16:07 26.12.2021

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений сохраняется в девяти районах Краснодарского края до конца суток 26 декабря.

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Подробности в материале: В девяти районах Кубани есть угроза ЧС из-за дождей

Читайте подробнее: Жителям Москвы рассказали о погоде в новогоднюю ночь

«В атмосфере активизируются циклоны… — рассказал Тишковец. — Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов».

До минус 6 градусов может опуститься температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РИА Новости.

Об этом: В последнюю неделю года в Центральной России усилятся морозы

Последняя неделя 2021 года в Центральной России начнется с усиления морозов. Об этом 26 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Кемеровской области завтра, 27 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

В Челябинской области 26 декабря ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Подробности в материале: Морозы в Ростовской области усилятся до 21 градуса

В Ростовской области 27 декабря сохранятся плохие погодные условия. Морозы усилятся до 21 градуса, сообщается на сайте донского управления МЧС России.

В северных районах Калмыкии 27 декабря ожидается снегопад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

26 декабря и ночью 27 декабря в Оренбургской области местами ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 50−100 м, ветер 25−27 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

27 декабря в горах Крыма, в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, 27−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.

В Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Об этом: На Камчатке ожидают схода лавин

В Петропавловске-Камчатском объявили лавинную опасность. Сход масс снега возможен в горных районах города с 27 по 30 декабря.

Читайте подробнее: В Якутии в дома погорельцев направили строителей

В село Бясь-Кюёль Горного района Якутии, где за счёт государства были построены новые дома на месте уничтоженных лесным пожаром, отправили строителей. Они проконопатили полы, которые покрылись инеем.

Подробности в материале: В Оренбуржье после непогоды снова открыли трассу М-5

В Оренбургской области возобновлено движение транспорта по трассе М-5 на участке между населёнными пунктами Новосергиевка и Черноречье. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Подробности в материале: В Приморье новогодняя ночь будет морозной и бесснежной

В последнюю неделю года погода в Приморье будет разной — край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается.

В Челябинской области после снегопадов и метели снова открыто движение по участку трассы М-5. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Об этом: В Туве ожидаются сильные морозы

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 27 декабря в Туве ожидается температура воздуха — 30, — 35 °C, местами до — 40 °C.

Об этом: Жителей Башкирии предупредили о продолжении снегопада

Так, 27 декабря в республике ожидаются снег, метель, на дорогах сильные заносы. Днем столбик термометра может опуститься до — 10 °C.

Метели и снегопады продолжатся в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 27 декабря на трассе Джубга — Сочи из-за неблагоприятных погодных условий водитель МАНа не справился с управлением, автомобиль занесло, а прицеп перевернулся, перегородив проезжую часть. В происшествии обошлось без пострадавших, в настоящее время движение уже возобновлено.

28−31 декабря в южных районах Хабаровского края и на территории Еврейской автономной области сохранится сильный мороз (температура ночью — 35° и ниже), аномально холодная погода со среднесуточными температурами ниже климатической нормы на 7° и более.

Летевший из Сочи в Якутск самолет отправили в Нерюнгри из-за густого тумана. После заснеженного Сочи авиапассажиров, следовавших в столицу Республики Саха, вряд ли можно удивить похолоданием. Но даже для них минус 42 градуса — это очень холодно. Тем не менее посадить борт из Сочи в другом аэропорту было решено по иной причине — из-за сильного тумана в Якутске.

В понедельник, 27 декабря, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица, местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °С. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Амурчане, летевшие из Благовещенска в Москву, ждали вылета три часа прямо в самолёте. Люди пожаловались на холод в воздушном судне.

Читайте также: В Ростовской области инспекторы ГИБДД контролируют ситуацию после снегопада

Накрывший Ростовскую область снегопад не сказался на дорожной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 27 декабря.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге по-прежнему держится ниже климатической нормы, но уже не показывает аномально низких для конца декабря значений, какие были зафиксированы в прошедшие выходные, когда в ночные часы температура в Петербурге опустилась ниже минус 23 градусов.

Читайте подробнее: В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды

В Чувашии из-за непогоды отключение электроэнергии зарегистрировано в 11 муниципальных образованиях. Крупное ЧП произошло в Марпосаде, где из-за сильного ветра повреждена крыша многоквартирного дома.

Пробки на дорогах Ростова-на-Дону утром понедельника, 27 декабря, достигли восьми баллов. На дорожную ситуацию повлияли выпавший снег и аварии.

Подробности в материале: В Якутии под лёд провалились два большегруза

На зимнике в Якутии два грузовых автомобиля частично ушли под лёд, один из них провалился под самую крышу. ЧП случилось между Абыйским и Момским районами республики.

Подробности в материале: В Самарской области сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома

Сообщается, что в селе Большая Глушица в доме д. 67А по ул. Чапаевская в результате сильных порывов ветра, до 27 метров в секунду, с крыши дома снесло металлические листы кровли.

Металлические листы кровли сорвало с крыши многоквартирного дома в результате порывов сильного ветра в Самарской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Об этом: Жителей Польши предупредили о сильных морозах

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter предупредил о скором наступлении сильных морозов в центральной и северо-западной частях страны.

28 декабря в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха может опуститься до — 24 °C, днем может потеплеть до — 12 °C.

Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 27 на 28 декабря ожидается слабый снег, ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура 21−23 градуса мороза.

В Чувашии подсчитывают ущерб от стихии, а также делают выводы об оперативности реагирования различных служб и ведомств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , по итогам обсуждения на планёрке в правительстве предупреждение получил глава администрации Марпосадского района.

Самолёт, летевший в Якутск из Сочи, отправили в аэропорт Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий в Якутске. В столице республики туманно.

26 декабря в Ростове-на-Дону случился сильнейший снегопад. В этот день в донской столице выпало больше половины месячной нормы осадков, передаёт ИА REGNUM .

Подробности в материале: В Хабаровском крае аномальные морозы продержатся до конца года

Аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днем ожидается от — 25 до — 30 градусов.

Центр ФОБОС о погоде в Екатеринбурге 27 декабря: синоптическая ситуация будет формироваться в противоборстве уходящего на восток антициклона и приближающегося с запада облачного вихря; ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, ближе к вечеру усилится ветер.

Коммунальная техника и дворники всю ночь расчищали дороги и тротуары в Ростове-на-Дону. За последние сутки вывезено более 1000 тонн снега, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

Читайте подробнее: В Хабаровском крае на улице обнаружили голого ребёнка

Прокуратура Амурска проводит проверку в связи с размещенной в сети информацией о том, что ребёнок трёх лет замерзал на одной из городских улиц.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал горожан «с пониманием» отнестись к ситуации на транспортных артериях.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру «101».

В Краснодарском крае ожидается мокрый снег. Жители региона получают на свои мобильные устройства штормовые предупреждения. Местами в крае, кроме Сочи, ожидается сильное налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.

Кроме того, участок дороги ушёл воду — автомобилисты вынуждены замедлять ход и осторожнее передвигаться из-за большой лужи.

На курорте продолжается строительство дорожных развязок на выездах из города. На трассе, ведущей в сторону Новороссийска, ливнем размыло щебень и песок, которые были приготовлены для продолжения строительства. Часть из этого оказалась на проезжей части трассы.

На трассе около Геленджика образовался затор из-за огромной лужи и вынесенного дождем щебня.

В настоящее время пожарные Западной Австралии продолжают бороться с неконтролируемыми лесными пожарами по всему штату на фоне чрезвычайно жаркой погоды. Как сообщает телеканал Nine News, столбики термометров 27 декабря поднялись выше 38 градусов по Цельсию.

Подробности в материале: В Ростовской области дорожная техника вышла на федеральные трассы

В Ростовской области последствия мощного снегопада на федеральных трассах, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», устраняли 65 единиц техники.

Он уточнил, что ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.

«Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1−1,1 мм), ветер южной четверти 4−9 м/с, температура воздуха в Москве −3…−6, по области −2…−7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст. Высота снежного покрова в столице составит 25−28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке», — пояснил Тишковец.

По его словам, 27 декабря гидродинамические модели отработали первые для новогодней ночи прогностические карты с заблаговременностью 5 суток, которым можно доверять. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией.

В новогоднюю ночь будет «скандинавская еврозима», написал на своей страничке в Instagram ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец.

Общее количество жертв тайфуна «Раи» (Rai), в результате его прохождения по территории Филиппин, выросло до 389. Об этом 27 декабря сообщает Philippine News Agency.

Об этом: Жители столицы Приамурья пожаловались мэру на холод в квартирах

В Благовещенске напряжённо проходит отопительный сезон. Мёрзнут в своих квартирах жители нескольких микрорайонов города. Жалобы на проблему с отоплением и утеплением домов поступили на прямой эфир мэра столицы Приамурья Олега Имамеева .

В Красноярске режим «чёрного неба» продлили с 19 часов (местное время) 27 декабря до 19 часов 29 декабря. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

Читайте также: В Красноярске рассказали о погоде на Новый год

Синоптики обнародовали прогноз погоды в Красноярске на Новый год.

На прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода, сообщили 27 декабря в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Экстренная информация Гидрометцентра: 28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.

Умеренно морозная погода продержится в Москве в течение нескольких дней. Значения средней суточной температуры будут немного отставать от нормы — на 2−3°. В завершающий день 2021 года начнется потепление, сообщает Гидрометцентр.

Со вторника, 28 декабря, по четверг, 30 декабря, антициклон, на северо-западной периферии которого будет находиться столичный регион, обеспечит повышенное атмосферное давление и создаст условия для дальнейшего ночного выхолаживания воздуха.

Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, в Москве −12…−10°, по области −15…−10°, ветер юго-западный 5−10 м/с. Днем преимущественно без осадков, в Москве −8…−6°, по области −10…−5°, ветер юго-западный 3−8 м/с. Гололедица.

В среду, 29 декабря, ночью, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью в Москве −15…−13°, по области −17…−12°. Днем в Москве −11…−9°, по области −13…−8°. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.

В четверг, 30 декабря, облачно, местами небольшой снег. Ночью в Москве −14…−12°, по области −17…−12°. Днем в Москве −9…−7°, по области −11…−6°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.

С приближением циклона с северо-запада погода будет меняться. В столичный регион будет распространяться более теплый и влажный воздух, отметили в Гидрометцентре.

Подробности в материале: В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Серия подземных толчков была зафиксирована в районе моря между островами Критом и Касосом после землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в ночь на 27 декабря.

Читайте также: В Саратовской области ожидаются сильные морозы

В Саратовской области в ближайшие дни, 28−29 декабря, ожидаются сильные морозы, температура воздуха опустится до 30 градусов ниже ноля. В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен жёлтый уровень опасности.

В ночь на 1 января температура в столичном регионе будет −5…−10, дневная температура −1…−6. То есть она чуть выше климатической нормы.

По её словам, в ночь на 1 января в Москве ожидается снег, который продолжится и днем. «Погоду начнет определять уже следующий атлантический циклон. Он принесет нам небольшой снежок в новогоднюю ночь. Больше снега будет в дневные часы 1 января», — отметила синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что 2022 год в столице начнется с теплой погоды.

Самым холодным днем в Москве в последнюю неделю 2021 года с большой долей вероятности будет среда, 29 декабря, добавила Позднякова. Температура в городе составит около −15…−17 градусов ночью и −10…−12 — днем, уточнила она. Также в этот день ожидается снег.

Читайте подробнее: В Татарии спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь

В Татарии 31 декабря и 1 января сохранится слабо-морозная погода, временами со снегом. Температура воздуха ночью составит —7… —13 °С, днем 31 декабря — 5−10 градусов мороза, 1 января — 0… —6 °С.

Читайте также: Морозы в Чувашии сменятся слабой оттепелью

В Чувашию после прошедших снегопадов вернулись морозы, которые спадут в новогоднюю ночь.

Штормовое предупреждение в связи с угрозой подъёма уровней рек объявлено на территории Краснодарского края на 27−28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Об этом: Власти Москвы призвали службы такси установить адекватные цены в Новый год

Департамент транспорта Москвы обратился к агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой устанавливать «адекватные цены» в новогодние дни, а в случае повышении тарифов заранее проинформировать об этом пассажиров.

Уборка снега в Ялте после снегопада. Фото: yalta.rk.gov.ru

Дожди и снегопады обеспечили Ялте запас воды на весь 2022 год, заявили власти города.

Подробности в материале: Газпром из-за холодов перешёл в режим работы на максимумах

В «режим работы на максимумах» перешёл Газпром из-за аномально низких температур, сообщили 27 декабря в пресс-службе компании. Такой режим работы действует с 22 декабря.

Севастополь во время снегопада. Александр Полегенько © ИА REGNUM

Морозы до — 55 градусов пришли на запад и в центр Канады.

В Архангельске сильные морозы оставили без водоснабжения несколько жилых домов. Проблема затронула деревянный жилфонд. В частности, замерзла труба водопровода, которая питает жителей посёлка Кемский.

Об этом: В Ростовской области прогнозируют сильный снегопад

В Ростовской области 28 декабря продолжит идти снег, в ряде территорий — сильный. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Читайте также: Ростовские коммунальщики вновь вышли на борьбу со снегом

Коммунальные службы Ростова-на-Дону продолжают расчищать городские улицы от снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

В ночь на 28 декабря в северных районах Калмыкии столбики уличных термометров опустятся до — 11 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В Якутске введён актированный день для учеников 1−8-х классов. В городе безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов.

Читайте также: В Якутии под Новый год ждут сильных морозов

В 20 пунктах мониторинга температуры воздуха в Якутии столбик термометра опустился ниже 45 градусов мороза, при этом в десяти из них от — 50 до — 54 градусов ниже нуля. По прогнозу, перед Новым годом в республике станет ещё холоднее.

Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Об этом: Синоптики рассказали о погоде в Омской области на Новый год

В Омской области 30−31 декабря ожидается морозная, без существенных осадков погода. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте подробнее: В Приморье на новогодние каникулы будет морозно

По прогнозам синоптиков, новогодние каникулы в Приморье пройдут без особых сюрпризов погоды — будет стабильно морозно.

Скорость ветра северо-восточного и восточного направлений составит 4−9 метров в секунду, при порывах — до 18. Днем столбики термометров могут подняться до +11 градусов, на Черноморском побережье — до +15.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря будет облачно с прояснениями. Местами пройдут сильные осадки — возможен и дождь, и снег. Велика вероятность гололеда.

«В первую очередь чистили участки с наибольшей проходимостью, спуски и подъемы. Сейчас чистим остановочные карманы, прометаем магистральные улицы. К вывозу снега приступим в ночное время, чтобы не создавать пробки», — сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков .

Последствия сильного снегопада устраняют 28 декабря в Иркутске. Как сообщает пресс-центр мэрии города, с 4:00 на улицы и в скверы столицы Приангарья выведены более 50 единиц спецтехники и 200 человек.

Об этом: В Омске устраняют последствия снегопада

Дорожные службы Омска ночью 28 декабря приступили к устранению последствий снегопада. Об этом сообщили в мэрии города.

Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются снегопады и морозы

Так, 28 декабря в регионе ожидается снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра днем может опуститься до — 20 °C.

Снегопады и морозы до — 35 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Два города Красноярского края — Красноярск и Минусинск — в последнюю неделю уходящего года живут под «чёрным небом».

В европейской части России началась новая фаза похолодания, сообщает 28 декабря Центр «Фобос». «Причиной перемены погоды станет антициклон, который накануне начал формироваться над европейской частью страны. Сегодня он усилится и захватит всё, кроме самых южных областей, а снежный циклон будет вытеснен за Урал», — пояснили специалисты. На Русской равнине температура продолжит понижаться. Ночью будет до −14… −17 градусов, а в дневные часы −9… −11 градусов. Однако в последние дни года на смену антициклону придет активный атлантический циклон, и в Европейской России снова пойдёт снег и потеплеет. А мороз и солнце уйдут на Урал и за Уральский хребет.

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни улучшения погодных условий не предвидится. Горожанам следует быть острожными из-за гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице России во вторник, 28 декабря. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °C. Об этом 28 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Согласно предупреждению Гидрометцентра России, 29 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана выше уровня 1500 метров будет лавиноопасно.

Читайте также: В Канаду пришли экстремальные морозы

Экстремальные холода будут наблюдаться в провинциz[ Альберта, Британская Колумбия, Манитоба, а также на севере провинций Онтарио и Саскачеван.

Предупреждения о наступлении на западную и центральную части Канады сильных морозов с температурой воздуха от — 35 до — 55 градусов по шкале Цельсия распространило Национального метеобюро страны 27 декабря. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Ростовчане едва смогли вовремя попасть на работу из-за многокилометровых пробок, возникших утром 28 декабря из-за плохих погодных условий. Пробки достигали десяти баллов. В настоящее время ситуация на дорогах остаётся напряжённой.

Подробности в материале: Перед Новым годом в Тюменской области прогнозируют умеренные морозы

В Тюменской области перед Новым годом будут держаться умеренные морозы с дневными температурами до — 20 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По предварительным подсчётам, самым холодным днём недели будет 31 декабря. А повышение температуры начнётся с первым календарным днём января», — уточняется в прогнозе.

В Кемеровской области на текущей неделе ожидаются перепады температур и давления, метели и морозы. Такой прогноз дали синоптики регионального гидрометцентра.

Январь в Москве начнётся с оттепели. Температура в первый день нового года будет превышать климатическую норму на 4 градуса. Заметное потепление придёт в столичный регион со 2 января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд .

Об этом: За сутки с улиц Петербурга вывезли 1675 самосвалов снега

За прошедшие сутки с улиц Санкт-Петербурга вывезли 33,5 тыс. кубометров снежных масс, что равнозначно порядка 1675 самосвалам, груженных снегом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (за исключением Сочи) ожидается сильный гололед, сообщили в Гидрометцентре России.

Жители Ростовской области обрушились с критикой на местные власти после сильнейшего за полувековую историю снегопада. Комментарии, ярко описывающие последствия разгула стихии и бездействие коммунальных служб, появились на странице донского губернатора Василия Голубева в Instagram. Большинство интернет-пользователей не увидели ни намёка на работу коммунальных служб.

Прокуратура Ростова-на-Дону начала проверку качества работ по уборке снега городскими коммунальными службами. Об этом заявил прокурор областного центра Олег Фрикель .

Из-за сильных снегопадов и ураганного ветра в Румынии десятки поездов не смогли отправиться на линии или вовремя прибыть на место назначения. Об этом 28 декабря сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поездов.

Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов.

Не исключены налипание мокрого снега и гололедица.

Донбасс. МЧС и синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 28 декабря. Сегодня днем ожидается сильный снег, переходящий в дождь.

Людям приходится днём и ночью жить в машине, при этом запасы еды заканчиваются, а условия жизни очень суровы — к примеру, поблизости даже нет туалета. Местные жители говорят, что история с паромом повторяется из года в год, но никто её не решает.

200 вахтовиков застряли в посёлке Подтесово в Красноярском крае. Переправа забилась льдом, и паром перестал работать. Власти предоставили жителям вертолёт, но процесс переправки людей растянулся.

В Крыму в районе Евпатории Чёрное море стало золотым. Но переживать не стоит: вода окрасилась в жёлтый цвет из-за песка, он просто не успевает осесть из-за сильных волн.

Подробности в материале: Конец года в Алтайском крае будет морозным

В Алтайском крае, где еще пару дней назад температура воздуха понималась выше 0 °C, ощутимо похолодает. По данным синоптиков, достаточно прохладно будет до конца 2021 года.

Открыть движение раньше не позволила непривычно тёплая погода в ноябре и начале декабря 2021 года.

Забайкалье. С 27 декабря 2021 года открыто движение по автозимнику «Вилюй» — Ербогачен от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с. Ербогачен. Его общая протяженность составляет 220 км.

За ночь в Ростове-на-Дону вывезли более семи тысяч кубометров снега, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 28 декабря.

Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Понижение температуры воздуха до — 31 °C ожидается в Самарской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

13:40 28.12.2021

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Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов

13:54 28.12.2021 За время рождественских праздников, 24−26 декабря, из Таллина было вывезено 25 000 кубометров снега, вывоз снега продолжается до сих пор. Об этом сообщил вице-мэр Таллина Владимир Свет в интервью гостелерадио Эстонии ERR. Читайте также: Коммунальные службы вывезли с улиц Таллина 25 тысяч кубометров снега

13:54 28.12.2021 В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов, отмечавшихся в течение декабря, обморожения получили почти 30 человек, еще сто горожан получили травмы, поскользнувшись на улице. Читайте также: В Петербурге с начала декабря обморозились почти 30 человек

13:57 28.12.2021 Все муниципальные службы Кишинёва участвуют в борьбе со снежными наносами в городе. Об этом 28 декабря сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на совещании. Читайте также: В Кишинёве все муниципальные службы вышли на борьбу со снегом — мэр

14:10 28.12.2021 Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта. За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега. Из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов.

14:29 28.12.2021 Ливень превратил елочный базар в Анапе в подобие свалки. Едущие утром на работу анапчане были поражены увиденным. Там, где еще накануне, 27 декабря, красовался «лес» из живых елочек на продажу к празднику, образовалось озеро с зелеными островками.

14:34 28.12.2021 Чрезвычайно теплая воздушная масса, которая будет воздействовать на Пиренейский полуостров в течение следующих нескольких дней, может оставить в Испании в канун Нового года самые высокие температуры за последние 20 лет и даже может стать самым теплым концом года за последние 40 лет. Об этом пишет агентство EFE. Такая теплая воздушная масса — до 10 градусов выше нормы для этого времени года — будет способствовать высоким дневным температурам, характерным для апреля или мая, сказал агентству EFE представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо. Читайте также: В Испании новогодняя ночь может стать самой тёплой за последние 40 лет

14:56 28.12.2021 Мороз в Якутске. yakutskcity.ru

14:57 28.12.2021 На трассах в Ростовской области из-за метели введены ограничения для автобусного сообщения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 28 декабря. Читайте также: В Ростовской области ввели ограничения на трассах из-за метели

14:59 28.12.2021 После снегопада в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

15:13 28.12.2021 Северо-запад Японии накрыли рекордные снегопады. В некоторых районах за прошлые сутки, 27 декабря, выпало более 70 см осадков, было отменено более 100 внутренних авиарейсов. Около 190 пассажиров электрички оказались в снежной ловушке в префектуре Сига. Они провели ночь в вагонах, пока не было восстановлено движение поезда, сообщает RT.

15:13 28.12.2021 В Ростовской области на заснеженной трассе М-4 «Дон» столкнулись не менее десяти машин. Об этом сообщают очевидцы 28 декабря. Подробности в материале: Массовое ДТП остановило движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

15:14 28.12.2021 До конца суток 28 декабря, ночью и в первой половине дня 29 декабря в Краснодарском крае (исключая город-курорт Сочи) ожидается сильный гололед.

15:15 28.12.2021 28 декабря в Крыму сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17−22 м/с.

15:15 28.12.2021 В Краснодарском крае 28 декабря осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, в горах ветер 20−25 м/с.

15:16 28.12.2021 В Калмыкии сильный гололед.

15:16 28.12.2021 28−29 декабря в Ростовской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления.

15:16 28.12.2021 Балаклава после снегопада. Крым. Александр Полегенько © ИА REGNUM

15:16 28.12.2021 28−30 декабря в горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно.

15:16 28.12.2021 28 декабря в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, 28−29 декабря в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.

15:17 28.12.2021 28−29 декабря на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер 17−22 м/с.

15:17 28.12.2021 30 декабря в Республике Алтай снег, метель, в горах ветер до 23 м/с.

15:18 28.12.2021 28−31 декабря в Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края аномально холодная погода, 29−31 декабря сильный мороз (минимальная температура до —35 ° и ниже).

15:18 28.12.2021 Гидрометцентр России

15:18 28.12.2021 28−29 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер 23−28 м/с (28 декабря до 30 м/с).

15:18 28.12.2021 На Курильских островах снег (31 декабря на севере сильные осадки в виде снега и мокрого снега), метель, ветер 18−23 м/с (28 декабря до 25 м/с).

15:18 28.12.2021 В Камчатском крае сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с (31 декабря на юге 25−30 м/с).

15:18 28.12.2021 31 декабря на севере Сахалина снег, метель, ветер 20−25 м/с.

15:36 28.12.2021 Среднемесячная температура воздуха в России в январе ожидается около климатической нормы, однако на отрицательном фоне практически на всей территории страны. Об этом 28 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Вильфанд рассказал о погоде в России в январе 2022 года

15:55 28.12.2021 28 декабря Шведский институт гидрологии и метеорологии выпустил два предупреждения желтого цвета об обильных осадках в некоторых частях южной Швеции, передает телеканал SVT. Об этом: На юге Швеции ожидаются сильные снегопады

16:05 28.12.2021 Заснеженная Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

16:52 28.12.2021 29 декабря ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −15… −13 ° (в центре −10… −8 °), по области −17… −12 ° (на востоке до — 22 °), ветер юго-восточный 5−10 м/с. Днем облачно, местами небольшой снег, температура в Москве −10… −8 °, по области −13… −8 °, ветер юго-восточный 6−11 м/с. Гололедица.

16:53 28.12.2021 28−29 декабря. Вспышечная активность Солнца ожидается умеренной, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

16:53 28.12.2021 30 декабря в Московском регионе облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве −15… −13 °, по области −18… −13 °, днем в Москве −9… −7 °, по области −11… −6 °. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Гололедица.

17:01 28.12.2021 На Ямале перед Новым годом ударят 50-градусные морозы. Погода будет снежной, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом: На Ямале в канун Нового года намечается до — 50 °C

17:40 28.12.2021 Мороз. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:15 28.12.2021 В Крыму 28 декабря рост уровня воды (на 24−44 см) наблюдается на р. Кача и р. Коккозка, сообщает Гидрометцентр России.

18:16 28.12.2021 Повышение уровня воды (на 29−91 см) из-за нагонов отмечается на устьевых участках р. Неман и р. Матросовка (Калининградская область).

18:16 28.12.2021 Ледяной покров установился на р. Юронга (Нижегородская область).

18:16 28.12.2021 Рост уровня воды (на 23−36 см) наблюдается на Кубани у с. Успенское, р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).В ближайшие сутки на малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна р. Кубань, на реках черноморского побережья Краснодарского края и Адыгеи ожидается повышение уровня воды, местами с достижением опасных отметок.

18:17 28.12.2021 На устьевом участке Дона от г. Аксай (Ростовская область) до г. Ростов-на-Дону из-за сгонных явлений наблюдается уровень воды, неблагоприятный для судоходства.

18:17 28.12.2021 Ледостав установился на р. Медведица у пгт. Лысые Горы (Саратовская область).

18:17 28.12.2021 Зажор льда с повышением уровня воды на 12 см образовался на р. Десна ниже г. Брянск.

18:17 28.12.2021 Повышение уровня воды (на 114 см) отмечается на Енисее у г. Енисейск (Красноярский край).

18:17 28.12.2021 Заснеженный вид [Дарья Драй © ИА REGNUM]

18:32 28.12.2021 В ряде районов Вологодчины в новогоднюю ночь ожидается метель, температура воздуха в ночь на первое января составит в среднем около — 14 C. Об этом: В Вологодской области в новогоднюю ночь ожидается метель

18:58 28.12.2021

19:53 28.12.2021 На северо-востоке Якутии в новогоднюю ночь сильный мороз (минимальная температура −57…−52°).

20:07 28.12.2021 Оперативный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на 29 декабря 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением трех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

20:38 28.12.2021 Зима в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:38 28.12.2021 В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского автономного округа (снег, усиление ветра с порывами до 20 м/с, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 28 м/с, с метелью); в Центральном федеральном округе на территории Белгородской области (усиление ветра с порывами до 18 м/с), Воронежской области (сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами до 18 м/с); в Южном федеральном округе на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей (сильные осадки — снег, мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед); республики Калмыкия и Краснодарского края (сильный гололед, гололёдно-изморозевое отложение).

21:39 28.12.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

21:39 28.12.2021 Предупреждающие знаки на Эльбрусе. Денис Абрамов © ИА REGNUM

22:36 28.12.2021 29 декабря существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского, Дальневосточного, Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, сообщает МЧС России.

22:55 28.12.2021 Снегопад [Дарья Драй © ИА REGNUM]

03:36 29.12.2021 В среду, 29 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 29 декабря в Красноярске ожидается до — 7 °C, небольшой снег и «чёрное небо»

05:06 29.12.2021 В Приморье в новогодние праздники энергетиков усилят дополнительными бригадами и техникой. Отмечается, что холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Находке, Надеждинском и Партизанском районах. Об этом: В Приморье службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности

05:43 29.12.2021 В среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 29 декабря в Москве будет до — 10 °C, небольшой снег

06:15 29.12.2021 Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней. Читайте подробнее: Отсутствие горячей воды в роддоме столицы ЕАО объяснили сильными морозами

07:09 29.12.2021 Cнегопад в Санкт-Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM].

07:39 29.12.2021 Правительство Молдавии заявило о бессилии государства перед снегом. «Будем искренни, государство ещё не готово столкнуться с такой ситуацией», — написал вице-премьер Андрей Спыну. Под «ситуацией» он имел в виду выпавший в декабре снег. По словам министра, спецтехника и оборудование для расчистки дорог в стране отсутствуют. А техническое состояние того, что имеется, — «катастрофическое». «Попытки бравады здесь не помогают», — резюмировал он.

07:39 29.12.2021 В школах Оренбургской области 20 декабря отменяют очные занятия. Причиной стали морозы ниже минус 25 градусов, пишут СМИ. Читайте подробнее: В школах Оренбуржья из-за морозов отменяют занятия

08:34 29.12.2021 По данным спутникового мониторинга, на озере Байкал наблюдаются процессы ледообразования, которые усилились в начале третьей декады декабря из-за понижения дневной температуры воздуха в районе Прибайкалья до — 30… — 40 °C и ниже. В северной части Байкала, преимущественно по западному берегу, отмечаются ледяные поля, битый лед, шуга, местами береговой припай.

08:37 29.12.2021 В Татарии в первый день 2022 года потеплеет до 0 градусов. Сегодня, 29 декабря, температура ночью дойдет до 22−17 градусов ниже нуля, дневная температура составит от — 17 до — 12 градусов. В четверг, 30 декабря, ожидается снег и потепление днем до — 8 градусов. Ночью на низинах возможно похолодание до — 25 градусов. В Новый год, 31 декабря, дневная температура воздуха составит от — 5 до — 10 градусов.

08:52 29.12.2021 В Якутии погода без существенных изменений. В отдельных районах небольшой снег. По-прежнему во многих районах столбики термометров в ночные часы опускаются до −45…−55°C, а днем не поднимаются выше −30…−45°C, на северо-востоке —50°C.

09:17 29.12.2021 Сильный снегопад обрушился на Воронеж 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Город стал в девятибалльных пробках. Читайте также: Воронеж завалило снегом

09:35 29.12.2021 В Ростовской области в первой половине дня 29 декабря ожидается сильный гололёд. Читайте также: В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололёда

09:47 29.12.2021 В Ростовской области сняты все ограничения на трассах, действовавшие ранее из-за плохих погодных условий. Подробности в материале: В Ростовской области сняли ограничения на трассах

09:53 29.12.2021 В станице Полтавской экскаватор утонул в иле вместе с водителем. Спецтехника 28 декабря расчищала проток, когда ее стало затягивать в ил. Водитель до последнего пытался спасти свой транспорт, в результате застрял внутри кабины. На помощь увязшему в иле прибыла другая спецтехника. Водителю помогли выбраться, экскаватор было решено вызволять с наступлением светлого времени суток. Цитата канала «Кубанские новости».

09:59 29.12.2021 Черное море окрасилось в желтый цвет в районе Евпатории. Президент Крымской академии наук эколог Виктор Тарасенко объяснил, что ничего страшного с водой не произошло — это обычное для полуострова явление. «Эту часть побережья мы называем Крымские золотые пески. В них кроме зернистых песчаных фракций есть глинистая, илистая. Поэтому во время зимнего шторма все прибивается к берегу и получается такой окрас. Ничего тревожного в этом процессе нет» , — заявил он РИА Новости.

10:11 29.12.2021 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий предложил жителям города перетерпеть снег. Об этом: Петербуржцам посоветовали перетерпеть снег

10:27 29.12.2021 Приморцы третий день в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток — морозы в Японском море нанесли непоправимый ущерб автомобилям. Об этом: Судно с обледенелыми иномарками пришло в порт Владивостока из Японии

11:03 29.12.2021 За ночь с улиц Ростова-на-Дону было вывезено более 6 тыс. тонн снега. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Об этом: Ростовские коммунальщики вывезли более 6 тысяч тонн снега

11:04 29.12.2021 В Магаданской области обнаружили в лесу тело 28-летнего лыжника. Уроженец Пскова Дмитрий Зыбин 25 декабря ушел на лыжах в сторону туристического маршрута «Медвежья тропа». На связь не выходил, начались поиски. Читайте также: В Магадане лыжник из Пскова замёрз в лесу

11:18 29.12.2021 Снегопад в Кишиневе. chisinau.md.

11:44 29.12.2021 Обильный снегопад накрыл территорию Волгоградской области. На расчистке трасс задействовано более 400 спецмашин, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона. Об этом: Волгоградские дорожники ликвидируют последствия обильного снегопада

12:12 29.12.2021 Жителей Санкт-Петербурга, несмотря на надвигающийся на регион циклон, ожидает по-настоящему зимняя новогодняя ночь — будет легкий минус и снег. Читайте также: Новогодняя ночь в Петербурге обойдётся без оттепели

12:31 29.12.2021 Дорожники Санкт-Петербурга приступят к уборке улиц города от снега спустя четыре часа с начала нового года. Читайте подробнее: Дорожники Петербурга выйдут на уборку улиц ранним утром 1 января

12:35 29.12.2021 В новогоднюю ночь в столице России ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит до — 5 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом: Синоптик рассказала о погоде в Москве в ночь на Новый год

12:44 29.12.2021 Жителей Красноярска предупредили о непогоде — сильном ветре. Подробности в материале: Сильный ветер ожидается в Красноярске

12:51 29.12.2021 Температура воздуха в столице России перед Рождеством будет ниже, чем в Новый год, и составит до — 15 °C. Об этом 29 декабря рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом: Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве перед Рождеством

12:58 29.12.2021 В Чувашии прогнозируются снежный январь и морозный февраль. Читайте также: В январе в Чувашии ожидаются сильные снегопады

13:01 29.12.2021 Под Геленджиком погиб водитель грузовика, помогавший охотникам переправиться через реку. ЧП произошло накануне днём на берегу реки Пшада, куда пару дней назад приехали на отдых около десятка охотников. Из-за дождя уровень реки сильно поднялся, вернуться обратно мужчины не могли. Помощи охотники попросили у местного сторожа, у которого был полноприводный грузовик ГАЗ-66. На буксире мужчина перетянул два из трёх автомобилей, а когда возвращался за третьим, бурным потоком его ГАЗ унесло в стремнину, опрокинуло и накрыло водой. Ближе к вечеру спасатели смогли вытянуть машину на берег. По факту ЧП и гибели человека проводится расследование. Цитата канала «Кубанские новости».

13:25 29.12.2021 Снег ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, днем 31 декабря 2021 года, а также ночью и днем 1 января 2022 года по области ожидается снег. Столбик термометра в регионе днем 31 декабря может подняться до отметки — 4 °C. Читайте подробнее: В Самарской области в новогоднюю ночь ожидается снег

13:25 29.12.2021 В Саратовской области ночью 30 декабря местами ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью и днём прогнозируется густой туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в тёмное время суток составит —12…—17 °C, в Левобережье местами подморозит до минус 24 градусов. Днём потеплеет до —6…—11 °C. Читайте также: В Саратовской области из-за метели объявили жёлтый уровень опасности

13:38 29.12.2021 В Алтайском крае синоптики обещают похолодание до — 30 градусов. Ночью 30 декабря температура в Алтайском крае опустится до −8…−13 градусов, местами до — 19 градусов, а по северо-западу региона до −20…−25 градусов. А вот ночью 31 декабря похолодает уже до −19…−30 градусов.

13:38 29.12.2021 Снегопад в Санкт-Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM].

13:43 29.12.2021 В Ростове-на-Дону из-за разгула стихии повалено более 60 деревьев. Механические повреждения получили автомобили. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону стихия повалила десятки деревьев

13:50 29.12.2021 Снегопад в Чите. Девять единиц техники от муниципального предприятия «ДМРСУ» работают 29 декабря на улицах города по состоянию на 17 часов. [[[video-4]]] В их число входят шесть пескоразбрасывателей, 2 автомобиля с противогололёдным реагентом (рассол) и одна машина комбинированного типа (подсыпка + рассол). Согласно существующей схеме, в первую очередь подсыпка и обработка регентом производится по маршрутам общественного транспорта, основным магистральным улицам, участкам с перепадом высот. Также подсыпка проблемных участков ведется на Молоковском тракте. По мере необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено. Мэрия Читы.

14:00 29.12.2021 На этой неделе в Иркутске снова ожидается обильный снегопад.

14:35 29.12.2021 Уборка улиц в Кишиневе после снегопада. chisinau.md.

14:55 29.12.2021 В Элисте из-за резких перепадов температуры воздуха, которые способствовали образованию наледи на проводах линий электропередачи, частично остались без света несколько районов. О нарушениях электроснабжения ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Об этом: Стихия частично обесточила Элисту

15:06 29.12.2021 В Калмыкии в течение двух дней сохранятся сильный гололед и сильное гололёдно-изморозевое отложение. В связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение, передаёт ИА REGNUM 29 декабря. Подробности в материале: В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда

15:20 29.12.2021 Омск. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

18:33 29.12.2021 Метель в Петропавловск-Камчатском. Истчоник: pkgo.ru

18:55 29.12.2021 В течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады. Температура воздуха будет комфортной для прогулок, но только до Рождества. Читайте также: В Архангельской области в новогодние праздники ожидаются снегопады

21:42 29.12.2021 Снег в Чите. Источник: admin.msuchita.ru

21:47 29.12.2021 В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков располагался на острове Крит, на 86 км южнее города Ираклион с населением порядка 135 тыс. человек. Читайте также: На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6

22:04 29.12.2021 Подземные колебания магнитудой 7,6 зафиксированы у побережья Восточного Тимора, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек. Читайте также: В районе Восточного Тимора зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

23:12 29.12.2021 Уборка улиц в Барнауле. Источник: barnaul.org

01:29 30.12.2021 По меньшей мере 24 человека погибли от последствий наводнений и оползней, которые наблюдаются в северо-восточном бразильском штате Баия. Об этом 29 декабря сообщил портал UOL со ссылкой на спасательные службы. Об этом: Число жертв ливней и оползней на северо-востоке Бразилии увеличилось до 24

03:44 30.12.2021 В четверг, 30 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −8… −6 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 30 декабря в Красноярске ожидается до — 8 °C и порывистый ветер

04:59 30.12.2021 В постановление администрации Владивостока от 28 декабря о запрете выхода на лед в зимний период внесены изменения — указаны даты, когда можно и нельзя выходить на лёд. Читайте также: Власти Владивостока уточнили, когда нельзя выходить на лёд

05:52 30.12.2021 В четверг, 30 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 30 декабря в Москве будет до — 9 °C, местами небольшой снег

06:09 30.12.2021 Прокуратура Владивостока проводит проверку по фактам отсутствия горячей воды и отопления у более, чем 3 тыс. жителей домов в Первомайском районе. Об этом: Авария во Владивостоке оставила без тепла и горячей воды 3 тыс. жителей

07:24 30.12.2021 В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 30 декабря лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом: Сибиряков предупредили о лавинной опасности в горах

07:57 30.12.2021 Владельцы «обмороженных» иномарок, которые прибыли во Владивосток из Японии, смогут получить компенсации. Читайте подробнее: Приморцы смогут получить компенсацию за обледенелые иномарки из Японии

08:20 30.12.2021 На Камчатке 31 декабря ожидаются сильный ветер и снег. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Читайте подробнее: На Камчатку перед Новым годом обрушится ураган

08:27 30.12.2021 В Москве ожидается до девяти градусов мороза, сообщает 30 декабря центр погоды «Фобос». Подробности в материале: Синоптики ожидают в Москве до девяти градусов мороза

08:32 30.12.2021 Снег и лёгкие морозы ожидаются в Москве в новогоднюю ночь.

09:16 30.12.2021 Гололед. Дарья Драй © ИА REGNUM

09:48 30.12.2021 Почти 10,5 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Воронежа коммунальщики за ночь с 29 на 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: С улиц Воронежа за ночь вывезли 10,5 тыс. кубометров снега

09:48 30.12.2021 В Омской области днём 31 декабря ожидается −13…−18 °С, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

10:08 30.12.2021 В Ростовской области жители Белокалитвинского района решили наказать главу администрации Коксовского сельского поселения за неубранный снег. Хулиганы забросали машину чиновникам снегом. Подробности в материале: В Ростовской области хулиганы забросали машину главы посёлка снегом

10:40 30.12.2021 По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске 30 декабря во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура — 18… — 20 градусов. На дорогах местами гололедица.

10:58 30.12.2021 Мощный циклон накроет районы Сахалина днём 31 декабря и ночью 1 января. Спасатели направили в администрации Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Северо-Курильского районов экстренные предупреждения. Подробности в материале: Сахалин накроет мощный циклон

11:03 30.12.2021 В Ростовской области с начала снегопада возбуждено 42 административных дела за плохую уборку снега и наледи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской административной инспекции. Читайте подробнее: В Ростовской области выписали штрафы за плохую уборку снега и наледи

11:29 30.12.2021 В Александровск-Сахалинском районе спасатели объявили лавинную опасность. По прогнозам регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, сход снежных лавин возможен 31 декабря. Об этом: В районе Сахалина перед Новым годом возможен сход лавин

12:01 30.12.2021 Ликвидация последствий непогоды в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

12:20 30.12.2021 В Тюменской области в новогоднюю ночь будет морозно. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Читайте также: В Тюменской области ожидается морозная новогодняя ночь

12:34 30.12.2021 В Югре новогодняя ночь будет снежной. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Снегопад продолжится 1 и 2 января. Ночью 31 декабря ожидается — 19… — 24 °C, днём — 14… — 19 °C, в восточных и северо-западных районах — 20… — 25 °C. Читайте также: В первые дни нового года Югру накроет снегопад

12:37 30.12.2021 Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 и 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона. Читайте также: Новый год принесёт в Крым дожди и снегопады

13:28 30.12.2021 Гидрометцентр: 31 декабря на Сахалине ожидается сильный снег, сильная метель, ветер с порывами 27−32 м/с.

14:04 30.12.2021 Новогодняя ночь в Кургане будет бесснежной и умеренно морозной. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью 31 декабря в регионе ожидается −16…−21°С, днём −12…−17°С, без осадков. Ветер южный 4−9 м/с. Подробности:Новогодняя ночь в Курганской области будет умеренно морозной

14:07 30.12.2021 Непогода и низкие температуры конца декабря 2021 года сделали невозможным общение жителей острова Пийрисаар на эстонской половине Чудского озера с материковой частью. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV. Об этом: Эстонские островитяне-староверы оказались отрезанными от большой земли

14:34 30.12.2021 Зима. Омская область. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:35 30.12.2021 В Новый год на Кубани будет тепло. Правда, без пышного снега, но и без трескучих морозов. О погоде в новогодние праздники на Кубани рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. В регионе в последний день года ожидается дождь, а в северных районах края — снег. Усилится ветер. Зато температура воздуха будет плюсовая: на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.

14:37 30.12.2021 Из-за тумана в аэропорту Краснодара продолжают задерживать рейсы. На данный момент (30 декабря) на прилет уже задержано 14 рейсов. Девять ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Анапу, Минеральные воды и Ставрополь. К рейсам, севшим на запасные аэродромы, из Сургута, Москвы, Уфы и Еревана добавились рейсы из Шарм-эль-Шейха, Пулково, Домодедово и Екатеринбурга. Планируемое время вылета всех задержанных рейсов с 13.30 до 16.00.

14:37 30.12.2021 Ночью и днём 31 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, пройдёт умеренный снег, на юге области — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит —6…—11°C, при прояснении до минус 16, днём потеплеет до —2…—7°C. Читайте подробнее: В Саратовской области ожидаются туман и мокрый снег

14:40 30.12.2021 В поселке Коксовый (Ростовская область) местные жители засыпали снегом администрацию и автомобиль главы. Таким образом они выразили недовольство плохой уборкой снега в поселке.

14:53 30.12.2021 Колонна из 27 автомобилей из-за сильнейшей метели не смогла двигаться в Апастовском районе Татарии. Инцидент произошел в вечернее время на автотрассе Казань — Ульяновск. Автоинспекторы помогли двоим водителям вызволить их машины из сугроба, а затем сопроводили колонну до ближайшей заправочной станции. Об этом: Сотрудники ГИБДД в Татарии спасли колонну автомобилистов из снежного плена

15:01 30.12.2021 В Новосибирске сегодня, 30 декабря, ожидается заметное понижение температуры воздуха — до — 25 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте подробнее: Новосибирцев ждёт похолодание в новогоднюю ночь

15:18 30.12.2021 На Ямале в новогоднюю ночь ожидаются 40-градусные морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности в материале: На Ямале в новогоднюю ночь ожидается — 42°C

16:27 30.12.2021 Декабрь в Москве. Василий Иванов © ИА REGNUM

18:26 30.12.2021 Ликвидация последствий непогоды в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru.

18:36 30.12.2021 Из-за сложных метеорологических условий пассажиры ряда международных и внутренних авиарейсов не могут улететь из столицы Киргизии. Над главной воздушной гаванью республики наблюдается густой туман, ограничивающий видимость дистанцией в 100 метров. Об этом: Сотни пассажиров не могут улететь из столицы Киргизии

20:49 30.12.2021 Уборка снега в Южно-Сахалинске после снегопада. yuzhno-sakh.ru.

21:23 30.12.2021 В последний день 2021 года, 31 декабря, в Удмуртии начнется некоторое потепление. Так, предстоящей ночью в республике температура воздуха составит — 14… — 19 °C, днем 31 декабря мороз ослабнет до — 7… — 12 °C. Временами ожидается небольшой снег. В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют комфортную и мягкую зимнюю погоду с температурой в пределах — 8… — 12 °C, небольшим снегом и ветром максимальными порывами 4−9 м/с. Читайте также: В новогодние праздники Удмуртию ждут температурные качели

22:38 30.12.2021 Прогноз. meteoinfo.ru

03:55 31.12.2021 Распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер. Об этом сообщило на своей странице в Twitter окружное отделение Национальной метеорологической службы США. Об этом: Из-за лесных пожаров в Колорадо начали эвакуацию населения

04:10 31.12.2021 В Японии из-за непрекращающихся в ряде префектур на побережье Японского моря сильных снегопадов отменили около 40 внутренних авиарейсов. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK. Об этом: В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 40 авиарейсов

05:53 31.12.2021 В пятницу, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 31 декабря в Москве будет до — 3 °C, мокрый снег, гололедица

06:52 31.12.2021 Паромная переправа на Сахалине временно приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. В северных районах Сахалина ожидается снегопад, метель и сильный ветер с порывами до 32 м/сек. Читайте подробнее: Паромная переправа между Сахалином и материком прекратила свою работу

10:29 31.12.2021 В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожидается изморозь, туман и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Читайте также: В Ростове-на-Дону синоптики рассказали о погоде на Новый год

11:27 31.12.2021 В министерстве культуры Забайкальского края подвели итоги конкурса новогодних логотипов. Участники пробовали силы в творчестве и представили свое видение логотипа и фирменного стиля для праздничных мероприятий, объединённых в проект «Народный новый год в Забайкалье». Победителями конкурса стали Кристина Шелопугина, Антон Худяков, Жанна Леснянская и Роман Юн. Подробности в материале: В Забайкалье подвели итоги конкурса новогодних логотипов

11:56 31.12.2021 Москва. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM.

13:29 31.12.2021 Несладким этот Новый год выдастся у жителей штата Колорадо в США. Там разгорелись мощные лесные пожары. Десятки тысяч жителей эвакуированы, пока пострадал один человек, но власти считают, что это число может стремительно увеличиться. Цитата канала tv360.

13:32 31.12.2021 Автоинспекторы в Татарии шесть километров шли в метель перед машинами, показывая дорогу. Из-за сильнейшей метели вечером на трассе Казань — Ульяновск в Апастовском районе РТ скопилась колонна из 27 автомобилей. Нулевая видимость и снегопад не давали возможность водителям двигаться вперед. [[[video-5]]] Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, на помощь автовладельцам пришли сотрудники ГИБДД Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Двоим автомобилистам они помогли вытащить увязшие в сугробах машины. После этого автоинспекторы сопроводили колонну машин до ближайшей заправки — полицейские шесть километров шли перед машинами, сменяя друг друга, помогая автомобилям проехать в метель.

13:42 31.12.2021 В аэропорту Краснодара из-за тумана не смогли приземлиться рейсы из Дубая и Архангельска. В связи с туманом с 07:40 в аэропорту введены «процедуры в условиях ограниченной видимости». Видимость в районе аэродрома в данный момент составляет 350 м. За ночь из-за усиления тумана два рейса из Дубая и Архангельска совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12:15 и 10:50 соответственно. Всего 31 декабря задержано на вылет 8 авиарейсов из-за позднего прибытия в столицу Кубани. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

13:42 31.12.2021 Погода в Краснодарском крае в ближайшие дни будет нестабильной. Пышного снега и трескучего мороза 31 декабря, как и в последующие праздничные дни, кубанцам ждать не стоит. Будет привычная для жителей региона новогодняя погода — с осадками и ветром. Последний день года может начаться с туманов. С полудня 31 декабря в южной части региона пойдет дождь, в северной — снег. Местами ожидаются сильные осадки. Велика вероятность гололеда. Усилится ветер. Температура воздуха на основной территории края составит от +2 до +7 градусов, на Черноморском побережье — до +13.

14:44 31.12.2021 В новогоднюю ночь в Казани температура воздуха опустится до 5 градусов мороза, выпадет небольшой снег. В дневные часы 1 января 2022 года ожидается — 2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура в первый день нового года будет выше нормы на 6−7 градусов. Среднесуточная норма в эти дни в столице Татарии составляет примерно — 10 градусов. «Температурный фон на Новый год ожидается весьма комфортным. Будет слабый морозец, снежок — лучше не придумаешь», — подчеркнул Юрий Переведенцев.

14:57 31.12.2021 В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани ожидается понижение температуры до — 5 градусов, а также ветер до 3,5 метра в секунду, ожидается легкий снегопад.

15:00 31.12.2021 В ночь на 1 января в Алтайском крае ожидаются морозы около −17… −22 градусов, а при прояснении — до — 27 градусов. Днем 1 января в крае потеплеет до — 15, а местами и до — 8 градусов.

15:10 31.12.2021 В первый день 2022 года в Петербурге возможен сильный ветер при лёгком морозе, на дорогах будет скользко. Об этом предупредило горожан и гостей Северной столицы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: Петербуржцев предупредили о сильном ветре 1 января

17:57 31.12.2021 Видео в социальных сетях, на котором видно, как медики в Архангельской области перевозят пациента с подозрением на инфаркт с использованием саней, стало поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 31 декабря в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Смекалка русская спасёт!» — сети о спасении пациента с помощью саней

06:41 01.01.2022 Шторм ожидается у берегов Камчатки в акваториях Берингова моря и Тихого океана, где ожидается высота волн до девяти метров. Об этом: У берегов Камчатки ожидается шторм с девятиметровыми волнами

07:43 01.01.2022 Уборка снега в Южно-Сахалинске после снегопада. yuzhno-sakh.ru.

07:45 01.01.2022 Услуги такси в Москве подорожали почти на 40% в период холодов. Стоимость такси в новогоднюю ночь может вырасти на 100%, прогнозируют эксперты.

10:11 01.01.2022 Необычное погодное явление в сахалинском Корсакове засняли с дрона. 1 января там поднялся густой туман, скрывший причал города, что создало ощущение «кипящего» моря. Читайте также: В сети опубликовали видео «кипящего» моря на Сахалине

13:02 01.01.2022 В Татарии в первый день 2022 года ожидаются метель и морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. Ночью температура воздуха опустится до — 11 градусов, а днем — 6.

13:04 01.01.2022 Сильный снегопад обрушился на Воронеж в первой половине дня 1 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: На Воронеж обрушился сильнейший снегопад

13:32 01.01.2022 Штормовое предупреждение объявлено в горной местности Краснодарского края из-за опасности схода лавин в горах на 1—4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региону. Читайте подробнее: В горах Кубани объявлено предупреждение из-за опасности схода лавин

13:47 01.01.2022 В Калмыкии в течение дня 1 января ожидается туман и гололёд. Это следует из прогноза синоптиков, опубликованного на сайте регионального управления МЧС России. Читайте подробнее: Жителей Калмыкии предупредили о гололёде

13:54 01.01.2022 Прибытие нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Воронежа 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта. Подробности в материале: Прилёт нескольких рейсов задерживается в аэропорту Воронежа

14:11 01.01.2022 К Новому году в Элисте было восстановлено водоснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Читайте также: К Новому году в Элисте восстановили водоснабжение

15:17 01.01.2022 Очень сильный снег прогнозируется в Сочи 1−2 января, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю. Об этом: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

06:43 02.01.2022 Декабрь в Ялте. Александр Полегенько © ИА REGNUM.

06:55 02.01.2022 На египетскую Хургаду обрушился град с громом и молниями. Пальмы в окрестностях курорта покрыты слоем льда. На нескольких дорогах было затруднено движение транспорта.

07:05 02.01.2022 В Татарии ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный снег. Небо над республикой 2 января останется облачным. Будет идти снег, причем утром и днем местами, включая Казань, сильный. Кроме того, утром и днем местами (также включая столицу региона) вероятны метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров.

07:15 02.01.2022 На улицах Иркутска продолжается уборка и вывоз снега.

09:33 02.01.2022 1 января 2022-го стало самым тёплым началом года в стране за всю историю наблюдений. Рекорд побила температура в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона — она поднялась до +16,2 градуса.

09:35 02.01.2022 Штормовое предупреждение: в Сочи ожидается сильный снег. По данным синоптиков, 2 января 2022 года в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег.

09:48 02.01.2022 Природные пожары в Колорадо уничтожили почти тысячу домов. Количество домов, уничтоженных пожарами в округе Боулдер, увеличилось с 600 до 991, три человека остаются пропавшими без вести. Природные пожары начались в округе утром 30 декабря, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи. Из-за сухой травы и ветра пламя распространялось очень быстро, у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома.

10:05 02.01.2022 Мороз [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

10:34 02.01.2022 Алтайский край останется в тёплом секторе, характер погоды существенно не изменится. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с, днём порывы до 12 м/с. Температура днём −8…−12 С, по югу −2…−7 С.

11:20 02.01.2022 В Ростовской области 2 января будет идти снег с дождём, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это следует из оперативного ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России. Читайте подробнее: В Ростовской области будет идти снег с дождём

11:24 02.01.2022 В Калмыкии в течение дня 2 января пройдут дожди, местами опустится туман. Это следует из оперативного прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России. Подробности в материале: В Калмыкии 2 января будет дождливо

11:29 02.01.2022 В Сочи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В горном районе сильный снегопад. На серпантине на Розе Хутор образовался сильный затор.

12:34 02.01.2022 Как минимум 15 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье в юго-западной провинции Юньнань, сообщило сейсмологическое управление региона. Ранее власти КНР зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в городе Лицзян.

12:45 02.01.2022 В Ленобласти было замечено первое в этом году северное сияние. И не одно, а в компании метеоров.

13:07 02.01.2022 Международный аэропорт «Пермь» (Большое Савино) временно приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада, сообщает пресс-служба аэропорта.

13:25 02.01.2022 В Барнауле с 3 по 9 января будет очищено от снега и наледи более 220 дорожных объектов.

13:44 02.01.2022 Камчатка остается под влиянием непогоды. Там объявили штормовое предупреждение, есть повышенная опасность схода лавин. Около 150 км трассы временно закрыли.

07:41 03.01.2022 Из-за метели с сильным ветром и снегопадом была закрыта паромная переправа между островом Сахалин и материком. Об этом: Сахалин снова оказался в изоляции из-за непогоды

08:16 03.01.2022 В Славянском районе Краснодарского края подтопило 20 дворов. В 12.00 от дежурного ЕДДС Славянского городского поселения поступила информация о подтоплении 20 придомовых территорий. Дома подтоплены не были. Для откачки воды привлечены от РСЧС 32 человека личного состава и 14 единиц техники, из них от МЧС России — 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Цитата канала «Кубанские новости».

08:16 03.01.2022 В Саудовской Аравии в Новый год выпал снег. Чтобы вы понимали: средняя январская температура там +22 градуса. Местные в восторге: они поют, танцуют и делятся своим счастьем в соцсетях. Многие из них и вовсе видят снег впервые в жизни.

08:17 03.01.2022 На горнолыжных курортах Сочи огромные очереди туристов. Накануне, 2 января, некоторые лыжные трассы были закрыты из-за непогоды, а в горах сохранялась лавинная опасность. Тем не менее люди пытались попасть на подъёмники и отправиться кататься.

08:21 03.01.2022 Горы Табука покрылись снегом в субботу утром после сильного понижения температуры. Местные жители делятся в соцсетях видео с восторженными комментариями. [[[video-6]]] Метеорологи в ближайшее время спрогнозировали в некоторых регионах грозы, а в горной местности — продолжение снегопада.

08:26 03.01.2022 Мокрый снег и гололёд ожидаются в Краснодарском крае. 3 января будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, днём переходящие в дождь. Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в горах — 20−25 м/с.

08:28 03.01.2022 На юг Европы неожиданно пришла весна, Италию и Испанию накрыла волна тепла. На Апеннинах +15, на Канарских островах вообще +26. В Лондоне +11, в Париже +12, в Берлине +9, в Лиссабоне +17. [[[video-7]]] Цитата Первого канала.

08:32 03.01.2022 Сегодня, 3 января, на очистку улиц Казани вышли 313 единиц спецтехники и почти 400 рабочих К очистке привлечено 58 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и другие машины.

08:37 03.01.2022 2022 год на всей Земле будет холоднее, чем 2020-й. Такой безрадостный прогноз сделали в WWF. Это произойдёт из-за развития климатического явления Ла-Нинья, которое характеризуется поднятием холодной воды на поверхность южной части Тихого океана. Оно поспособствует понижению средней температуры на всей планете, но не повлияет на установление глобального потепления.

08:42 03.01.2022 Землетрясение магнитудой 3 произошло в Тере-Хольском районе Тувы, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 50 км к западу от озера Тере-Холь. Оно известно тем, что на острове в северной части озера находятся хорошо сохранившиеся руины крепости Пор-Бажын, построенной при третьем Уйгурском каганате в VIII—IX веках нашей эры.

09:18 03.01.2022 Первые два дня нового 2022 года ознаменовались в приморских регионах Черногории очень теплой погодой 17−18 градусов, что побудило некоторых жителей искупаться в море. Все террасы кафе и набережные были полны отдыхающими, почти как летом.

09:20 03.01.2022 Казань. «Если вы сегодня выходили на улицу, то наверняка заметили горы снега на дорогах и тротуарах. И у мэрии Казани есть объяснение происходящему. Нет, не потому, что на дорогах почти не видно снегоуборочных машин при чуть ли не рекордных показателях выпавших осадков — 14 мм, или 42% от месячной нормы. Дороги, уверяют в мэрии, находятся в нормативном состоянии, а в порядок их должны привести в течение двух суток», — пишет inkazanischa.

10:06 03.01.2022 На Алтай в тёплом секторе южные ветры принесут тёплый воздух, потеплеет. Днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 2−7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура −5…−10 С, по югу 0…-2 С.

10:51 03.01.2022 На ряде дорог Грузии из-за сильного снегопада и гололеда 3 января ввели ограничения на передвижение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог. Читайте подробнее: На дорогах Грузии ввели ограничения из-за непогоды

11:08 03.01.2022 В Ростовской области в течение дня 3 января усилится ветер. Это следует из ежедневного прогноза, опубликованного на сайте донского управления МЧС России. Подробности в материале: В Ростовской области усилится ветер

12:31 03.01.2022 Популярные курорты на Золотом побережье Австралии (штат Квинсленд) подверглись разрушительным последствиям мощного прибоя, вызванного антициклоном «Сет». Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News, опубликовав видео с места событий. Читайте также: На восточном побережье Австралии наблюдается сильный прибой

13:00 03.01.2022 Гололед в Санкт-Петербурге gov.spb.ru.

13:12 03.01.2022 Разрушительные приливы будут продолжать обрушиваться на восточное побережье Австралии в течение следующих двух дней. В настоящее время юго-восток Квинсленда и север Нового Южного Уэльса продолжают сотрясать последствия антициклона «Сет», а местные власти и спасатели призывают граждан держаться подальше от прибрежной полосы. Об этом 3 января сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Опасные приливы будут сотрясать восточное побережье Австралии еще два дня

13:49 03.01.2022 В Казани за два дня выпала почти половина от месячной нормы осадков. В городе за 1 и 2 января образовалось 42% от месячной нормы осадков. Для уборки снега задействовано 378 единиц техники. Основные силы направлены на очистку автомобильных дорог и тротуаров.

14:08 03.01.2022 В связи с непогодой в Ростовской области сотрудники дорожной полиции призвали водителей отказаться от дальних поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 января. Подробности в материале: Ростовских водителей призвали отказаться от дальних поездок в непогоду

14:09 03.01.2022 Сильные осадки с грозой пройдут на территории Сочи (Краснодарский край) до 4 января, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе администрации. Читайте подробнее: В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней

15:55 03.01.2022 Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов со вчерашнего дня из-за плохой погоды. МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей.

15:57 03.01.2022 В новогодние праздники в Барнауле уберут снег с 227 участков улиц.

15:59 03.01.2022 В Татарии спасатели вытащили застрявший автомобиль из снежного поля. Автомобиль застрял в поле около деревни Александровка Лениногорского района. Водитель не мог самостоятельно вытащить автомобиль. Спасатели помогли вызволить автомобиль из снежной ловушки и сопроводили его до трассы.

16:01 03.01.2022 МЧС России развернуло пункт обогрева для водителей большегрузных автомобилей на Военно-Грузинской дороге. Со 2 января 2022 года до особого распоряжения в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке г. Владикавказ — н.п. В. Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации. Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов. Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства. МЧС РФ.

16:51 03.01.2022 Декабрь 2021 года оказался в Эстонии на несколько градусов холоднее среднестатистической погоды в декабре за все время наблюдений. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на данные синоптиков. Читайте также: Синоптики Эстонии: декабрь 2021 года оказался заметно холоднее нормы

17:34 10.01.2022 Более 80 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла в понедельник, 10 января, на фоне сильного снегопада. Читайте также: Более 80 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

20:16 10.01.2022 Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил главам муниципальных образований активизировать работу по очистке улиц от снега. Особое внимание он призвал обратить на дворовые территории. Читайте подробнее: В Марий Эл активизируют работу по очистке улиц от снега

21:33 10.01.2022 Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 10 января призвал чиновников к полной мобилизации сил и средств для уборки снега в районе въездов во дворы. Он констатировал, что в новогодние праздники выпало существенно больше нормы осадков для указанного периода. Об этом: Глава Удмуртии призвал к полной мобилизации при уборке улиц от снега

21:45 10.01.2022 До настоящего момента с улиц Ижевска вывезли с начала зимнего сезона 293 тыс. кубометров снега. Только за минувшую ночь подрядчики вывезли 15 тыс. кубометров снега, что стало рекордным объемом с начала этой зимы. По данным Гидрометцентра республики, в предстоящие сутки в Удмуртии ожидается снегопад. В южных районах прогнозируется небольшой снег, а в северных — сильный снегопад. Читайте подробнее: С улиц Ижевска вывезли рекордный объём снега с начала зимы

21:54 10.01.2022 Снегопад. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:19 10.01.2022 Циклон с юга придет на Сахалин 12−14 января, сообщает Gismeteo. Ожидается штормовой ветер, сильная метель, выпадение двухмесячной нормы осадков и четырехкратное увеличение снежного покрова. 12−13 января в южной части Сахалина, включая Южно-Сахалинск, ожидается сильный снег, местами очень сильный снег, сильная метель с видимостью 500 м и менее и ветер в порывах до 25−30 м/с. Под воздействие южного циклона попадут также Курилы. 12 января в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ветер скоростью 25−30 м/с, в порывах до 33−38 м/с — это считается ураганом, а также сильные осадки в виде мокрого снега (15−49 мм за 12 часов).

22:19 10.01.2022 Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева. о. Кунашир. Андрей Шапран © ИА REGNUM

23:23 10.01.2022 В Мордовии на 11 января объявлено оперативное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночное время местами на территории республики ожидается метель с видимостью 3−5 километров. Подробности в материале: В Мордовии объявили оперативное предупреждение

00:29 11.01.2022 По меньшей мере десять человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на провинцию Восточный Кейп на юге ЮАР. Об этом 10 января сообщила радиостанция Eyewitness News. Об этом: Из-за наводнений на юге ЮАР погибли десять человек

02:25 11.01.2022 Во вторник, 11 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 11 января в Красноярске ожидается до — 10 °C и порывистый ветер

03:34 11.01.2022 Начиная с 03:00 мск 11 января и до 11:00 11 января на территории Санкт-Петербурга погода будет потенциально опасной из-за понижения температуры воздуха до — 20 градусов. Подробности в материале: В Петербурге начал действовать «жёлтый» уровень погодной опасности

04:32 11.01.2022 В связи с непогодой дорожные службы Приморья 11 января перешли на повышенный режим готовности. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Читайте также: В Приморье из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

05:37 11.01.2022 Во вторник, 11 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 11 января в Москве будет до — 11 °C, небольшой снег, северный ветер

05:39 11.01.2022 В Приморье из-за снежного циклона 11 января отменили внутренние авиарейсы. Подробности в материале: Из-за непогоды в Приморье отменили внутренние авиарейсы

07:29 11.01.2022 Снегопад [Дарья Драй © ИА REGNUM]

07:42 11.01.2022 Ночью в четверг, 13 января, в Новосибирске ожидается до −22…−24 °C, в пригороде — до −25…−27 °C; по региону — до −22… −27 °C, при прояснениях −27… −32 °C. Читайте подробнее: В Новосибирскую область идут морозы до — 32 °C

08:01 11.01.2022 Как заявил ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец, на европейскую часть России надвигаются сильные морозы.

08:02 11.01.2022 11 января снегопады ослабеют.

08:03 11.01.2022 Местами на нижней Волге и Дону возможны ледяные дожди.

08:04 11.01.2022 Тишковец предупредил, то уже через сутки морозы будут аномальными.

08:09 11.01.2022 В Москве в ночь на 12 января ожидается до 16 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр. В Подмосковье температура опустится ночью до минус 19 градусов.

08:10 11.01.2022 Дальше столицу ожидает небольшая «погодная лихорадка»: в ночь на четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до −20… −25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление до −6… −0 градусов.

08:31 11.01.2022 В Тункинском районе Бурятии уже почти две недели топит село Толтой. Местная река Хобок вышла из берегов перед наступлением Нового года, 29 декабря. Читайте также: В Бурятии две недели топит село

08:45 11.01.2022 Активный снежный циклон атакует Сахалин и Курилы, сообщает Центр «Фобос». Отмечается, что активный южный циклон, наполненный массами относительно тёплого и очень влажного воздуха, в ближайшие трое суток будет определять погоду на Сахалине и Курильских островах. 11 января его центр находится на северной частью Японского архипелага, и уже ближайшей ночью он обрушится на российский Дальний Восток.

08:46 11.01.2022 Регион ждёт штормовой ветер со скоростью в порывах до 25−30 м/с, а на Курилах возможны порывы ураганной силы до 32−37 м/с. Придут сильные снегопады и метели, ухудшающие видимость до 200−400 метров. Суммарно, за трое суток, на территории южной части Сахалина может выпасть до 90−120 мм осадков, что составляет около двух месячных норм января, высота снежного покрова с нынешних 20−50 см увеличится до 60−150 см, а у строений и заборов наметёт ещё более высокие сугробы.

08:47 11.01.2022 При этом циклоническое вторжение будет сопровождать и повышение температуры. В Южно-Сахалинске 12−14 января днём ожидается до 0…-2°, а в Южно-Курильске температурный фон составит −1…+1°, что повышает вероятность образования гололёдных явлений и гололедицы. В регионе уже распространено штормовое предупреждение.

09:06 11.01.2022 В Москве 11 января ожидается до 11 градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос». Подробности в материале: Северный ветер принесёт в Москву похолодание

09:53 11.01.2022 Метель. Василий Иванов © ИА REGNUM

10:12 11.01.2022 На севере Приволжского федерального округа 11 января сильный снег, метель. Такая же погода ожидается 12−13 января в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях, сообщает Гидрометцентр России. Читайте также: В Поволжье снегопад и метель

10:17 11.01.2022 Кубань 11 января будет ощущать влияние приближающейся с запада циклонической депрессии, сообщает центр «Фобос». Облака продолжат уплотняться, пройдут дожди, а температурные показатели ожидаются на 3−4° выше положенных по климату значений. Температура воздуха ожидается +9… +11°.

10:18 11.01.2022 В Екатеринбурге 11 января, как заявили синоптики центра «Фобос», своё влияние на метеорологические условия распространит гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков в регионе не ожидается. Температура воздуха −9… −11°. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что выше нормы.

10:44 11.01.2022 В Пензе в дни новогодних праздников в очистке территорий от снега было задействовано от 217 до 1152 единиц спецтехники. Количество персонала, участвовавшего в проведении работ, достигало 2705 человек. С внутридворовых и общественных территорий вывезли более 20 тыс. тонн снега, однако горожан не устраивает благоустройство областного центра. Подробности в материале: В Пензе планируют воссоздать всю систему коммунального обеспечения города

10:58 11.01.2022 Жители Москвы снова жалуются в соцсетях на коммунальщиков. Снег не убирают на подходах к школам и детским садам. Детям приходится пробираться через снежную кашу.

11:07 11.01.2022 В среду, 12 января, все школы Южно-Сахалинска будут работать в режиме дистанционного обучения. Власти города приняли такое решение в связи с надвигающейся на столицу островного региона непогодой. Подробности в материале: Школьников Южно-Сахалинска отправили на дистанционное обучение

11:25 11.01.2022 В Московской области высота сугробов достигла и превысила 50 см, сообщил 11 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 см, Черустях — 51 см, Коломне — 53 см, что в два раза выше многолетней нормы», — рассказал метеоролог. Об этом: Высота сугробов в Подмосковье превысила 50 сантиметров

11:48 11.01.2022 Штормовое предупреждение объявлено в горах Сочи из-за опасности схода лавин в период с 11 по 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Читайте подробнее: В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение

12:50 11.01.2022 Москвичам нужно быть готовыми не только к сильным морозам. К концу недели сильно потеплеет, а вместе с тем произойдет резкое понижение атмосферного давления до аномальных показателей. Барическое дно — ждите!

13:09 11.01.2022 Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 12 и 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. Подробности в материале: В Крым придут 14-градусные морозы

13:27 11.01.2022 Сотрудники МЧС развернули мобильные городки жизнеобеспечения на двух автотрассах Нижегородской области из-за сильного снегопада. Читайте подробнее: Мобильные пункты жизнеобеспечения развернули на нижегородских трассах

13:54 11.01.2022 В ночь на 12 января в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет снег, в Правобережье — сильный. Температура воздуха составит —4 … —9°C, при прояснении подморозит до 14 градусов. Местами возможен туман (500 метров и менее), изморозь, гололед. Днем вероятность осадков сохранится. Ветер восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — от 2 до 7 градусов ниже ноля. Читайте также: В Саратовской области ожидается сильный снег

13:56 11.01.2022 Экстренная информация от Гидрометцентра: 12−13 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, а также 12−14 января в горах Краснодарского края в районе МО Сочи выше 1500 м будет лавиноопасно.

14:18 11.01.2022 В ночь на 12 января в Пензенской области ожидается снег. Порывы восточного ветра достигнут 8−13 м/с. Температура воздуха составит —5…—10°C. Днем также пройдет снег, местами сильный, слабая метель. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов ниже ноля. Подробности в материале: Пензенскую область накроет снегопад

14:21 11.01.2022 Метель во Владивостоке. © Пресс-служба МБУ «Содержание городских территорий»

14:32 11.01.2022 Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 11−14 января, сообщили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: На Кубани объявили второе штормовое предупреждение

14:58 11.01.2022 Мэр Нижнего Новгорода поручил главам районов лучше следить за качеством уборки снега и заставлять подрядчиков работать усерднее, а при необходимости — штрафовать их. Об этом: Нижегородцы жалуются на «безобразную уборку снега» и 10-балльные пробки

15:39 11.01.2022 В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности, сообщает 11 января официальный сайт Гидрометцентра России. Об этом: Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

16:34 11.01.2022 Зима в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

17:06 11.01.2022 Жителей Ленинградской области вечером в среду, 12 января, ожидают сильные морозы. Температура воздуха опустится до минус 27 градусов, после чего в регион придет оттепель до +4 градусов. Подробности в материале: В Ленобласти перед оттепелью ожидаются морозы до — 27 градусов

18:30 11.01.2022 По данным Росгидрометцентра, в девяти муниципальных районах Сахалинской области сохраняется лавинная опасность. Вертолет Ми-8 МЧС России с противолавинной установкой РЖД со спасателями на борту провели превентивные мероприятия на наиболее опасных участках в Невельском районе. Принудительные спуски проводятся для предотвращения самопроизвольного схода лавин, которые несут угрозу выноса снежных масс на автомобильную дорогу, сообщает МЧС России 11 января. Во время полета по склону было произведено 20 направленных «выстрелов». Общая площадь сошедшего снега составила более 50 куб. м.

18:38 11.01.2022 За первый десять дней 2022 года в Нижнем Новгороде выпало более 40% месячной нормы осадков. Читайте также: В Нижнем Новгороде выпал рекордный снегопад

19:34 11.01.2022 Уборка снега с улиц Ижевска. izh.ru

20:43 11.01.2022 Дорожное движение во время снегопада [Дарья Драй © ИА REGNUM]

21:46 11.01.2022 Уборка снега в Калуге. kaluga-gov.ru

22:54 11.01.2022 Уборка снега в Москве. Фото М. Денисова. Mos.ru

23:55 11.01.2022 В Йошкар-Оле с 1 по 10 января выпало около 70% месячной нормы осадков. В течение дня 11 января метель продолжалась, на городские дороги вышли около 70 единиц снегоуборочной техники. За сутки с улиц города вывезли около 5 тыс. кубометров снега. Читайте подробнее: В Йошкар-Оле с начала января выпало 70% месячной нормы осадков

00:18 12.01.2022 В Саранске на 12 января объявлено оперативное предупреждение из-за прогнозируемой метели. В среду днем в столице Мордовии ожидается метель с видимостью 2−4 км. Аналогичная ситуация прогнозируется и местами по республике. Подробности в материале: В Саранске объявлено оперативное предупреждение из-за метели

03:24 12.01.2022 В среду, 12 января, в Красноярске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 12 января в Красноярске ожидается до — 10 °C, ночью похолодает

04:40 12.01.2022 Самая холодная по отношению к климатической норме погода в ночь на 14 января (Новый год по старому стилю) ожидается в Красноярском и Алтайском краях, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Читайте подробнее: Метеоролог рассказал о погоде в России на старый Новый год

05:01 12.01.2022 Днём 12 января в Омской области прогнозируется −12…−17 °С, местами до — 22 °C. Ночью 13 января столбики термометров опустятся до −23…−28 °С, при прояснении до — 33 °C. Об этом: В Омской области усилятся морозы

05:34 12.01.2022 В среду, 12 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 12 января в Москве будет до — 12 °C, местами небольшой снег

05:49 12.01.2022 Второе за сутки землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано у восточного побережья Камчатки, 12 января сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Об этом: У побережья Камчатки за сутки произошло два землетрясения

05:56 12.01.2022 Власти Южно-Сахалинска из-за непогоды приняли решение продлить для всех школьников обучение в дистанционном режиме. Читайте также: Школьники Южно-Сахалинска продолжат обучаться в дистанционном режиме

06:38 12.01.2022 На Сахалине из-за мощного снежного циклона 12 января перекрывают движение на дорогах регионального значения. Читайте подробнее: На Сахалине из-за непогоды закрыли движение по региональным автодорогам

07:00 12.01.2022 В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. Читайте также: Ростовчан предупредили о метели и снежных заносах

07:07 12.01.2022 Уборка снега. Mos.ru

07:40 12.01.2022 По данным Гидрометцентра России, толщина ледяного покрова на замерзших реках европейской территории России составляет от 10 до 60 см, на реках азиатской территории — от 22 до 76 см.

07:40 12.01.2022 Рост уровня воды (на 43−87 см за сутки) наблюдался 2 января на р. Кача, р. Бельбек, р. Коккозка, р. Салгир (Крым).

07:41 12.01.2022 На Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины. Из-за аномально теплой погоды ледостав начался более чем на две недели позже среднемноголетних сроков. Об этом: Аномально тёплая погода парализовала работу ледовых переправ на Камчатке

07:41 12.01.2022 Повышение уровня воды (на 46 см за сутки) отмечалось на р. Жиздра у г. Козельск (Калужская область).

07:42 12.01.2022 Нагонные явления с ростом уровня воды (на 45−96 см за сутки) отмечались на р. Неман у г. Советск, р. Матросовка у п. Мостовое (Калининградская область).

07:42 12.01.2022 Повышение уровня воды (на 23−102 см за сутки) отмечалось на р. Катунь у пгт Чемал (Республика Алтай), Енисее у с. Казачинское, у д. Подкаменная Тунгуска, с. Верхнеимбатск. На р. Ангара у д. Татарка установление ледяного покрова сопровождалось резкими подъёмами уровня воды (на 30−128 см за сутки). 6 января на Енисее у пгт Стрелка (Красноярский край) уровень воды превысил опасную отметку, наблюдается затопление приусадебных участков, дорог местного значения, хозяйственных построек.

07:42 12.01.2022 Нагонные явления с повышением уровня воды (на 26−88 см за сутки) наблюдались на устьевом участке Дона. Рост уровня воды (на 31 см за сутки) наблюдался на р. Северский Донец (Ростовская область).

07:42 12.01.2022 Рост уровня воды (на 20−140 см за сутки) наблюдался на р. Пшеха, р. Псекупс, р. Афипс, р. Шебш, р. Убинка, р. Адагум, р. Западный Дагомыс, р. Сочи, р. Туапсе, р. Мзымта (Краснодарский край), р. Пшиш (Краснодарский край, Адыгея), р. Марта (Адыгея). 4 января уровень воды на р. Вулан у с. Архипо-Осиповка (Краснодарский край) кратковременно достигал опасной отметки.

07:42 12.01.2022 Толщина ледяного покрова на замерзших реках европейской территории России составляет от 10 до 60 см.

07:43 12.01.2022 На реках азиатской территории России толщина ледяного покрова составляет преимущественно от 22 до 76 см, толщина льда от 83 см и более наблюдается на устьевом участке Енисея (Красноярский край), р. Баргузин, р. Чикой, р. Витим (Бурятия), р. Оленек, Лене, Яне, Индигирке (Якутия), р. Пенжина (Камчатский край), Амуре и его притоках (Забайкальский край, Еврейская автономная область, Амурская область).

07:44 12.01.2022 Уборка снега в Москве. mos.ru (2)

08:20 12.01.2022 В конце текущей рабочей недели в центре и на севере европейской части России ожидается повышение температуры воздуха на 20 градусов при понижении атмосферного давления на 25−30 мм рт. столба. Об этом 12 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Синоптик предупредил о резком скачке температуры в европейской части России

08:56 12.01.2022 В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области водителей призвали быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД. Читайте подробнее: Ростовских водителей призвали к внимательности из-за непогоды

09:10 12.01.2022 Очистка трамвайных путей от снега в Туле.tula.ru

09:13 12.01.2022 Температура воздуха в Москве 12 января окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос». Подробности в материале: В Москве ожидается до 13 градусов мороза

09:20 12.01.2022 Последствия сильных дождей устраняют в Краснодаре 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города. Читайте также: В Краснодаре устраняют последствия сильных дождей

09:21 12.01.2022 12 января в Мурманской области снег, метель, ветер 17−22 м/с, на побережье до 27 м/с.

09:21 12.01.2022 В Тамбовской области 12 января сильный снег, метель.

09:22 12.01.2022 Источник: Гидрометцентр России

09:22 12.01.2022 12−13 января в Ростовской, Волгоградской областях, Адыгее сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), гололедные явления.

09:22 12.01.2022 В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана выше 1500 м, Ингушетии, Чеченской Республики выше 2000 м лавиноопасно.

09:23 12.01.2022 12−14 января в Краснодарском крае в горах выше 2500 м, в горах Сочи выше 1500 м лавиноопасно.

09:24 12.01.2022 В Краснодарском крае 12−13 января сильные осадки (дождь, снег, мокрый снег), гололедные явления, на Черноморском побережье в районе Анапа — Геленджик ветер до 24 м/с.

09:24 12.01.2022 В Крыму 12 января снег, метель, ветер 20−25 м/с, 13−14 января сильный снег.

09:25 12.01.2022 Уборка снега в Подмосковье. (сс) Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

09:26 12.01.2022 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 12 января 2022 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Сахалинской области. Здесь сильный снег, местами очень сильный, сильная метель с видимостью 500 м и менее, отложение мокрого снега, усиление ветра порывами до 25−30 м/с, местами порывами до 33−37 м/с (ураган).

09:54 12.01.2022 Снег с порывистым ветром придёт 12 января в Волгоградскую область. Метеопредупреждение опубликовали в региональном управлении МЧС. Об этом: В Волгоградской области прогнозируют сильные снегопады

10:20 12.01.2022 МЧС по Сахалинской области публикует правила поведения при непогоде. Напомним, Сахалин накрыл мощный циклон. Скорость ураганного ветра может достигать 33−37 м/с.

10:21 12.01.2022 В Приморском крае 12 января сильный снег, ветер 22−27 м/с.

10:25 12.01.2022 Общественность Владивостока бьёт тревогу — в городских школах очень холодно, дети занимаются, укутавшись в одеяла. Подробности в материале: Коммунальный коллапс ударил по школам Владивостока — дети мёрзнут на уроках

10:34 12.01.2022 В Амурской области на региональные трассы выходит наледь. Проблемы с ограничением движения по этой причине возникли в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах. Об этом: В Приамурье 20 участков дорог парализовали наледи

10:39 12.01.2022 Штормовое предупреждение действует в Крыму 12 и 13 января, по данным на 08:00 12 января, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Об этом: В Крыму действует штормовое предупреждение

10:39 12.01.2022 Мощный снежный циклон обрушится на Северо-Курильский район Сахалина 13 января. Спасатели объявили экстренное предупреждение. Читайте подробнее: На Северные Курилы обрушится мощный снежный циклон

11:06 12.01.2022 Деревья в снегу [Дарья Драй © ИА REGNUM]