплым, что уже стало привычным, поскольку происходит ежегодно с 1999 года. Но если его предшественник 2020 год стал рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений, то 2021 год расположился только в середине второго десятка самых теплых лет. Он холоднее рекордсмена более чем на 2 °C, сообщает Гидрометцентр России.
Аномалия средней годовой температуры воздуха (относительно базового периода 1961−1990 г.) в России в 2021 г.
Гидрометцентр России
Среднегодовая температура Северного полушария Земли ранжируется (с точностью 0,1°С), как 3−6 результат среди самых высоких значений вместе с 2015, 2017 и 2019 годами. Рекордсменом остается 2020 год, второй результат за 2016 годом.
На всей территории Российской Федерации среднегодовая температура воздуха выше нормы, за исключением Чукотского полуострова. Самые крупные аномалии +2…3°С и более сформировались в арктическом регионе, а также в Якутии, Нижнем Поволжье и Тыве. Среди десяти самых теплых лет в истории наблюдений Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также южные районы Дальневосточного федерального округа. Рекордно теплым для всей России был август, на европейской территории — июнь, в Северо-западном федеральном округе — также июнь, в Приволжском — май, на юге Дальневосточного — июль и ноябрь.
В Москве среднегодовая температура 6,5°С, это на 1,5°С выше нормы, и является 17-м результатом в ранжированном ряду с 1891 года.
Аномалия средней годовой температуры воздуха (относительно базового периода 1961−1990 г.) на Северном полушарии Земли в 2021 г.
Гидрометцентр России
Почти на всем полушарии средняя температура воздуха в 2021 году превысила норму. Исключением являются частично Аляска и соседняя с ней Чукотка, отдельные районы Индии и Мирового океана, где особенно выделяется экваториальная зона Тихого океана. Здесь в первом полугодии и в конце года развивался холодный эпизод явления Ла-Нинья-Южное колебание. 2021 год оказался самым теплым в метеорологической истории Китая, вторым — в Северной Африке, вошел в первую пятерку самых теплых в США и Канаде. Крупные аномалии среднегодовой температуры 3…4°С сформировались в Северной Америке, Арктике и на Ближнем Востоке.
Перебои в электроснабжении фиксировались в ряде муниципалитетов Тульской области 5−6 января из-за снегопада. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 6 января.
Читайте также: В Тульской области снегопад вызвал перебои с электроснабжением
В Свердловской области 7 января ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщают синоптики.
Читайте подробнее: На Свердловскую область надвигаются сильные снегопады
Более 200 природных катастроф произошло в мире за 2021 год. Ущерб от 10 самых мощных из них эксперты оценили в 170 миллиардов долларов.
91 год назад, 7 января 1931 года, в Чите, согласно «Энциклопедии Забайкалья», была зафиксирована самая низкая в ХХ веке температура. Столбик термометра тогда опустился до — 49 градусов. Это сопоставимо с зимними температурами в Якутии.
Самой высокой температурой, зафиксированной в январе, являются — 4 градуса, который отмечались в забайкальской столице в 1944 году.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2 на территории Никарагуа. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.
Читайте также: Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Никарагуа
В аэропорту Перми утром 7 января оказались массово задержаны рейсы. Это следует из онлайн-табло.
Подробности в материале: В аэропорту Перми массово задержали рейсы
В Челябинской области ограничили движение на участке трассы М-5 от города Чебаркуль до границы с Башкирией. Об этом сообщает ФКУ Управление дорог «Южный Урал».
Об этом: В Челябинской области ограничили движение по трассе М-5
В аэропорту Челябинска задержан вылет нескольких самолётов. Это следует из информации на онлайн-табло.
Международный аэропорт Челябинска закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили журналистам в Уральской транспортной прокуратуре.
Подробности в материале: В Челябинске задержали самолёты в Москву, Петербург и Махачкалу
В Свердловской области 7 января ликвидируют последствия обильного снегопада, который произошёл ночью. На дорогах задействовано 380 снегоуборочных машин, сообщает региональный департамент информполитики.
Читайте подробнее: В Свердловской области устраняют последствия сильного снегопада
В Свердловской области ночью 7 января выпало пять сантиметров снега. Об этом сообщает областное управление автомобильных дорог.
Подробности в материале: В Свердловской области выпало пять сантиметров снега
Метеор, пронзивший небо над Краснодарским краем аккурат в ночь перед Рождеством, иначе как чудом не называют. Астрофизики тоже его наблюдали в зените, почти со 100-процентной гарантией зная, что это было.
В Геленджикской бухте сёрферы покоряют волны. Суровые местные спортсмены доказывают, что новогодние каникулы — лучшее время для единения с морской стихией.
Кубань. По-настоящему неопознанный и действительно летающий, точнее — пролетающий объект замечен был 6 января над несколькими населенными пунктами региона. Также загадочный объект наблюдали жители Крыма и Ставропольского края.
Появление яркой зеленой «звезды», вспыхнувшей и пронесшейся в течение нескольких секунд по вечернему небосклону 6 января, сняли на видео очевидцы.
Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов пояснил «Кубанским новостям», что вероятнее всего, это был астероид. Небольшой кусок камня, не такой, как челябинский метеорит, который сгорел в атмосфере и опасности не представлял. Возможно, это фрагмент разгонного блока ракеты, запущенной в космос в конце декабря.
Черное море не спешит остывать: температура воды в Черном море поднялась выше + 10 градусов. Максимальные показатели у берегов Сочи — плюс 12 градусов. Немного прохладнее вода у Анапы, Новороссийска, Туапсе и Геленджика.
Азовское море успело остыть гораздо сильнее. У побережья Темрюка температура воды +6 градусов, у Ейска — +4, у Приморско-Ахтарска — +3.
Несмотря на то, что Сибирь занял мощный, обширный антициклон, южные ветра принесут с территории Казахстана тёплую фронтальную зону. Тёплый воздух начнёт теснить антициклон, и по югу Алтайского края потеплеет и пойдёт мокрый снег.
Ночью и днём 8 января: переменная облачность, без осадков, днём по югу небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура ночью −10…−15 С, местами −18…−23 С, днём −8…−13 С, по югу −1…−6 С.
В Татарии на Рождество ожидается до 0 градусов. Ветер будет умеренный до 15 м/c, будет идти снег, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.
В столице России, Москве, ожидается облачная погода с небольшим снегом, после чего город накроют морозы до — 20 градусов. Об этом 7 января сообщается на официальном сайте города.
Читайте также: В Москву придут 20-градусные морозы
В Ростовской области в ночь на 8 января подморозит до — 14 градусов. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте донского МЧС России.
Сегодня, 8 января, в Забайкальском крае будет до — 5 градусов мороза.
Президент Туркмении поручил найти способ потушить «Врата ада». Этот гигантский газовый кратер горит в пустыне Каракумы уже более 40 лет. А значит, в районе Дарвазы уже давно и в большом количестве сгорает природный газ, что плохо влияет и на экологию региона, и на «здоровье людей».
Кроме того, по мнению Гурбангулы Бердымухамедова, страна «теряет ценное сырье», которые туркменские власти могли бы экспортировать.
Цитата truekpru.
Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Чили.
Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Чили
Аэропорт Ноябрьска в Ямало-Ненецком АО временно закрыт из-за снегопадов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Читайте также: На Ямале аэропорт Ноябрьска закрыли из-за снегопадов
В Калмыкии в течение дня 8 января существенных осадков не ожидается. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.
Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Калмыкии
Ростовские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 8 и 9 января. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону ожидается гололёд и усилится ветер
8 января на побережье Мурманской области ветер 17−22 м/с.
В Оренбургской области 8 января осадки (снег, мокрый снег), метель, гололедные явления, ветер 17−22 м/с.
В Пермском крае и Свердловской области 8 января ночью сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег).
В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.
В Челябинской области 8 января сильная гололедица, ночью сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег).
В Красноярском крае 8 января в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе снег (на юге сильный), ветер 18−23 м/с (на юге до 27 м/с); в Туруханском муниципальном районе сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с.
В горах Адыгеи выше 2500 м, в горах Ингушетии, Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.
8−10 января. В Краснодарском крае в горах (исключая город-курорт Сочи) выше 2500 м лавиноопасно, 8−10 января на черноморском побережье (в районе Анапа — Геленджик) ветер 18−23 м/с.
9 января в Калужской области сильный снег.
На юге Камчатского края 9 января сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с.
8 января в Московском регионе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, температура в Москве −11…−9°, в центре города −8…−6°, по области −14…−9°, ветер западной четверти 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем преимущественно без осадков, температура в Москве −6…−4°, по области −9…−4°. Ветер западный и юго-западный, 6−11 м/с. Гололедица.
Паводковая обстановка в н.п. Стрелка Красноярского края начинает стабилизироваться. В ночь с 7 на 8 января 2022 года установился ледостав.
По данным
На месте находится рабочая группа Главного управления МЧС РФ. В готовности находятся 3 пункта временного размещения на 107 койкомест. На данный момент в ПВР людей нет.
Видео из Копейска (Челябинская область), на котором видно, как одна из жительниц города топит снег в кастрюле на плите, потому что уже более суток остаётся без воды из-за коммунальной аварии, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 января в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Сеть: «Эта проблема мучает многих» — в Копейске сидят без воды и топят снег
Два землетрясения произошло в акватории Тихого океана в районе Курильских островов, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Читайте также: Два землетрясения произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 4,8 было зарегистрировано сейсмологами на территории Мексики. Об этом сообщает геологическая служба США.
Читайте также: Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории Мексики
Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 6:00 9 января до 14:00 10 января 2022 г. на территории г. Чита сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
НМУ первой степени опасности продлеваются до 14:00 10 января.
На набережной в Лоо, крупном черноморском поселке, расположенном в Лазаревском районе Сочи, произошел обвал части пешеходной набережной. Опасный участок оградили сигнальными лентами.
Часть скалы обвалилась на отдыхающих на катерах и катамаранах на юго-востоке Бразилии в штате Минас-Жерайс. Как пишут местные СМИ, погибли два человека, более 25 получили ранения.
Цитата RT.
Родственники российского актера Ильи Глинникова, который отправился в Казахстан покорять пик Талгар, не могут выйти с ним на связь. По информации telegram-канала Mash, звезда сериала «Интерны» уехал в Казахстан до Нового года и на днях вместе с группой туристов отправился к пику Талгар.
Последний раз с ним выходили на связь 3 января. Актер позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась.
Корреспондент Sputnik Казахстан связалась с департаментом по ЧС Алмаатинской области, Алма-Аты и республиканской аварийно-спасательной службой. С 3 по 9 января заявок на спасение от российских туристов в ведомства не поступало. В генеральном консульстве России в Алма-Ате Sputnik Казахстан сообщили, что информации о пропаже актера к ним не поступало.
По Алтайскому краю, по прогнозам синоптиков, днём пройдёт холодный фронт со снегом и порывистым ветром, образуются снежные заносы на дорогах, температура воздуха пока существенно не изменится.
Днём облачно с прояснениями, мокрый снег, метели, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный 3−8 м/с, порывы 13−18 м/с. Температура днём 0…-5 С, по юго-востоку 0…+2 С.
9 января метель и осадки в Татарии прекратятся, и в республику придет похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. Так, ночью температура понизится до 13−18 градусов мороза, местами похолодает до — 22 градусов. Днем прогнозируется от — 7 до — 12 градусов. На дорогах сохранится гололедица.
На трассе М-5 Челябинск — Уфа вторые сутки из-за снега стоят фуры. Пробка растянулась почти на 40 км.
В воскресенье, 9 января, в Москве температура воздуха составит до —6 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Читайте также: 9 января в Москве ожидается до — 6°С
Правоохранители Омской области предупредили водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, в настоящее время наблюдаются резкие порывы ветра и снег.
Читайте также: Жителей Омской области предупредили о сильном ветре и снегопаде
В Свердловской области после прошедшего 8 и 9 января сильного снегопада дороги расчищают 446 дорожных машин. Об этом сообщает региональное управление автодорог.
Читайте подробнее: В Свердловской области устраняют последствия сильного снегопада
В аэропорту Магнитогорска Челябинской области 9 января задержали три рейса. Причиной стало обледенение взлётно-посадочной площадки, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Читайте также: В аэропорту Магнитогорска из-за непогоды задержали три рейса
В Москве 9 января ожидается облачная погода, а к вечеру в столицу придёт сильный снегопад. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием тёплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда постепенно потянутся поля снеговых туч при температурном фоне на два градуса выше положенной климатической нормы. Поэтому ожидается облачная погода, во второй половине дня временами снег, вечером сильный снег», — сказал Тишковец.
Читайте подробнее: На Москву надвигается сильный снегопад
В Москве 9 января объявили желтый уровень опасности из-за мощного снегопада, который начнется в ближайшие часы и закончится только завтра вечером.
Синоптики обещают рекордный объем осадков, видимость упадет до нескольких сотен метров, водителям советуют пересесть на общественный транспорт. Непогода придет на большую часть Центральной России.
Уровень воды на р. Енисей в районе населенного пункта Стрелка Красноярского края снизился более чем на 30 см, остаются подтопленными 25 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет.
Продолжается дежурство сотрудников МЧС, краевых спасателей, полиции, представителей администрации района.
Организовано заблаговременное оповещение населения, продолжается мониторинг территории, русла рек Енисей и Ангара беспилотниками.
МЧС РФ.
Первая рабочая неделя 2022 года начнется в Новосибирске с ощутимого похолодания. Днем 10 января температура опустится до — 15 градусов.
С вечера воскресенья, 9 января, в столице России ожидаются сильный снег и местами метель, на дорогах — гололедица и снежные заносы. Об этом 9 января сообщает московский департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем телеграмм-канале.
Читайте подробнее: Жителей Москвы предупредили о метели с вечера 9 января
ГУ МЧС РФ по Иркутской области со ссылкой на прогноз синоптиков известило о существенном ухудшении погодных условий 10 января. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём местами в западных, северо-западных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15−18 м/с, снег, метели.
Читайте также: Жителей Иркутской области предупредили о непогоде
Полуметровые сугробы, которых в середине января не было с времен битвы за Москву, вырастут в столице к пятнице — синоптик центра «Фобос» в интервью РИА Новости.
В зимнее время выпадение осадков в виде снега, перепады температур приводят к образованию гололеда на дорожном покрытии. С начала года спасатели МЧС России по Забайкальскому краю реагировали на 7 дорожно-транспортных происшествий, на которых погибло 6 человек, 9 получили травмы.
Столичные коммунальщики готовы к ликвидации последствий надвигающегося на Москву снегопада. Об этом говорится в телеграм-канале московского комплекса городского хозяйства
«Городские службы готовы к ликвидации последствий снегопада. Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Коммунальные службы Москвы готовы к сильнейшему снегопаду
Москве предстоит очередной снегопад, который связан с южным циклоном. Снег в столичном регионе начнется в воскресенье, 9 января, постепенно усилится к вечеру, и в течение ночи на понедельник снег будет сильным.
Источник: Гидрометцентр России
В ночь на понедельник, 10 января, в Москве и области облачно, сильный снег. Минимальная температура воздуха −8…−6°С. Ветер южный 5−10 м/с. Гололедица, снежные заносы. Днем 10 января интенсивность снега уменьшится до небольшой. Показания термометров почти не изменятся, −8…−6°С. Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.
Днем 9 января в Центральном федеральном округе под влиянием атмосферного фронта южного циклона ожидается снег, в Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской и Курской областях местами сильный, ветер до 15 м/с, местами с метелью, на дорогах снежные заносы. Преобладающая температура воздуха ночью −12…−5°, на востоке −17…−10°, местами до — 23°, днем −9…−2°.
Днем в воскресенье, 9 января, в Московском регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, начнется небольшой снег, который постепенно будет усиливаться. Максимальная температура воздуха −6…−4°С. Ветер южный, юго-восточный 6−11 м/с. На дорогах гололедица.
10 января погоду в ЦФО продолжит определять циклон, который будет перемещаться по югу округа с запада на восток. В округе ожидается снег, местами сильный, ветер до 15 м/с, местами с метелью, на дорогах снежные заносы. Преобладающая температура ночью и днем −11…−4°, на юге днем до 0°. 11 января на востоке ЦФО сохранится влияние циклона, здесь ожидается снег, в Воронежской области ночью местами сильный, на остальной территории в области повышенного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег. Преобладающая температура воздуха ночью и днем −16…−9°, на севере ночью до — 23°, на юго-востоке ночью и днем −8…−3°.
9 января в Смоленской, 9−10 января в Калужской, Брянской, Орловской, Курской, 10 января в Московской, Липецкой, 11 января в Воронежской областях сильный снег.
9 января на севере Мурманской области сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с. В Ненецком автономном округе снег, метель, на побережье ветер 23−28 м/с.
9−10 января в горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно.
11 января в Ростовской области сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега.
9−10 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно.
9 января в Челябинской области ветер до 22 м/с, гололедно-изморозевые явления.
В Красноярском крае: 9 января в Туруханском муниципальном районе сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с; 9−10 января в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе снег, метель, ветер 15−20 м/с (9 января до 22 м/с); 9 января в центральных районах, 9−10 января в Эвенкийском муниципальном районе сильный снег.
10 января в горах Республики Алтай и Хакасии снег, метель, ветер до 23 м/с.
9 января в Камчатском крае сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с.
В Чукотском автономном округе ветер 18−23 м/с.
9−10 января на севере Якутии снег, метель, ветер 16−21 м/с (10 января до 23 м/с).
10 января на севере Сахалина снег, метель, ветер 15−20 м/с.
В Приморском крае 11 января сильный снег, 12 января снег, гололедные явления, ветер 18−23 м/с.
Источник: Гидрометцентр России
10 января на большей части Центрального федерального округа снег (в Московской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской, Калужской, ночьюв Смоленской, Брянской, Орловской областях сильный), метель, снежные заносы и гололедица.
На севере Приволжского федерального округа сильный снег, метель.
В горных районах Ингушетии и Чеченской Республики ветер до 23 м/с, выше 2000 м лавиноопасно.
В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.
На севере Пермского края 10 января сильный снег.
В Томской области и Алтайском крае 10 января сильная гололедица.
На Таймыре 10 января снег, метель, ветер 15−20 м/с.
В горах Республики Алтай и Хакасии 10 января снег, метель, ветер до 23 м/с.
10 января в Московском регионе облачно. Сильный снег. Температура ночью в Москве −8…−6°, по области −11…−6°, днем в Москве −6…−4°, по области −9…−4°. Ветер ночью восточный 5−10 м/с, днем северо-восточный, 7−12 м/с. Гололедица, снежные заносы, днем местами метель.
Рост уровня воды (на 28−49 см) отмечался на Дону на участке ст-ца Раздорская (Ростовская область) — г. Ростов-на-Дону, сообщает Гидрометцентр России со ссылкой на данные от 30 декабря.
Первичные ледовые явления появились на Нижней Волге у с. Верхнелебяжье (Астраханская область).
Повышение уровня воды (на 20−35 см) отмечается на р. Катунь (Республика Алтай), Енисее у пгт Стрелка и у с. Ярцево. На Енисее у г. Енисейск (Красноярский край) вода вышла на пойму. На замерзших реках продолжается нарастание ледяного покрова.
9−10 января. Вспышечная активность Солнца ожидается низкой, возможны вспышки класса «М», геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка — невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.
Полуметровые сугробы вырастут в Москве к 14 января. Об этом сообщил Евгений Тишковец — ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».
Читайте также: Москву ожидают крупнейшие январские сугробы
На Сахалине 10 января в 09:42 по местному времени жители Долинского района ощутили подземные толчки. По информации областного управления МЧС, магнитуда землетрясения составила 2,9, глубина — 14 км.
Об этом: На Сахалине после землетрясения эвакуировали детей из школ и детских садов
Из-за ураганного ветра не работали 10 января школы посёлка Тикси Булунского района Якутии. Метеоусловия в населённом пункте в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета сочли неблагоприятными.
Подробности в материале: В арктическом посёлке Якутии отменили школьные занятия из-за сильного ветра
На территории Кемеровской области сегодня, 10 января, ожидаются местами метели, на дорогах гололедица, днём понижение температуры. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
Подробности в материале: В Кузбасс идёт похолодание
В Красноярском крае 10 января прогнозируется сильный ветер.
Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения. Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,9 в провинции Цинхай.
В ходе оперативного совещания 10 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил плохое качество уборки снега в городе Чите. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он поручил руководителю администрации Читы Александру Сапожникову усилить эту работу, найти средства для увеличения количества техники и регулярнее очищать улицы краевой столицы.
Подробности в материале: Губернатор Забайкалья раскритиковал уборку снега в Чите
Рекордные снегопады надвигаются на Центральную Россию. Будет заметать Калужскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Липецкую, Воронежскую области.
В Москве и Подмосковье к концу недели могут вырасти полуметровые сугробы, каких не было 80 лет. Начавшийся накануне снегопад сегодня днем только усилится, МЧС предупреждает о заносах на дорогах и гололедице.
В начале первой рабочей недели 2022 года в Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание. Температура начнет понижаться уже в понедельник, 10 января, и постепенно опустится до минус 20 градусов.
Подробности в материале: В Петербурге похолодает до минус 20 градусов
В Пермском крае на неделе (10−14 января) прогнозируют сильное похолодание. Столбик термометра может опуститься на 30 градусов ниже ноля. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Значительно похолодает преимущественно на севере региона. Количество осадков в большинстве районов превысит норму в полтора-два раза.
В Москве 10 января ожидается снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За последние 12 часов в Москве зафиксировано 4 мм осадков, в Подмосковье — до 11 мм, что составляет 25% месячной нормы. Сейчас на улице пасмурно, идёт снегопад, температура воздуха минус 6,6 градуса», — сказал метеоролог.
Читайте подробнее: Сугробы в Москве вырастут до 35 сантиметров
Днём 10 января в Омской области прогнозируется −12…−17 °С, похолодание. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Читайте также: В Омской области ожидается похолодание
В ночь на 14 января, когда в России наступает новой год по старому стилю, настоящие морозы прогнозируются в Красноярском и Алтайском краях, а также в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, где температура воздуха опустится ниже — 30 °C. Об этом 10 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте также: Синоптик рассказал, в каких регионах РФ ожидается мороз на старый Новый год
Снегопады ожидаются в Самарской области. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что 11 января в регионе ожидается снег. Ночью столбик термометра может опуститься до — 14 °C, днем может потеплеть до — 5 °C.
Читайте подробнее: В Самарской области ожидаются снегопады
Понижение температуры воздуха до — 23 °C ожидается в Башкирии. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, 11 января в республике существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 23 °C, днем может потеплеть до — 8 °C.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до — 23 °C
В ближайшие дни ряд регионов Сибири окажется во власти морозного воздуха: столбик термометра опустится ниже 30 °C, а местами будет до — 40 °C. Похолодание ожидается в ночь на старый Новый год, 14 января.
Читайте подробнее: В Сибирь идут морозы
В понедельник, 10 января, в столице России ожидается облачная погода и снег. Температура воздуха в городе составит −3… −5 °C. Об этом 10 января рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Читайте подробнее: В Москве 10 января ожидается снег и до — 5 °C
Снегопады и морозы ожидаются в Воронежской области в первую рабочую неделю года, с 10 по 14 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.
В понедельник, 10 января, в столице России ожидается сильнейший снегопад, в результате чего снежный покров увеличится сразу на 10−15 см. Об этом 10 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Об этом: Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильном снегопаде 10 января
Днём 11 января в Омской области ожидается −11…−16° С, без существенных осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Метеопредупреждение из-за снегопада объявлено на территории Тульской области до вечера 10 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за снегопада
Въезд большегрузного транспорта в Тулу ограничен из-за снегопада с 9 января, об этом сообщается на страницах администрации города в соцсетях.
Подробности в материале: В Тулу ограничили въезд большегрузов из-за снегопада
Санкт-Петербург побил свой рекорд по количеству выпавших осадков с начала зимы 2021−2022 годов.
На Сахалине после землетрясения, которое произошло утром 10 января, пострадали здания школы — детского сада и два жилых дома в селе Углезаводск Долинского района.
Подробности в материале: На Сахалине от землетрясения пострадали школа и жилые дома
В Румынии из-за сильных снегопадов, обрушившихся на западные регионы страны, парализована работа ряда железнодорожных магистралей. Об этом 10 января сообщает Бухарестское телевидение.
Читайте также: В Румынии из-за снегопадов парализовано железнодорожное сообщение
Более 2700 человек задействовано на мероприятиях по уборке снега в Башкирии. Об этом 10 января сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в регионе снег убирают 2763 человека, при этом задействовано 1833 единицы техники.
Читайте также: В Башкирии сообщили о ходе ликвидации последствий снегопада
В районах Сахалина 12 и 13 января ожидается сильные снег, метель. Спасатели объявили экстренные предупреждения.
Подробности в материале: На Сахалин надвигается ураганный снежный циклон
В Чувашии продолжатся погодные «качели», которые наблюдались в первую декаду января, с резким похолоданием и последующим значительным потеплением.
Читайте также: Чувашию накроют снегопады
Среднесибирское УГМС: 11−14 января в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно.
Из-за сильных снегопадов и мощных дождей на северо-востоке и северо-западе Пакистана погибли не менее 35 человек. Об этом 10 января сообщает газета The Nation.
Об этом: В Пакистане в результате снегопадов и сильных дождей погибли 35 человек
Гидрометцентр: 12−13 января на юге Камчатского края пройдёт снег с метелью и ветром 15−20 м/с. А температура на юге края понизится в эти дни от слабой оттепели к небольшому морозу.
11−13 января в Приморском крае пройдёт снег, 11 января и ночью 12 января сильный снег, ветер ожидается 18−23 м/с, на побережье 12 января 25−30 м/с, 13 января — 21−26 м/с. В отдельных районах метель, на дорогах снежный накат. На востоке края температура кратковременно повысится 11 января днем до — 6 °C, в основном дневная температура будет в пределах −12…−18 °С, сообщили в Гидрометцентре.
В Москве до позднего вечера 10 января ожидаются сильный снег и метель, в связи с чем на дорогах образуются заносы и гололедица. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.
Читайте подробнее: МЧС предупредило москвичей о снегопаде и метели
В Красноярске ожидается сильный ветер, сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: Красноярцев предупредили о сильном ветре
В аэропорту «Курск» с вечера 9 января из-за сложных метеоусловий сбилось расписание полётов. Аэропорт на неопределённое время закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Взлетно-посадочную полосу чистят от снега, но из-за продолжающихся обильных осадков обеспечить безопасность полётов пока невозможно.
В ночь на 11 января местами по Саратовской области пройдет небольшой снег, в отдельных районах — умеренный. Температура воздуха составит 5−10 градусов мороза, при прояснении до —17°С. Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Днем сохранится небольшой снег. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха —1…—6 °C, местами до 11 градусов мороза.
Об этом: Жителей Саратовской области предупреждают о тумане и гололедице
В нескольких городках итальянской провинции Эмилия-Романья (Болонья) в понедельник, 10 января, из-за понижения температуры и сильных снегопадов были закрыты школы.
Читайте также: В Италии закрывают школы из-за холодов и снегопадов
В течение суток, 11 января, погода в Татарии будет формироваться под влиянием фронтального раздела. Временами пройдет снег. Температура воздуха ночью составит —10…—15°С, днем — от минус 6 до минус 11 градусов.
Читайте подробнее: В Татарии ожидается умеренно морозная погода
Правительство Санкт-Петербурга объявило «жёлтый» уровень опасности в городе в связи с резким похолоданием. Об этом 10 января сообщили в Смольном.
Читайте также: В Петербурге ввели «жёлтый» уровень опасности из-за морозов
Во всех районах и городах Курской области 10 января продолжается расчистка дорог от снега, сообщила пресс-служба областной администрации.
Читайте также: Курская область борется с последствиями снегопада
«Атмосферный фронт, пересекающий Центральную Россию, принес сильный снег в большинство центральных областей, в том числе и в Московский регион. Снег будет постепенно ослабевать, а морозы усиливаться», — сообщили в Гидрометцентре России.
В воскресенье, 9 января, проливной дождь и сильный снегопад обрушились на большую часть Сиэтла, США, превратив крупнейший город штата Вашингтон в изолированный остров, сообщает 10 января The New York Times.
Читайте также: В Вашингтоне из-за рекордных осадков перекрыты дороги
В период с 18 часов 10 января до 18 часов 13 января в горах Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно, сообщает Гидрометцентр России.
11 января на севере Приволжского федерального округа сильный снег, метель.
За период новогодних и рождественских праздников опасные и неблагоприятные явления отмечались в 27 регионах. Об этом сообщалось совещании МЧС России 10 января. В превентивных целях вводилось ограничение движения на 31 участке автодорог. Ограничения сохраняются на трёх участках в Мурманской и Сахалинской областях. Оперативно приняты меры по восстановлению энергоснабжения, нарушенного непогодой, в 400 населенных пунктах.
Продолжается работа по обеспечению безопасного функционирования ледовых переправ и зимников. За период новогодних праздников открыто более 590 переправ и 130 автозимников.
На контроле МЧС России безопасность прохождения туристических маршрутов более чем 200 группами общей численностью свыше 2 тыс. человек.
За период новогодних праздников зафиксировано более 40 снежных лавин, специальными службами произведено более 160 принудительных спусков.
За период новогодних праздников проводилась эвакуация населения в связи с подтоплениями в Архипо-Осиповке Краснодарского края, к настоящему моменту вода сошла, подтопленных территорий нет. Об этом сообщалось на селекторном совещании МЧС России 10 января. Также проводилась эвакуация в населенном пункте Стрелка Красноярского края, где ледостав на реке Енисей привел к подтоплениям приусадебных участков, на данный момент ситуация стабилизируется.
Более 80 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла в понедельник, 10 января, на фоне сильного снегопада.
Читайте также: Более 80 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил главам муниципальных образований активизировать работу по очистке улиц от снега. Особое внимание он призвал обратить на дворовые территории.
Читайте подробнее: В Марий Эл активизируют работу по очистке улиц от снега
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 10 января призвал чиновников к полной мобилизации сил и средств для уборки снега в районе въездов во дворы. Он констатировал, что в новогодние праздники выпало существенно больше нормы осадков для указанного периода.
Об этом: Глава Удмуртии призвал к полной мобилизации при уборке улиц от снега
До настоящего момента с улиц Ижевска вывезли с начала зимнего сезона 293 тыс. кубометров снега. Только за минувшую ночь подрядчики вывезли 15 тыс. кубометров снега, что стало рекордным объемом с начала этой зимы.
По данным Гидрометцентра республики, в предстоящие сутки в Удмуртии ожидается снегопад. В южных районах прогнозируется небольшой снег, а в северных — сильный снегопад.
Читайте подробнее: С улиц Ижевска вывезли рекордный объём снега с начала зимы
Циклон с юга придет на Сахалин 12−14 января, сообщает Gismeteo. Ожидается штормовой ветер, сильная метель, выпадение двухмесячной нормы осадков и четырехкратное увеличение снежного покрова. 12−13 января в южной части Сахалина, включая Южно-Сахалинск, ожидается сильный снег, местами очень сильный снег, сильная метель с видимостью 500 м и менее и ветер в порывах до 25−30 м/с.
Под воздействие южного циклона попадут также Курилы. 12 января в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ветер скоростью 25−30 м/с, в порывах до 33−38 м/с — это считается ураганом, а также сильные осадки в виде мокрого снега (15−49 мм за 12 часов).
В Мордовии на 11 января объявлено оперативное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночное время местами на территории республики ожидается метель с видимостью 3−5 километров.
Подробности в материале: В Мордовии объявили оперативное предупреждение
По меньшей мере десять человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на провинцию Восточный Кейп на юге ЮАР. Об этом 10 января сообщила радиостанция Eyewitness News.
Во вторник, 11 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 11 января в Красноярске ожидается до — 10 °C и порывистый ветер
Начиная с 03:00 мск 11 января и до 11:00 11 января на территории Санкт-Петербурга погода будет потенциально опасной из-за понижения температуры воздуха до — 20 градусов.
Подробности в материале: В Петербурге начал действовать «жёлтый» уровень погодной опасности
В связи с непогодой дорожные службы Приморья 11 января перешли на повышенный режим готовности. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.
Читайте также: В Приморье из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Во вторник, 11 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 11 января в Москве будет до — 11 °C, небольшой снег, северный ветер
В Приморье из-за снежного циклона 11 января отменили внутренние авиарейсы.
Подробности в материале: Из-за непогоды в Приморье отменили внутренние авиарейсы
Ночью в четверг, 13 января, в Новосибирске ожидается до −22…−24 °C, в пригороде — до −25…−27 °C; по региону — до −22… −27 °C, при прояснениях −27… −32 °C.
Читайте подробнее: В Новосибирскую область идут морозы до — 32 °C
Как заявил ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец, на европейскую часть России надвигаются сильные морозы.
11 января снегопады ослабеют.
Местами на нижней Волге и Дону возможны ледяные дожди.
Тишковец предупредил, то уже через сутки морозы будут аномальными.
В Москве в ночь на 12 января ожидается до 16 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр. В Подмосковье температура опустится ночью до минус 19 градусов.
Дальше столицу ожидает небольшая «погодная лихорадка»: в ночь на четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до −20… −25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление до −6… −0 градусов.
В Тункинском районе Бурятии уже почти две недели топит село Толтой. Местная река Хобок вышла из берегов перед наступлением Нового года, 29 декабря.
Читайте также: В Бурятии две недели топит село
Активный снежный циклон атакует Сахалин и Курилы, сообщает Центр «Фобос».
Отмечается, что активный южный циклон, наполненный массами относительно тёплого и очень влажного воздуха, в ближайшие трое суток будет определять погоду на Сахалине и Курильских островах. 11 января его центр находится на северной частью Японского архипелага, и уже ближайшей ночью он обрушится на российский Дальний Восток.
Регион ждёт штормовой ветер со скоростью в порывах до 25−30 м/с, а на Курилах возможны порывы ураганной силы до 32−37 м/с. Придут сильные снегопады и метели, ухудшающие видимость до 200−400 метров. Суммарно, за трое суток, на территории южной части Сахалина может выпасть до 90−120 мм осадков, что составляет около двух месячных норм января, высота снежного покрова с нынешних 20−50 см увеличится до 60−150 см, а у строений и заборов наметёт ещё более высокие сугробы.
При этом циклоническое вторжение будет сопровождать и повышение температуры. В Южно-Сахалинске 12−14 января днём ожидается до 0…-2°, а в Южно-Курильске температурный фон составит −1…+1°, что повышает вероятность образования гололёдных явлений и гололедицы.
В регионе уже распространено штормовое предупреждение.
В Москве 11 января ожидается до 11 градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос».
Подробности в материале: Северный ветер принесёт в Москву похолодание
На севере Приволжского федерального округа 11 января сильный снег, метель. Такая же погода ожидается 12−13 января в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях, сообщает Гидрометцентр России.
Читайте также: В Поволжье снегопад и метель
Кубань 11 января будет ощущать влияние приближающейся с запада циклонической депрессии, сообщает центр «Фобос». Облака продолжат уплотняться, пройдут дожди, а температурные показатели ожидаются на 3−4° выше положенных по климату значений. Температура воздуха ожидается +9… +11°.
В Екатеринбурге 11 января, как заявили синоптики центра «Фобос», своё влияние на метеорологические условия распространит гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха −9… −11°. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что выше нормы.
В Пензе в дни новогодних праздников в очистке территорий от снега было задействовано от 217 до 1152 единиц спецтехники. Количество персонала, участвовавшего в проведении работ, достигало 2705 человек. С внутридворовых и общественных территорий вывезли более 20 тыс. тонн снега, однако горожан не устраивает благоустройство областного центра.
Подробности в материале: В Пензе планируют воссоздать всю систему коммунального обеспечения города
Жители Москвы снова жалуются в соцсетях на коммунальщиков. Снег не убирают на подходах к школам и детским садам. Детям приходится пробираться через снежную кашу.
В среду, 12 января, все школы Южно-Сахалинска будут работать в режиме дистанционного обучения. Власти города приняли такое решение в связи с надвигающейся на столицу островного региона непогодой.
Подробности в материале: Школьников Южно-Сахалинска отправили на дистанционное обучение
В Московской области высота сугробов достигла и превысила 50 см, сообщил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 см, Черустях — 51 см, Коломне — 53 см, что в два раза выше многолетней нормы», — рассказал метеоролог.
Об этом: Высота сугробов в Подмосковье превысила 50 сантиметров
Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за опасности схода лавин в период с 11 по 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте подробнее: В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение
Москвичам нужно быть готовыми не только к сильным морозам. К концу недели сильно потеплеет, а вместе с тем произойдет резкое понижение атмосферного давления до аномальных показателей. Барическое дно — ждите!
Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
Подробности в материале: В Крым придут 14-градусные морозы
Сотрудники МЧС развернули мобильные городки жизнеобеспечения на двух автотрассах Нижегородской области из-за сильного снегопада.
Читайте подробнее: Мобильные пункты жизнеобеспечения развернули на нижегородских трассах
В ночь на 12 января в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет снег, в Правобережье — сильный. Температура воздуха составит —4 … —9°C, при прояснении подморозит до 14 градусов. Местами возможен туман (500 метров и менее), изморозь, гололед. Днем вероятность осадков сохранится. Ветер восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — от 2 до 7 градусов ниже ноля.
Читайте также: В Саратовской области ожидается сильный снег
Экстренная информация от Гидрометцентра: 12−13 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, а также 12−14 января в горах Краснодарского края в районе МО Сочи выше 1500 м будет лавиноопасно.
В ночь на 12 января в Пензенской области ожидается снег. Порывы восточного ветра достигнут 8−13 м/с. Температура воздуха составит —5…—10°C. Днем также пройдет снег, местами сильный, слабая метель. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов ниже ноля.
Подробности в материале: Пензенскую область накроет снегопад
Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 11−14 января, сообщили в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: На Кубани объявили второе штормовое предупреждение
Мэр Нижнего Новгорода поручил главам районов лучше следить за качеством уборки снега и заставлять подрядчиков работать усерднее, а при необходимости — штрафовать их.
Об этом: Нижегородцы жалуются на «безобразную уборку снега» и 10-балльные пробки
В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает 11 января официальный сайт Гидрометцентра России.
Об этом: Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы
Жителей Ленинградской области вечером в среду, 12 января, ожидают сильные морозы. Температура воздуха опустится до минус 27 градусов, после чего в регион придет оттепель до +4 градусов.
Подробности в материале: В Ленобласти перед оттепелью ожидаются морозы до — 27 градусов
По данным Росгидрометцентра, в девяти муниципальных районах Сахалинской области сохраняется лавинная опасность. Вертолет Ми-8 МЧС России с противолавинной установкой РЖД со спасателями на борту провели превентивные мероприятия на наиболее опасных участках в Невельском районе. Принудительные спуски проводятся для предотвращения самопроизвольного схода лавин, которые несут угрозу выноса снежных масс на автомобильную дорогу, сообщает МЧС России 11 января.
Во время полета по склону было произведено 20 направленных «выстрелов». Общая площадь сошедшего снега составила более 50 куб. м.
За первый десять дней 2022 года в Нижнем Новгороде выпало более 40% месячной нормы осадков.
Читайте также: В Нижнем Новгороде выпал рекордный снегопад
В Йошкар-Оле с 1 по 10 января выпало около 70% месячной нормы осадков.
В течение дня 11 января метель продолжалась, на городские дороги вышли около 70 единиц снегоуборочной техники. За сутки с улиц города вывезли около 5 тыс. кубометров снега.
Читайте подробнее: В Йошкар-Оле с начала января выпало 70% месячной нормы осадков
В Саранске на 12 января объявлено оперативное предупреждение из-за прогнозируемой метели.
В среду днем в столице Мордовии ожидается метель с видимостью 2−4 км. Аналогичная ситуация прогнозируется и местами по республике.
Подробности в материале: В Саранске объявлено оперативное предупреждение из-за метели
В среду, 12 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 12 января в Красноярске ожидается до — 10 °C, ночью похолодает
Самая холодная по отношению к климатической норме погода в ночь на 14 января (Новый год по старому стилю) ожидается в Красноярском и Алтайском краях, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.
Читайте подробнее: Метеоролог рассказал о погоде в России на старый Новый год
Днём 12 января в Омской области прогнозируется −12…−17 °С, местами до — 22 °C. Ночью 13 января столбики термометров опустятся до −23…−28 °С, при прояснении до — 33 °C.
Об этом: В Омской области усилятся морозы
В среду, 12 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 12 января в Москве будет до — 12 °C, местами небольшой снег
Второе за сутки землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано у восточного побережья Камчатки, 12 января сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Об этом: У побережья Камчатки за сутки произошло два землетрясения
Власти Южно-Сахалинска из-за непогоды приняли решение продлить для всех школьников обучение в дистанционном режиме.
Читайте также: Школьники Южно-Сахалинска продолжат обучаться в дистанционном режиме
На Сахалине из-за мощного снежного циклона 12 января перекрывают движение на дорогах регионального значения.
Читайте подробнее: На Сахалине из-за непогоды закрыли движение по региональным автодорогам
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков.
Читайте также: Ростовчан предупредили о метели и снежных заносах
По данным Гидрометцентра России, толщина ледяного покрова на замерзших реках европейской территории России составляет от 10 до 60 см, на реках азиатской территории — от 22 до 76 см.
Рост уровня воды (на 43−87 см за сутки) наблюдался 2 января на р. Кача, р. Бельбек, р. Коккозка, р. Салгир (Крым).
На Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины. Из-за аномально теплой погоды ледостав начался более чем на две недели позже среднемноголетних сроков.
Об этом: Аномально тёплая погода парализовала работу ледовых переправ на Камчатке
Повышение уровня воды (на 46 см за сутки) отмечалось на р. Жиздра у г. Козельск (Калужская область).
Нагонные явления с ростом уровня воды (на 45−96 см за сутки) отмечались на р. Неман у г. Советск, р. Матросовка у п. Мостовое (Калининградская область).
Повышение уровня воды (на 23−102 см за сутки) отмечалось на р. Катунь у пгт Чемал (Республика Алтай), Енисее у с. Казачинское, у д. Подкаменная Тунгуска, с. Верхнеимбатск. На р. Ангара у д. Татарка установление ледяного покрова сопровождалось резкими подъёмами уровня воды (на 30−128 см за сутки). 6 января на Енисее у пгт Стрелка (Красноярский край) уровень воды превысил опасную отметку, наблюдается затопление приусадебных участков, дорог местного значения, хозяйственных построек.
Нагонные явления с повышением уровня воды (на 26−88 см за сутки) наблюдались на устьевом участке Дона. Рост уровня воды (на 31 см за сутки) наблюдался на р. Северский Донец (Ростовская область).
Рост уровня воды (на 20−140 см за сутки) наблюдался на р. Пшеха, р. Псекупс, р. Афипс, р. Шебш, р. Убинка, р. Адагум, р. Западный Дагомыс, р. Сочи, р. Туапсе, р. Мзымта (Краснодарский край), р. Пшиш (Краснодарский край, Адыгея), р. Марта (Адыгея). 4 января уровень воды на р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край) кратковременно достигал опасной отметки.
Толщина ледяного покрова на замерзших реках европейской территории России составляет от 10 до 60 см.
На реках азиатской территории России толщина ледяного покрова составляет преимущественно от 22 до 76 см, толщина льда от 83 см и более наблюдается на устьевом участке Енисея (Красноярский край), р. Баргузин, р. Чикой, р. Витим (Бурятия), р. Оленек, Лене, Яне, Индигирке (Якутия), р. Пенжина (Камчатский край), Амуре и его притоках (Забайкальский край, Еврейская автономная область, Амурская область).
В конце текущей рабочей недели в центре и на севере европейской части России ожидается повышение температуры воздуха на 20 градусов при понижении атмосферного давления на 25−30 мм рт. столба. Об этом 12 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Об этом: Синоптик предупредил о резком скачке температуры в европейской части России
В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области водителей призвали быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Читайте подробнее: Ростовских водителей призвали к внимательности из-за непогоды
Температура воздуха в Москве 12 января окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
Подробности в материале: В Москве ожидается до 13 градусов мороза
Последствия сильных дождей устраняют в Краснодаре 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.
Читайте также: В Краснодаре устраняют последствия сильных дождей
12 января в Мурманской области снег, метель, ветер 17−22 м/с, на побережье до 27 м/с.
В Тамбовской области 12 января сильный снег, метель.
Источник: Гидрометцентр России
12−13 января в Ростовской, Волгоградской областях, Адыгее сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), гололедные явления.
В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, Ингушетии, Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.
12−14 января в Краснодарском крае в горах выше 2500 м, в горах Сочи выше 1500 м лавиноопасно.
В Краснодарском крае 12−13 января сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), гололедные явления, на Черноморском побережье в районе Анапа — Геленджик ветер до 24 м/с.
В Крыму 12 января снег, метель, ветер 20−25 м/с, 13−14 января сильный снег.
По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 12 января 2022 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Сахалинской области. Здесь сильный снег, местами очень сильный, сильная метель с видимостью 500 м и менее, отложение мокрого снега, усиление ветра порывами до 25−30 м/с, местами порывами до 33−37 м/с (ураган).
Снег с порывистым ветром придёт 12 января в Волгоградскую область. Метеопредупреждение опубликовали в региональном управлении МЧС.
Об этом: В Волгоградской области прогнозируют сильные снегопады
МЧС по Сахалинской области публикует правила поведения при непогоде. Напомним, Сахалин накрыл мощный циклон. Скорость ураганного ветра может достигать 33−37 м/с.
В Приморском крае 12 января сильный снег, ветер 22−27 м/с.
Общественность Владивостока бьёт тревогу — в городских школах очень холодно, дети занимаются, укутавшись в одеяла.
Подробности в материале: Коммунальный коллапс ударил по школам Владивостока — дети мёрзнут на уроках
В Амурской области на региональные трассы выходит наледь. Проблемы с ограничением движения по этой причине возникли в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах.
Штормовое предупреждение действует в Крыму 12 и 13 января, по данным на 08:00 12 января, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Мощный снежный циклон обрушится на Северо-Курильский район Сахалина 13 января. Спасатели объявили экстренное предупреждение.
Читайте подробнее: На Северные Курилы обрушится мощный снежный циклон
В Красноярске с 13 января прогнозируется похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробности в материале: На Красноярск надвигаются морозы
Режим повышенной готовности введён на территории Краснодара из-за непогоды на период с 12 по 14 января.
Подробности в материале: В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Пожарные Западной Австралии спасли дома и локализовали неконтролируемый лесной пожар, в результате чего утром 12 января уровень пожара, охватившего районы Игл-Бей и Милап, был понижен с чрезвычайного до уровня, позволяющего мониторить ситуацию в штатном режиме, передает телеканал Nine News.
Читайте подробнее: В Западной Австралии локализовали неконтролируемый лесной пожар
На Сахалине, где 12 января бушует мощный снежный циклон, из-за низкой видимости перекрывают движение по дорогам.
Об этом: На Сахалине из-за отсутствия видимости закрыли движение по автодорогам
В Пензенской области с 11 по 21 января действует режим повышенной готовности. Основанием для принятия данных мер послужили сильнейший снегопад и проведение предупреждающих мероприятий в период крещенских купаний.
Об этом: В Пензенской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
В период 17−19 часов и до конца суток 12 января, а также ночью и до середины дня 13 января в горной зоне г. Сочи ожидается очень сильный снег.
13 января в Карелии сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, ветер 16−21 м/с.
В Ненецком автономном округе снег, метель, ветер 17−22 м/с.
В Архангельской области 13−14 января сильный снег, метель, 13 января ветер 16−21 м/с.
13−14 января в Вологодской области сильный снег, ветер 15−20 м/с.
Мэр Саратова Михаил Исаев в связи с неудовлетворительной уборкой тротуаров от снега и наледи и несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов, административных зданий привлек к дисциплинарной ответственности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева и председателя комитета по ЖКХ Максима Сиденко.
Подробности в материале: В Саратове чиновников наказали за некачественную уборку снега
Утром 12 января в Тарту оказалась нарушена работа общественного транспорта, поскольку восемь работающих на газе автобусов не завелись. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR.
Читайте подробнее: Второй по значению город Эстонии Тарту остался без автобусов на газе
Сильный снегопад ожидается в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Подробности в материале: В Самарской области ожидается сильный снегопад
Снегопад ожидается в Башкирии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, 13 января в республике ожидается небольшой снег, на некоторых участках дорог гололедица.
Подробности в материале: В Башкирии ожидается снегопад
В Северной столице в четверг, 13 января, вместе с резким потеплением ожидается шторм, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Ситуацию усугубит мокрый снег и гололёд. Об этом 12 января предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Читайте подробнее: В Петербурге ожидается шторм с ветром до 20 м/с
В Ульяновской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.
Сразу четыре экстренных предупреждения из-за непогоды действует на территории Краснодарского края 12 января, сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: На Кубани действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды
В Саратове в связи с продолжающимся снегопадом временно прекращена работа катков. Посетить их можно будет после завершения осадков и расчистки ледового покрытия. 12 и 13 января в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, сильный мокрый снег, туман с видимостью от 500 до 1000 метров, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы.
Подробности в материале: В Саратове вновь закрыли катки
Режим повышенной готовности из-за погодных условий введён на территории 24 муниципалитетов Краснодарского края 12 января, сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В 24 муниципалитетах Кубани ввели режим повышенной готовности
В Пензенской области 13 января ожидается сильный снегопад. Он начнется в полночь. Ожидается юго-восточный ветер силой 8−13 м/сек. Температура воздуха ночью — 5 … — 10, днем — 2 … — 7ºС.
В Приволжском федеральном округе с начала первой в этом году рабочей недели продолжаются снегопады. По данным Гидрометцентра России, в северных регионах округа сильный снег ожидается и 14 января.
При этом снегопады будут сопровождаться метелями и порывистым ветром скоростью до 18 м/с.
Читайте также: Снегопады в Поволжье сохранятся до конца недели
Во многих районах Коми ожидается штормовой ветер c порывами до 21 метра в секунду.
Читайте также: В Коми объявлено штормовое предупреждение
Воздушные рейсы из Краснодара начали задерживать и отменять из-за приостановки работы аэропорта, попавшего под сильный снегопад, один из рейсов будет выполнен из Ростова-на-Дону, сообщает 12 января пресс-служба воздушной гавани.
На данный момент задержаны 19 авиарейсов. Ещё девять направлены на запасные аэродромы.
Читайте также: В Краснодаре из-за снегопада задержаны 19 авиарейсов
Подземные толчки магнитудой 5,6 зарегистрированы 13 января в Папуа — Новой Гвинее, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).
Подробности в материале: В Папуа — Новой Гвинее зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
В четверг, 13 января, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, температура воздуха −17… −15 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 13 января в Красноярске ожидается до — 17 °C, ночью — до — 25 °C
На Сахалине, где с 12 января бушует мощный снежный циклон, школьники обучаются в дистанционном режиме, который для учащихся Южно-Сахалинска продлили и на 14 января.
Подробности в материале: На Сахалине школьники продолжат обучаться дистанционно
В Южно-Сахалинске из-за циклона, обрушившего на город сильный ветер и снежную метель, 13 января ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Читайте подробнее: В Южно-Сахалинске из-за циклона ввели режим ЧС
В Южно-Курильске ураганный ветер сорвал кровлю с гаража-стоянки и обшивку дома № 3а по улице Океанской. Частично повреждена кровля дома № 17 по улице Зеленая в селе Отрада. Специалисты оценивают ущерб.
Читайте также: На Курилах мощный циклон сорвал кровли и фасады с домов
Мэрия Челябинска из-за сильного похолодания 13 января отменила школьные занятия для учеников начальных классов первой смены. Об этом пресс-служба администрации сообщает в своём Telegram-канале.
Подробности в материале: В школах Челябинска из-за мороза отменили занятия для начальных классов
В четверг, 13 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 13 января в Москве будет до — 8 °C, снег, порывистый ветер, гололедица
Днём 13 января в Омской области ожидается −16…−21 °С. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Читайте также: В Омской области ожидается до — 21 °С
В горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин. Об этом 13 января сообщает Камчатский противолавинный центр.
Читайте подробнее: В горных районах Камчатки до 16 января объявлена лавинная опасность
Власти Сахалина приняли решение приостановить вывоз бытового мусора в южных районах области — из-за мощного снежного циклона, который действует с 12 января, невозможно подъехать к контейнерным площадкам.
Об этом: На Сахалине мощный снежный циклон парализовал вывоз мусор
На Сахалине, где с 12 января действует мощный снежный циклон, начали открывать участки дорог, на которых возобновилась видимость. Движение по многим автомагистралям по-прежнему невозможно из-за сильной метели и снежных заносов.
Подробности в материале: На Сахалине с прекращением метели постепенно открывают автодороги
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года.
В ряде российских регионов в течение ближайших дней ожидается опасная погода. Об этом сообщил 13 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Об этом: Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
В Алтайском крае пройдёт небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится. Днём 13 января переменная облачность, небольшой снег, по северу без осадков.
Ветер северный 2−7 м/с. Температура днём −13… −18 °С.
Гидрометцентр продлил действие жёлтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра.
В Южно-Сахалинске из-за мощного циклона введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 13 января сообщает пресс-служба городской администрации.
Читайте подробнее: В Южно-Сахалинске объявили режим ЧС из-за мощного циклона
В регионах Приволжского федерального округа 13−15 января ожидается продолжение метелей с сильным ветром.
В Самарской области сильный снег, метель, снежные заносы прогнозируют 13−14 января. В пятницу ветер достигнет 17−22 м/с. В Башкирии 14 января к метели и снежным заносам присоединится гололедица, снежный накат и ветер порывами до 17−22 м/с.
Подробности в материале: Сильный ветер и снежные заносы ожидаются в Поволжье
Самой холодной с момента наступления нового года стала в столице России ночь на 13 января. Об этом 13 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: Ночь на 13 января стала самой морозной в Москве в наступившем году
Аэропорт Краснодара возобновил работу после сильного снегопада. Задержанными остаются более 20 авиарейсов, ещё восемь отменены.
Налипание мокрого снега на проводах и деревьях возможно до конца дня 13 января в горном кластере Сочи.
Из-за мощного снежного циклона аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолёты. За 13 января были задержаны восемь авиарейсов.
Читайте также: Метель полностью заблокировала воздушную гавань Сахалина
В ближайшую субботу, 15 января, в Приморье синоптики прогнозируют резкое потепление.
Об этом: Приморье ожидает январская оттепель
В Москве на фоне мороза и надвигающегося снегопада отменили или задержали более 60 авиарейсов.
Режим повышенной готовности введён на территории 31 муниципалитета Краснодарского края, по данным на утро 13 декабря, об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Читайте также: На Кубани в 31 муниципалитете ввели режим повышенной готовности
Штормовое предупреждение о налипании мокрого снега объявлено на территории муниципального округа Сочи до конца дня 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Теплый сектор циклонического вихря «Эльза» стал причиной сильного ветра и обильных осадков в Петербурге.
Читайте подробнее: Циклон «Эльза» принёс в Петербург сильный ветер и дожди
Из-за гололедицы и ветра в столице России продлен желтый уровень погодной опасности. Это 13 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
Об этом: В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
На территории Пермского края ночь на 13 января стала самой холодной с начала зимы. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
В ряде муниципальных образований, расположенных в низинах, минимальная температура опустилась ниже — 30˚С: в Чермозе — 33,2˚, в Осе — 31,9˚, в Кунгуре — 31,8˚, в Кудымкаре — 30,9˚, в Кочево — 30,6˚, в Губахе — 30,3˚.
«Пока нет данных по минимальной температуре в Добрянке и в Большой Соснове, но в 05:00 по местному времени (03:00 мск) там также было — 30,5 и — 30,3˚С соответственно. В Перми минимум составил на основной метеостанции — 27,9˚С, при этом в аэропорту «Большое Савино» температура опустилась до — 31˚С», — информирует ГИС-центр.
Портал rifey.ru со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и я» сообщает, что ночью 13 января на северо-востоке Прикамья в поселке Вая столбики термометров достигли отметки — 38,9˚С. Всего отметка — 30 °C на территории края была преодолена на десяти метеостанциях.
Автомобилисты застряли в пробках из-за ночного снегопада 13 января в Волгограде. Онлайн-сервисы оценивают заторы на дорогах в максимальные 10 баллов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Второй день самолёты из Владивостока не могут совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска — воздушные суда из-за мощного циклона и сильного ветра не рискуют заходить на посадку.
Об этом: Самолёты из Владивостока не могут второй день приземлиться на Сахалине
Мощный снежный циклон, действующий на Сахалине с 12 января, продолжит оказывать влияние на погоду и 14 января. В 16 районов области спасатели направили экстренные предупреждения.
Об этом: Мощный снежный циклон задержится на Сахалине ещё на сутки
На Сахалине настоящими героями назвали сотрудников полиции, которые в метель, при нулевой видимости на протяжении 4 км пешком указывали путь автоколонне, двигающейся по автодороге Троицкое — Новотроицкое.
Об этом: Полицейские Сахалина при нулевой видимости пешком сопроводили автоколонну
Снегопады и метели ожидаются в Башкирии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что с 14 по 16 января в республике ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах могут образоваться снежный накат, снежные заносы и гололедица.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются снегопады и метели
На протяжении двух суток — 14 и 15 января — на Камчатке будет бушевать тихоокеанский циклон, который принесёт с собой снег, метель и ветер. Спасатели рекомендовали населению соблюдать меры предосторожности.
Читайте подробнее: Камчатку накроет мощный тихоокеанский циклон
В Иркутской области допущены к эксплуатации ещё три ледовые переправы. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, они расположены в Братском районе на Братском водохранилище, «Добчур — Тангуй» и «Ключи — Булак», и в Казачинско-Ленском районе на реке Киренге — «Магистральный — Кутима».
Читайте также: В Приангарье открылись 20 ледовых переправ
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространено в Воронежской области на 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Читайте подробнее: Спасатели предупредили о сильном ветре в Воронежской области
Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 14−15 января, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям региона.
Читайте подробнее: В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
В Ульяновской области продолжатся сильные снегопады и метели.
Подробности в материале: В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности
Около 1,5 тысячи единиц спецтехники очищают от снега и наледи региональные и федеральные трассы в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе администрации региона.
Читайте также: Волгоградские трассы расчищают полторы тысячи спецмашин
В Забайкальском крае сохраняется неблагоприятная обстановка с выходом грунтовых вод на территории 35 населённых пунктов. Ситуация вызвана переувлажнённостью почвы из-за обильных летних осадков, а также аномально тёплой погодой в первой половине декабря, пояснили 13 января в ГУ МЧС РФ по региону.
Восстановительные работы продолжаются на территории Сретенского, Александрово-Заводского, Калганского, Шилкинского, Читинского, Балейского, Чернышевского, Шелопугинского, Оловяннинского и Красночикойского районов края.
Читайте также: Зимнее наводнение в Забайкалье: подтоплены 35 населённых пунктов
В ночь на 14 января местами по Саратовской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит —14…—19 °C, при прояснении до 25 °C мороза. Днем ветер усилится до 20 м/с, вероятен сильный снег, метель, туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. На дорогах снежные заносы. Температура воздуха в светлое время суток будет около —15 °C.
Читайте также: В Саратовской области ожидается кратковременное похолодание
14 января в Татарии местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный южный ветер порывами до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы, днём и вечером пройдёт сильный снег. Температура воздуха ночью составит 8−13 градусов мороза, днём —6…—11˚С.
Подробности в материале: В Татарии ожидаются метель и сильный ветер
В Пермском крае прогнозируют ухудшение погодных условий. Согласно метеопрогнозу, 13−14 января пройдет сильный снег, в ряде районов ожидается метель. Осадки ослабеют днем в пятницу (14 января). Об этом сообщает ГИС-центр пермского государственного национального исследовательского университета.
По данным Пермского гидрометцентра, порывы южного ветра могут достигнуть 19 метров в секунду.
Подробности в материале: Прикамье накроет сильный снегопад и метель
Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 м/с в Санкт-Петербурге задержатся до пятницы, 14 января. Об этом 13 января предупредило ГУ МЧС по региону.
Об этом: Мокрый снег и сильный ветер в Петербурге задержатся до пятницы
Экстренное предупреждение Гидрометцентра: во второй половине дня и до конца суток 14 января, ночью и в первой половине дня 15 января в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный ветер до 30 м/с.
14−16 января будет лавиноопасно в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, в горах Краснодарского края (исключая МО город-курорт Сочи) и Адыгеи выше 1500 м, по горным территориям Камчатского края.
В Неклиновском районе Ростовской области автобус с детьми, следовавшими из Донецка в Ставрополь, попал в ДТП. В результате аварии пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 13 января.
Читайте также: В Ростовской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
В Новосибирске завтра, 14 января, ожидается заметное похолодание в ночные часы. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Читайте также: Новосибирцев предупредили о температурных качелях
В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Читайте также: На два дня над Новосибирском нависло «чёрное небо»
Очередной мощный снегопад накрывает Москву — за сутки обрушится до 25% месячной нормы осадков.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В 16:00 началось сплошное механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
14 января утром специалисты приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
А ещё вместе со снегом на Москву идёт потепление. Как самочувствие, метеозависимые?
Пробки на дорогах Москвы уже достигли 8 баллов. А снег всё идёт.
Снегопад накрыл и Сахалин. Но там сугробы посерьёзнее московских, местами до крыш.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос»Евгений Тишковец спрогнозировал налипание мокрого снега и гололёдные явления, а также снежную «кашу» и слякоть на дорогах в Москве.
Читайте также: До четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки
К территории Удмуртии подходит фронтальная система южного циклона, предстоящей ночью ожидается продолжительный умеренный снег, местами сильный. Южный ветер усилится до 15−17 м/с, метель. Температура воздуха составит — 8… — 13 °C.
На дорогах прогнозируются снежные заносы и накат.
Читайте подробнее: Сильные снегопады придут в Удмуртию
В Ижевске и Глазове с начала января выпало около месячной нормы осадков. На большинстве метеостанций Удмуртии отмечено уже больше половины месячной снежной нормы.
По прогнозу синоптиков, в период с 14 по 16 января в республике выпадет еще около 50−70% месячной нормы осадков.
Подробности в материале: В Ижевске за две недели выпало около месячной нормы осадков
Гидрометцентр предупредил о том, что до 18:00 14 января в Москве и Московской области сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метель, гололед, налипание мокрого снега, ветер до 18 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы.
В связи с влиянием глубокого атлантического циклона и увеличением барических градиентов утром 14 января в Калининградской области ожидается штормовой ветер северо-западного направления. По расчетам, в период с 5 до 11 часов порывы могут достигать 23−28 м/с.
Барический плинтус обещают в Москве 14 января. Столицу ждёт рекордное падение атмосферного давления, пишет КП.
Метель в Москве будет сопровождаться снежными заносами на дорогах, стремительным повышением температуры до +1 …+3 градусов, пронизывающим ветром с порывами до 18 м/сек.
Атмосферное давление не просто понизится — рухнет вниз, на 30 мм ртутного столба, — рассказал в интервью kp.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптики Московского метеобюро считают, что атмосферное давление 14 января будет рекордно низким — 719 мм рт. ст. Пока минимум для 14 января — 720,5 мм, он держится с 1948 года, то есть больше 70 лет.
На 14 января в горах Бурятии сохраняется лавиноопасное предупреждение.
Мощный снежный циклон не покидает Сахалин с 12 января. На утро 14 января его центр находился над Курилами.
Подробности в материале: Сахалин остаётся под действием мощного снежного циклона
В пятницу, 14 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −18… −16 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 14 января в Красноярске ожидается до — 18 °C, ночью — до — 26 °C
На Сахалине по-прежнему не принимает и не выпускает самолёты аэропорт Южно-Сахалинска. В столице области прекратили движение общественные автобусы, также из-за плохой видимости и снежных заносов закрыты некоторые участки дорог — не осуществляются межмуниципальные перевозки по 13 маршрутам.
Об этом: Сахалин остаётся в транспортной блокаде из-за циклона
В пятницу, 14 января, в Москве будет облачно, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, снежные заносы, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 14 января в Москве будет до — 1 °C, мокрый снег, порывистый ветер, метель
На Сахалине в Долинском районе из-за снежного циклона возникли проблемы с доставкой пенсий в почтовые отделения.
Об этом: На Сахалине из-за циклона пенсионеры чуть не остались без пенсий
Мощные снегопады, обрушившиеся на северный японский остров Хоккайдо, привели к гибели не менее четырёх человек. Об этом со ссылкой на данные полиции 14 января сообщает телеканал NHK.
Подробности в материале: На севере Японии в результате снегопадов погибли четыре человека
На Сахалине в ликвидации последствий снежного циклона, который действует в области с 12 января, примут участие военные.
Читайте также: Военные помогут Сахалину ликвидировать последствия мощного снежного циклона
В Самарской области сняли введённое 13 января из-за сильного снегопада временное ограничение на движение автобусов и большегрузных автомобилей на участке трассы Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Подробности в материале: В Самарской области разрешили движение большегрузов на участке трассы Р-229
Синоптики объявили режим неблагоприятных метеоусловий в Новосибирске. Погода будет способствовать накоплению примесей. Ожидается мороз.
Сочи. Жители улицы Пасечной сообщают об оползне.
Место провала местные коммунальщики уже огородили сигнальной лентой. Внизу — жилые дома, а сверху край оползня дошел почти до тротуара.
Сахалин вторые сутки заваливает снегом.
Въезд для грузового транспорта временно ограничили в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Сообщается, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Подробности в материале: В Уфе временно ограничили въезд для грузовиков
На территории восьми районов Сахалина на 15 и 16 января объявлена лавинная опасность. Об этом 14 января сообщает пресс-служба управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Сахалинской области.
Читайте подробнее: На юге Сахалина на 15 и 16 января объявили лавинную опасность
В Чите 15 января без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура ночью −34… −36 °C, днем −20… −22 °C.
В общей сложности 16 095 землетрясений были зафиксированы в Италии и на прилегающих к ней территориях в течение 2021 года. Об этом 13 января сообщил на своем сайте итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV).
Об этом: В Италии за год зафиксировали более 16 тысяч землетрясений
D Краснодарском крае сегодня, 14 января, потеплеет, температура воздуха днем 0… +5°. Утром возможен снег, а днем дождь. На дорогах гололедица.
Краснодарский край. В горных районах температура воздуха днем 14 января составит −10… −15 °C.
На Черноморском побережье переменная облачность, местами сильные осадки и порывы ветра 18−23 м/с.
В Ростовской области из-за сильного ветра ожидается подъем воды на реке Дон. Об этом предупредили в донском управлении МЧС России.
Читайте подробнее: В Ростовской области на реке Дон ожидается резкий подъем воды
Максимальное количество осадков в виде снега выпало в минувшие сутки в некоторых районах Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба областного правительства.
14 января в регионе ожидается усиление ветра, метели и снегопады.
Читайте подробнее: В Самарской области рассказали о борьбе с последствиями снегопада
Абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт 13 января на одной из метеостанций в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что на станции Безенчук выпало 8,8 мм осадков.
Читайте также: В Самарской области выпало рекордное количество снега
С 11 по 12 января из-за сильных дождей повысился уровень воды в реках Агой и Большое Псеушхо Туапсинского района. В результате произошел подмыв опоры газопровода, береговой линии и обрушение берегового откоса. Газоснабжение потребителей не нарушено.В настоящее время на месте проводятся берегоукрепительные работы. Кроме того, русло реки Большое Псеушхо частично перекрыто, и на участке автодорогив селе Георгиевское размыло земляное полотно на расстоянии трех метров от края проезжей части. На дороге организовано реверсивное движение. В Георгиевском и Небугском сельских поселениях введен режим ЧС.
На Сахалине, где с 12 января бушует мощный циклон, в районе села Взморье шторм размыл участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха.
Об этом: На Сахалине шторм размыл участок федеральной трассы
К предстоящему потеплению и метели готовятся дорожные службы Омска. Об этом сообщили 14 января в мэрии города.
Читайте также: Потепление и метель ожидаются в Омске
В Татарии 14 января ожидаются метели с ухудшением видимости и снежные заносы. Небо над республикой останется облачным. Временами вероятен снег, днем и вечером местами — сильный снег. Также ожидаются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, отмечают синоптики.
В Алтайском крае 14 января снег прекратится, похолодает. Днём небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура −12…−17 °С, по югу −5…−10 °С.
В Дагестане снег и гололёд. На трассах образовались пробки. Машины с трудом передвигаются.
Жёлтый уровень погодной опасности в столице России и Подмосковье из-за гололедицы, ветра и снежных заносов продлен. Это 14 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
Подробности в материале: В Москве продлили действие «желтого» уровня погодной опасности
15−16 января на территорию Узбекистана через Туркмению ожидается вторжение относительно холодной воздушной массы с Поволжья.
Скорость ветра может достигнуть 28 м/с (а это примерно 100 км/ч). Местами, возможно, пройдут дожди и снег.
Принять меры для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи потребовала прокуратура в Уфе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры г. Уфы выявили, что коммунальные службы не принимают достаточных мер для качественной уборки улиц и дворов от наледи и снега.
Подробности в материале: Прокуратура потребовала принять меры для качественной уборки снега в Уфе
В Севастополе временно перекрыт рейд через Севастопольскую бухту в связи с погодными условиями 14 января.
Читайте также: Рейд через Севастопольскую бухту временно закрыли из-за непогоды
Суровые морозы сменятся резким потеплением в Новосибирской области. Столбик термометра поднимется до нуля.
В Москве 14 января ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подробности в материале: Атмосферное давление в Москве опустится до исторического рекорда
Подтопление прибрежных территорий из-за сильного ветра прогнозируется в восточной части побережья Азовского моря в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января.
Об этом: На Кубани прогнозируют подтопления на побережье Азовского моря
В Тюменскую область 15 и 16 января придёт потепление до — 2 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на 15 января будет привычно морозно — 14… — 19 °C, а днём уже — 7… — 12 °C, местами — 2… — 7. Преимущественно без осадков.
В ночь на 16 января ожидается снегопад, — 7… — 12 °C, днём — 3… — 8 °C. Синоптики предупреждают о сильной метели с порывами ветра в отдельных районах 17 м/с.
Читайте также: В Тюменской области ожидается потепление и сильная метель
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Новороссийска Краснодарского края 14 января, сообщили в пресс-службе администрации города.
Читайте также: Штормовое предупреждение объявлено в Новороссийске
На Сахалине магазины, в которых в наличии имеется снегоуборочная техника, 14 января не закроются, пока администрация Южно-Сахалинска не скупит всю технику, так необходимую городу для ликвидации последствий мощного снегопада, такое распоряжение дал глава островного региона Валерий Лимаренко.
Читайте также: В Южно-Сахалинске власти скупят всю снегоуборочную технику в магазинах
Оперативное предупреждение. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 14 часов 14 января до 14 часов 17 января 2022 года в краевом центре объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
На 16 районов Сахалина ночью 15 января обрушится снежный циклон. Спасатели направили в местные администрации экстренные предупреждения.
Об этом: На Сахалин на смену одному снежному циклону придёт другой
В Калмыкии из-за плохих погодных условий введён режим повышенной готовности. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.
Подробности в материале: В Калмыкии ввели режим повышенной готовности
14−15 января на большей части Приволжского федерального округа сильный снег, мокрый снег, гололед, метель, ветер 15−20 м/с (15 января на юге до 22 м/с), снежные заносы и гололедица.
В Пермском крае 14−15 декабря сильный снег, метель, гололедно-изморозевые явления.
14−15 января в Башкирии и Татарии сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с, снежные заносы, накат и гололедица.
На Сахалине в Углегорском районе 13 января, когда бушевала сильная метель, поступили сообщения о пропаже сразу двоих детей — в Углегорске из школы не вернулась домой 10-летняя девочка, а в Шахтерске — 9-летний мальчик.
Мальчика нашли в гостях у друга, у которого он решил остаться с ночевкой.
А девочка испугалась сильной метели и забралась в будку, где пробыла в обнимку с собакой всю ночь.
Читайте подробнее: На Сахалине, спрятавшись от метели, ребёнок провёл ночь в будке с собакой
Штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин объявлено в горах Сочи на период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Подробности в материале: В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности лавин
Подробности в материале: На Кубани прогнозируют новые подтопления из-за осадков
На Азовском побережье Кубани возможны подтопления из-за сильного ветра. До конца суток 14 января ожидается сильный западный и юго-западный, с переходом 15 января на северо-западный, ветер 15−20 м/с. Порывы могут достигать 23−28 м/с. Высота волн составит 1,2−1,7 метра.
Сильный ветер и нагонная волна могут привести к подтоплениям в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском, Щербиновском районах.
С 16 часов по местному времени 14 января до 16 часов 17 января в Минусинске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Читайте также: Режим «чёрного неба» объявлен ещё в одном городе Красноярского края
Сильный снег и метель ожидаются в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в некоторых районах республики ожидается сильный снег, метель, при этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
В Ставропольском крае из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал 13 января губернатор региона Владимир Владимиров. В течение текущих и последующих суток в крае прогнозируются сильный ветер и снегопады, что может привести к чрезвычайным ситуациям. В целях защиты населения объявлен соответствующий режим, сообщил глава региона, опубликовав текст распоряжения на своей странице в соцсети Instagram.
Читайте также: На Ставрополье введен режим повышенной готовности из-за ветра и снегопадов
В Новосибирске с 15 по 17 января ожидается заметное повышение температуры воздуха — до 0 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Об этом: Новосибирцев в ближайшие дни ожидают температурные качели от — 24 °C до 0 °С
На участке автодороги федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург временно ввели ограничение движения автотранспорта. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Ограничение введено 14 января с 13:30 часов по местному времени для грузового транспорта, маршрутных такси и пассажирских автобусов на участке автотрассы Р-240 Уфа — Оренбург с 27+000 км по 112+000 км.
Подробности в материале: В Башкирии из-за метели на автотрассе ограничили движение автотранспорта
Снегопады в Чувашии продолжатся ещё неделю, а затем ударят морозы.
Подробности в материале: Снегопады в Чувашии сменятся 30-градусным морозом
В Бурятии выходные окажутся морозными и преимущественно без осадков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, лишь по северному Прибайкалью днём 15 января пройдёт небольшой снег.
Читайте подробнее: В Бурятии ожидаются морозы до — 44 °C
932 единицы техники задействовано для борьбы с последствиями снегопада на автодорогах Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сообщается, что на автотрассах федерального значения работают 173 единицы техники, на автодорогах республиканского значения задействовано 485 единиц техники, в Уфе работают 274 единицы.
Читайте также: В Башкирии для уборки снега задействовали более 900 единиц техники
Ряд индонезийских районов в Джакарте, Богоре, Тангеранге, Бекаси почувствовали землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в Бантене, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Несколько заторов произошло на дорогах Башкирии из-за ухудшения погодных условий. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Так, днем 14 января 2022 года спасатели получили информацию о том, что между населенными пунктами Удельно-Дуваней и Богородское Благовещенского района пассажирский автобус и автомобиль не смогли проехать в связи с переметами на дороге.
Читайте подробнее: В Башкирии десятки автомобилей застряли на дорогах из-за метели
На территорию Тувы надвигаются морозы — ночью 15 января температура местами опустится до — 41 градуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.
Читайте также: На Туву надвигаются сорокаградусные морозы
14 января с 11:30 (мск) для грузового и общественного транспорта временно закрыт участок трассы Р-240 в Башкирии. Речь идет об участке км 27 — км 112 автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург, сообщает Росавтодор. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
Во второй половине ночи и в первой половине дня 15 января в отдельных районах южной половины Саратовской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25 м/с, метель, снежные заносы.
Ухудшение погодных условий ожидается в Омской области, сообщили в региональном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Саратовской области во второй половине ночи, утром и первой половине дня 15 января в отдельных районах южной части региона ожидается очень сильный ветер, порывами до 25 м/с, метель, снежные заносы.
В ночь на 15 января температура воздуха составит —2…—7°C, на северо-востоке области местами похолодает до —13°С. Днем обещают около 5 градусов мороза с дальнейшим понижением температуры до —7…—12°C.
Об этом: В Саратовской области объявлено штормовое предупреждение
Так на Сахалине местные жители откапывают свои машины: снега по плечи. Многие улицы и дворы замело. Жители массово жалуются на бездействие управляющих компаний, пишут местные СМИ. Прокуратура контролирует ситуацию.
В Москве уровень атмосферного давления в полдень 14 января составил 719,9 мм ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Подробности в материале: Атмосферное давление в Москве упало до исторического минимума
Метель на Сахалине бушует уже несколько дней. Сегодня, 14 января, по прогнозам синоптиков, будет сильный снег и порывы ветра до 27 м/c.
В Ульяновской области продолжатся сильные снегопады.
Читайте также: Сильные снегопады ожидаются в Ульяновской области
Увеличить число дорожных рабочих и количество техники для уборки снега намерены в Самаре. Об этом 14 января сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
Он сообщил, что технику предоставляют в основном промышленные предприятия и дорожно-строительные организации, у которых завершился дорожно-строительный сезон, поэтому эта техника временно перестала у них быть востребованной. При этом техника нужна для перевозки снега на площадки складирования.
Читайте также: В Самаре промышленные предприятия предоставили технику для уборки снега
На главной трассе Сахалина введен режим ЧС. Дорога частично размыта.
Оползень сошёл у федеральной трассы в Туапсе Краснодарского края 14 января, последствия оперативно устранены, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штабе.
Об этом: В Туапсе сошёл оползень
В период c 22 часов 14 января и до 01 часа 15 января, ночью и в первой половине дня 15 января в связи с действием сильного западного и северо-западного ветра с порывами 23−28 м/ по восточной половине Азовского моря в районе Ейск — Приморско-Ахтарск ожидается повышение уровней воды до опасных отметок, сообщает Гидрометцентр России.
В первой половине ночи 15 января в Белгородской области и ночью 15 января в Воронежской области ожидается очень сильный ветер, местами с порывами до 25 м/с (в Воронежской области с сильным снегом, метелью, снежными заносами).
Днем 15 января с сохранением ночью 16 января местами, преимущественно в центральных и северных районах Оренбургской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25−27 м/с, метель, снежные заносы.
До конца суток 14 января, ночью и днем 15 января в Волгоградской области ожидается очень сильный западный и северо-западный ветер 30−32 м/с, очень сильный снег.
Главная городская ёлка Ростова-на-Дону не выдержала ураганного ветра, порывы которого повалили новогоднюю красавицу, которую устанавливала компания из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 14 января.
Читайте также: Ураганный ветер повалил главную ёлку Ростова-на-Дону
Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на ночь 15 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Об этом: В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение
В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, когда стихнет ураганный ветер. Разгул стихии на Дону произошёл 14 января.
Читайте подробнее: Спасатели рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области
Обрушившаяся на Латвию буря в утренние часы пятницы, 14 января, бушевала в северной части страны, а в полдень добралась до центральных районов страны. Местные власти подсчитывают ущерб и восстанавливают нарушенный порядок.
Продолжительная засуха в регионе Маньяра на севере Танзании стала причиной гибели свыше 62 585 животных, 14 января сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы совета округа Симанджиро Сендеу Лайзера.
Об этом: Из-за засухи на севере Танзании погибли более 62 тысяч животных
Подземные толчки магнитудой 5,1 были зафиксированы на северо-востоке Афганистана 14 января, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Об этом: На северо-востоке Афганистана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
В Москве в ночь на 15 января ожидается штормовое усиление ветра до 20 м/с. Об этом пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы предупреждает граждан в своём Telegram-канале.
Читайте также: В Москве в ночь на 15 января ожидается штормовой ветер
Более 11 тыс. человек остались без энергоснабжения в городах Ставрополе и Михайловске из-за сильного ветра в Ставропольском крае.
Об этом: В Ставрополье из-за сильного ветра без света остались около 11 тыс. человек
В субботу, 15 января, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −18… −16 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Об этом: 15 января в Красноярске ожидается последний морозный день
В субботу, 15 января, в Москве будет облачно, небольшой снег (местами умеренный), метель, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Подробности в материале: 15 января в Москве будет до — 3 °C, порывистый ветер, метель
На Ставрополь обрушился штормовой ветер до 30 м/с, порывы ветра срывали крыши, вырывали деревья, обрушивали балконы, упал башенный кран.
В Ростове-на-Дону ветер снес главную городскую елку.
Сочи засыпало снегом.
В Башкирии замело трассу, на которой застряли десятки автомобилей.
В Волгоградской области на некоторых дорогах отменили движение междугородных автобусов.
Трассы закрыты из-за сильной метели 15 января в Карагандинской области, включая выезд из Нур-Султана в этом направлении.
Сейчас закрыты дороги:
На юго-западных притоках реки Кубань, юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья прогнозируется повышение уровня воды.
Мокрый снег, ливни и сильный ветер: на Кубани вновь ожидается непогода. На смену снегопаду в регион пришли ливни с сильным ветром. 15 января на Кубани ожидаются мокрый снег, ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с.
Также 15 января в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег.
Прививки от коронавирусной инфекции разрешено делать детям в возрасте от 5 до 11 лет в Норвегии при условии получения согласия со стороны их родителей, заявила 14 января журналистам норвежский министр здравоохранения Ингвильд Кьеркол.
Читайте подробнее: В Норвегии разрешат прививки от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет
15 января в столице России Москве ожидается облачная погода и температура воздуха до — 3 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
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Льдина с рыбаками откололась от берега и поплыла в открытое море в Магаданской области. Вместе с людьми на дрейфующем островке оказались и два автомобиля. Но с рыбаками уже всё в порядке — их спасли пожарные и местные жители на лодках.
На Сахалине продолжаются работы по обеспечению безопасного проезда на трассе Южно-Сахалинск — Оха. Речь идет об участке км 108+300 — км 108+600 в районе с. Взморье, где 14 января 2022 года из-за сильной волны со стороны моря подмыло часть дорожного полотна. Введен режим ЧС.
За ночь для укрепления откосов земляного полотна завезено 400 кубометров крупнообломочного материала. Для обеспечения безопасного проезда задействовано 9 единиц техники, работы ведутся круглосуточно, сообщает Росавтодор.
Движение на участке км 13 — км 128 трассы А-393 Южно-Сахалинск — Оха возобновлено для всех видов транспорта с 3:00 (мск) 15 января 2022 года. Проезд в месте проведения восстановительных работ осуществляется в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» держит ситуацию на контроле и просит автомобилистов воздержаться от поездок и следить за поступающей информацией.
Телефон оперативного дежурного
В течение суток 16 января на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края сохранится ветер до 28 м/с.
Ночью и утром 15 января в Крыму ожидается ураганный ветер 30−35 м/с, в горах сильная изморозь.
ФКУ Упрдор «Кавказ» информирует, что с 02:40 (мск)
Причина: ухудшение погодных условий на территории Грузии и невозможность обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.
ФКУ «Волго-Вятскупратодор» информирует, что
— на участке км 199 — км 295+100 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновску;
— на участке км 136+710 по км 199 автомобильной дороги А-151 Цивильск — Ульяновск;
— на участке км 97+140 — км 219+060 автомобильной дороги Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск;
— на участке км 136+969 — км 182+169 автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;
— на участке км 180+878 — км 326+367 автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара.
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
15 января ограничено движение транспорта на нескольких участках трассы М-5 в Ульяновской области.
В Ростовской области из-за ухудшения видимости ограничено движение общественного транспорта на участке трассы Элиста — Зимовники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Подробности в материале: Метель повлияла на движение транспорта на трассе Элиста — Зимовники
ГУ МЧС РФ обнародовало неблагоприятный прогноз погоды на 16 января. В регионе возможны мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Ожидается ветер порывами до 20 м/с.
Читайте также: Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре
Ограничено движение на федеральных трассах в Самарской области. Росавтодор просит автомобилистов быть внимательными при выборе маршрута следования.
ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что
— на участке км 25+349 — км 111+450 автомобильной дороги Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград (Самарская область, н. п. Марьевка);
— на участке км 0 — км 79+400 автомобильной дороги Р-228 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, обводная г. Самары (Самарская область, н. п. Самара);
— на участке км 23+800 — км 195+045 автомобильной дороги А-300 Самара — Б. Черниговка — граница с Республикой Казахстан (Самарская область, н. п. Большая Черниговка);
— на участке км 0 — км 12 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезд к г. Самара (Самарская область, н. п. Самара);
— на участке км 17+900 — км 47+200 автомобильной дороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград (Самарская область, н. п. Сызрань);
— на участке км 294+500 — км 328+400 автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, Ульяновск — Дмитровград — Самара (Самарская область, н. п. Тёплый Стан);
— на участке км 294+500 — км 328+400 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезд к г. Ульяновск (Самарская область, н. п. Троицкое);
— на участке км 861+864 — км 1194+769 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург (Самарская область, н. п. Камышла);
— на участке км 29+115 — км 132+565 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург (Самарская область, н. п. Нефтегорск).
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
В Азовском районе Ростовской области из-за ураганного ветра и повышения уровня воды на устьевом участке реки Дон подтопило дворы. В населённых пунктах продолжают нести дежурство спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 января.
Читайте также: В Ростовской области из-за урагана подтопило дворы
Ночной ураган обрушился на Ставрополь. Штормовой ветер до 30 м/с оставил без света 35 тысяч жителей и повалил 100 деревьев.
Пострадал также частный детский сад — на него упал строительный кран.
На озере Байкал процессы ледообразования вступили в активную фазу. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
Известно также, что в Ольхонском районе в заливах толщина льда составляет от 20 до 40 сантиметров, в проливе Ольхонские ворота — открытая вода. В Слюдянском районе — забереги, в Листвянке — открытая вода.
Об этом: Спасатели предупредили о нестабильной обстановке на Байкале
Из-за сильного ураганного ветра в Ростовской области оказались обесточены муниципальные районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг» 15 января.
Читайте также: Сильный ураган частично обесточил Ростовскую область
В Калмыкии, оказавшейся во власти мощного шторма, восстанавливают нарушенное ураганом энергоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг» 15 января.
Об этом: В Калмыкии восстанавливают нарушенное ураганом энергоснабжение
В Ставропольском крае продолжается разгул стихии. Из-за отключения электроэнергии, срыва кровель зданий, повала деревьев в краевой столице 15 января ввели режим ЧС, о чем сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По остальной территории края действует введенный 13 января режим повышенной готовности.
Об этом: В Ставрополе ввели режим ЧС, по краю — режим повышенной готовности
Из-за метели закрыты дороги уже в пяти регионах Казахстана. В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях.
В регионах ожидаются метель, снег, гололедица, ветер 15−20 м/с.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел режим чрезвычайной ситуации в столице региона.
Накануне, 14 января, в Ставрополе и его окрестностях поднялся сильный ветер, его скорость достигала 30 м/с. К утру повалено более ста деревьев, сорваны кровли зданий, повреждены несколько автомобилей, без света остались 35 тысяч человек в семи городах и селах.
Глава Татарии Рустам Минниханов прокомментировал текущую ситуацию по уборке снега в республике.
Президент отметил, что в условиях снежной погоды дорожно-коммунальные службы работают очень напряженно. «Да, мы основные трассы пробиваем, чистим, но, к сожалению, очень много жалоб поступает в части внутридомовых территорий. Здесь мы недорабатываем», — отметил Рустам Минниханов.
Руководитель республики поручил обратить особое внимание на вопрос уборки придомовых территорий.
На острове Тонга произошло извержение подводного вулкана. Из-за активности Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4.
Очаг извержения залегал на глубине 33 км. В регионе и на ближайшем побережье США объявили угрозу цунами. Ну, а самих островитян извержение застигло прямо во время пения псалмов в местной церкви.
Два следовавших в Сочи самолета ушли на запасные аэродромы из-за метели. В работе сочинского аэропорта возможны некоторые изменения, связанные со снежной метелью и сильным порывистым ветром, которые наблюдались в этом районе с 08:00 15 января.
Сочи. Из-за непогоды два рейса ушли на запасные аэродромы. Самолет авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга приземлился в Краснодаре, но уже в 10:04 вылетел в Сочи. Рейс авиакомпании «ИКАР» из Екатеринбурга направлен в аэропорт Минвод.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Дороги закрыты сразу в пяти регионах Казахстана. Из-за сильной метели, снега и гололедицы не курсирует часть общественного транспорта.
Из-за снежных бурь сразу в нескольких регионах Украины упали новогодние ёлки. В Харькове шквалистый ветер напополам разорвал флаг страны.
В Тернополе погода начала борьбу с пособниками нацистов. Пострадал баннер в честь лидера УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.
В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия ураганного ветра, ставшего причиной аварийных ситуаций. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.
Читайте также: В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия шторма
В Ростове-на-Дону угрозы подтоплений из-за ураганного ветра нет. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
В Калмыкии в течение дня 15 января порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Это следует из экстренного предупреждения, объявленного в республике, передаёт ИА REGNUM.
Читайте также: В Калмыкии действует экстренное предупреждение из-за шторма
На Ставрополье из-за непогоды — сильного ветра, снега и метели — продолжаются аварийные отключения населенных пунктов от электроснабжения. К 11:00 без света остался 21 населенный пункт на территории восьми муниципалитетов края с общей численностью жителей около 86 тыс. человек. Аварийные бригады ведут восстановительные работы. Для устранения последствий разгула стихии создан оперативный штаб, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Читайте подробнее: На Ставрополье увеличилось число оставшихся без света населенных пунктов
В Ставропольском крае 15 января продолжается разгул стихии. Стали известны масштабы разрушений, которые нанесла муниципалитетам региона непогода. Так, в городе Ставрополе ветром обрушило строительный кран, он упал на здание детского сада. Повалены свыше 100 деревьев, повреждены девять автомашин, сорвало кровли с 26 зданий в краевом центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Читайте также: Строительный кран упал на детский сад в Ставрополе
Непогода, которая бушует в эти дни на Северном Кавказе, добралась и до Дагестана. В республике из-за сильного ветра со снегом начались аварийные отключения электроэнергии. Без света остались более 100 тыс. жителей, сообщили 15 января в компании «Россети Северный Кавказ». Сотрудники её филиала — «Дагэнерго» — переведены на особый режим работы.
Подробности в материале: В Дагестане из-за аварии остались без света более 100 тыс. человек
До конца суток 15 января и в первой половине ночи 16 января в Омской области ожидается ветер до 25 м/с, снег, метель, на дорогах снежные заносы.
16−17 января в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане выше 1500 м лавиноопасно.
До конца суток 15 января в горных районах Кабардино-Балкарии ожидается ветер до 30 м/с.
Казахстан. Сегодня, 16 января, штормовое предупреждение объявлено в северных и западных областях.
В Чите сегодня, 16 января, около 30 градусов ниже нуля, а днем обещают 19−21 градусов мороза. По краю ситуация зависит от облачности: днем −17…−22°С, при облачности −27…−32°С, по южной половине края местами −11…−16°С.
Кстати, 16 января максимальная температура — 0,0° наблюдалась в 1941 г., а минимальная температура — 45,1°С — в 1960 г.
Казахстан. Подснежники расцвели в Туркестанской области.
Снимки 13 января сделал в горах Боралдая директор филиала государственного природного парка «Сырдарья-Туркестан» Бакытжан Кырыкбаев.
В Алтайском крае сегодня днём, 16 января, прогнозируется небольшой, а местами по краю умеренный снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления.
Завтра, 17 января, по прогнозам синоптиков, температура окружающего воздуха может достигнуть плюсовых отметок, что приведет к сходу снега и ледяной массы с крыш.
Подробности в материале: В Алтайский край пришла оттепель
Напомним, в ближайшие дни в Татарии ожидается метель и снег. На дорогах возможно образование гололеда.
В двух районах Татарии ввели ограничения движения общественного транспорта из-за ухудшения погоды.
Цунами дошло до Японии, затопив часть прибрежных районов; подтопление на Гавайях; наводнение добралось до Калифорнии.
В Тихом океане началось извержение подводного вулкана, столбы газа, дыма и пепла вырывались из жерла на высоту в 20 километров. Островное королевство Тонго затопило волной цунами, эвакуированы жители столицы и даже король Тонго из своего дворца.
В Новокузнецке зафиксировано серьезное загрязнение воздуха. В городе отмечено максимальное превышение допустимой концентрации вредных веществ.
Кубань. Аварии произошли вечером 15 января на трассе А-146. Во время дождя и ветра на возвышенности образовалась наледь, произошло 4 ДТП, в которых получили механические повреждения девять автомобилей. Участниками аварии стали как грузовые, так и легковые автомобили.
Одну из машин спасатели переместили с проезжей части на обочину, чтобы освободить дорогу для движения транспорта.
Кубань. 16 января в регионе переменная облачность. Утром и днем ожидаются осадки — и снег, и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах образуется гололедица.
Скорость ветра западного направления составит 6−11 метров в секунду, при порывах до 18.
Оперативный штаб, который следит за ситуаций в Сочи, работает круглосуточно. В ночные часы службы устраняли последствия снегопада.
Бригады энергетиков восстановили практически все объекты, которые пострадали из-за осадков. В течение дня свет появится в населенных пунктах Якорная щель и Лоо.
Движение по трассе А-147 в районе Головинки идет в штатном режиме. Сель, который перекрыл половину дороги, убрали.
В муниципальных районах Ростовской области восстановили подачу электроэнергии после шторма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг». При этом массовыми перебоями с электроэнергией заинтересовались в прокуратуре Ростовской области.
Читайте подробнее: Ростовскую прокуратуру заинтересовали массовые перебои с электроэнергией
Цунами после извержения подводного вулкана в Тонга. Что известно к этому часу:
Цитата RT.
В муниципальных образованиях Калмыкии аварийные бригады восстановили энергоснабжение после урагана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг».
Читайте подробнее: В Калмыкии восстановили энергоснабжение после урагана
До — 3 градусов, низкая вероятность осадков и облачность ожидаются в столице России Москве 16 января. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
В Калмыкии в течение дня 16 января сохранится порывистый ветер до 18 метров в секунду. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.
Читайте также: В Калмыкии сохранится порывистый ветер
В Ростовской области в течение дня 16 января ожидается небольшой снег и мокрый снег, а также сохранится достаточно сильный ветер. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.
Читайте подробнее: Ростовские синоптики рассказали о погоде 16 января
Азербайджан. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана 16 января сообщил о землетрясении магнитудой 4,9 в Зангиланском районе, граничащем с Арменией и Ираном.
В Саратове водители общественного транспорта бьют тревогу: на окраине ставшего с этого года миллионником города «в снежном плену на улице Азина уже несколько дней находятся два вагона — один пассажирский, другой служебный: первый из них застрял в снегу 12 января, а второй, изначально следующий на подмогу для буксировки в депо, сошел двумя тележками с рельсов и также застрял в ночь с 12 на 13 января».
Сюрприз преподнесёт жителям Красноярска погода в начале новой рабочей недели. По данным Среднесибирского УГМС, утром и днём 17 января в городе ожидается небольшой снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Ветер южной четверти ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью —10…—12°, днем 0…+2°, оттепель», — сообщили в управлении.
Читайте также: В Красноярске ожидается оттепель
Источник: Гидрометцентр России
16 января на западе Мурманской области сильный снег. В Карелии сильные осадки в виде снега и мокрого снега.
В Пермском крае 16 января ночью сильный снег, гололедно-изморозевые отложения. В Башкирии ночью сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с. В Оренбургской области ночью ветер до 27 м/с.
В Ставропольском крае 16 января осадки в виде снега и мокрого снега, метель, ветер 15−20 м/с.
16 января в Карачаево-Черкесии ночью сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.
В горах Адыгеи, Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.
16 января в Курганской, ночью в Свердловской области сильный снег. В Челябинской области сильный снег, ночью ветер 16−21 м/с.
В Алтайском крае ночью снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 20 м/с.
На Курильских островах 16 января ночью снег, мокрый снег, метель, ветер 18−23 м/с.
В Чукотском автономном округе 16 января ветер 19−24 м/с.
16−18 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно.
В Омской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды 17 января. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.
Читайте подробнее: Жителей Омской области предупредили о резком ухудшении погоды
В шести регионах Казахстана закрыты дороги из-за метели — МЧС. Метель, гололедица, ограниченная видимость, сильный ветер на трассах в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях.
В Перу волны от цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга в Тихом океане разнесли пляж.
В Японии вода уже дошла до прибрежных городов. В сети также постят кадры с огромными волнами в США.
Угрозу цунами, объявленную накануне, сняли в Японии и на Курилах.
Снежная буря в Казахстане.
На Крещение в столице России, Москве, ударят морозы: ночью до — 12, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Читайте подробнее: В Москве на Крещение ударят морозы
В Южно-Сахалинске, где за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков, школьников оставили на дистанционном режиме обучения до 19 января включительно.
Читайте также: Дистанционный режим обучения в школах продлили в Южно-Сахалинске
Днём 17 января в Омской области ожидается −5…−10 °С, местами до — 15 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Днём 17 января в Томской области ожидается — 3, +2 °C, местами до — 8 °C. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Читайте подробнее: В Томской области ожидается до +2 °C
В Новосибирске сегодня, 17 января, в первой половине дня ожидается мокрый снег, ветер юго-западный 8−13 м/с, температура 0… +2 °C, на дорогах — гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирсокго гидрометцентра.
Читайте подробнее: Рабочая неделя в Новосибирске началась с плюсовой температуры
На Сахалине продолжается ликвидация последствий мощного циклона, в результате которого за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. Власти региона обратились к работодателям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а жителей региона попросили отказаться от использования личного транспорта на время действия ЧС.
Читайте подробнее: Жителей Сахалина призвали отказаться от личного транспорта на время ЧС
В Кемеровской области сегодня, 17 января, ожидается мокрый снег, метели, ветер при порывах до 17 м/с, на дорогах накаты и гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
В Кузбассе сегодня, 17 января, днём температура воздуха повысится и может достигнуть отметок −3…+2 ºС. Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Таков прогноз Кемеровского гидрометцентра.
Подробности в материале: В Кузбасс после потепления придёт очередное понижение температуры
Глубокий циклон приблизится к Москве 17 января, в связи с этим в городе ожидается потепление и снег, метель, усиление ветра, гололедица.
Читайте также: В Москве в начале недели ожидается аномально тёплая для января погода
В Чите 17 января днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура −17… −19 °C.
Более 2,8 тысячи рабочих на 171 единице техники приняли участие в уборке городских территорий от снега в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
16 января в Самаре было объявлено «воскресником».
Читайте также: В Самаре на уборку снега вышли более 2,8 тысячи рабочих
Ставропольцам, пострадавшим от урагана 14−15 января, помогут восстановить поврежденное имущество. Сумма поддержки от краевых властей составит 10 тыс. рублей на человека, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Кроме того, будет предоставлен материал для ремонта кровли в частных домах, которые остались без крыши из-за ураганного ветра.
Читайте подробнее: Пострадавшим от урагана на Ставрополье выплатят по 10 тыс. рублей
На юге европейской части России 17 и 18 января ожидаются сильный ветер, дождь и гололедица. Об этом 17 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читайте подробнее: Синоптик предупредил об ухудшении погоды на юге европейской части России
В Петербурге после оттепели вновь похолодает, усилится ветер, а гололедица на дорогах, из-за которой особенно страдают петербуржцы, станет еще более опасной. Причиной тому — циклон «Ханнелоре», который вторгся в центральную часть Европейской России.
Подробности в материале: Циклон «Ханнелоре» принёс в Петербург похолодание и усиление гололедицы
В результате обрушившейся на восточное побережье США снежной бури 16 января было отменено почти 3 тыс. авиарейсов. Об этом 17 января сообщила телекомпания CNN.
Читайте также: В США из-за снежной бури отметили почти 3 тыс. авиарейсов
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столице России и Подмосковье в связи с сильным ветром и гололедицей. Это 17 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
Читайте также: В Москве из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
На реках в Ульяновской области местами наблюдаются промоины, структура льда неоднородная: толщина ледяного покрова на Волге составляет 33 см, на реках Черемшан и Свияга — соответственно 26 и 16 см. Замеры толщины проводятся каждый день.
Читайте подробнее: В Ульяновской области организуют 76 мест массовых крещенский купаний
В Тюмени снегопад стал причиной девятибалльных пробок на дорогах. Об этом сообщает «Вслух.ру».
Снег шёл все выходные, 15 и 16 января, снегопад продлится до 18 января. В мэрии Тюмени уверяют, что бригады по уборке снега на дорогах города трудились всю ночь.
«За выходные в Тюмени выпало около 15 см снега, при месячной норме в 21 см», — отметили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ.
Подробности в материале: На дорогах Тюмени автомобили встали в 9-балльную пробку