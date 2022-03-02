Москва, 2 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В ходе специальной операции по защите ВС России Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили в общей сложности 58 военных украинских самолетов. Об этом 2 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Уничтожено 47 самолетов на земле и еще 11 самолетов в воздухе», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что также ВС России уничтожили 472 танка и другие боевые бронированные машины, 62 системы реактивного залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотников

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе специальной операции ВС России по защите Донбасса российские Воздушно-космические силы уничтожили 67 объектов военной инфраструктуры Украины.