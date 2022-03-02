Мадрид, 2 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Съезд испанской «Народной партии», намеченный на начало апреля 2022 года, нацелен на перезапуск самой партии. Об этом заявил глава оргкомитета XX съезда испанской «Народной партии» Эстебан Гонсалес Понс, сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

По его словам, мероприятие, на котором ожидается отставка главы партии Пабло Касадо, направлена на возрождение «более сильной и единой» «Народной партии», которая решит «некоторые проблемы», которые «затянулись».

Как ожидается, новым главой «Народной партии» станет глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо.