Челябинск, 2 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 3836 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе выздоровел уже 246 931 пациент. А выявили 287 561 случай заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 32 322 человека. А скончался от ковида ещё 21 гражданин.