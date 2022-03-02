Орел, 2 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Аналитическое управление и управление пресс-службы и взаимодействия со СМИ правительства Орловской области объединили в одну новую структуру — информационно-аналитическое управление администрации губернатора и правительства Орловской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона 2 марта.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

Решение принято «в целях централизации управления информационным контентом, отражающим деятельность правительства и органов исполнительной власти Орловской области, аналитическую и отчетную информацию о социально-экономическом развитии региона, мониторинг общественно-политических процессов».

В правительстве региона рассчитывают, что новое подразделение будет способствовать оптимизации системы управления информационно-аналитической работой, совершенствованию логистики исходящего информационного трафика, ускорению генерации информации и обработки запросов от СМИ.

При этом новая структура не потребует расширения штата, добавили в пресс-службе облправительства.