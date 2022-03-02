Москва, 2 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, ответчиком в котором выступает разработчик ракетного оружия — ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»). Иск Минобороны России к нему судом пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

Заявление подано 1 марта 2022 года. Сумма заявленных требований составляет 28 689 038,8 рубля. Детали пока не сообщались.

Между сторонами также есть спор на 526 тыс. рублей, начатый в декабре 2021 года.

Также в этот же день иски на небольшие суммы от министерства получили ООО «Научно-производственное объединение «Амбрелла» — на 6,3 тыс. рублей, АО «Военторг» — 3 663 910,71 рубля, ПАО «Радиофизика» — 1 549 326,2 рубля, ФГУП «18 Центральный научно-исследовательский институт» МО РФ — 1 044 186,19 рубля. Все заявления пока не приняты к производству.