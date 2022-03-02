Луганск, 2 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляв семь населенных пунктов. Об этом 2 марта сообщает Народная милиция ЛНР.

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«На текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов», — говорится в сообщении ведомства телеграм-канале.

Также в ведомстве отметили, что подразделения Народной милиции освободили от ВСУ 40 населенных пунктов.