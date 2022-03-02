Ульяновск, 2 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области подавляющее большинство пациентов с коронавирусом переносит болезнь в лёгкой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам работы регионального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора отмечают, что в феврале 94% (+21% к уровню января) из всех заболевших перенесли ковид в лёгкой форме. Тяжело болеют менее 1% пациентов с коронавирусом.

Кроме того, стали реже болеть дети: заболеваемость в различных возрастных категориях снизилась в 1,3 — 1,9 раза. В то же время сохраняется высокая заболеваемость среди взрослого населения, где чаще всего болеют граждане в возрасте 30 — 49 лет.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отмечает, что «мы движемся в сторону ослабления ограничений». При этом он подчеркнул, что жителям «необходимо строго соблюдать все действующие ограничительные меры».

Напомним, в Ульяновской области на амбулаторном лечении находятся 16,9 тыс. ковидных пациентов, ещё 1405 больных лечатся в больницах.

Отметим, что 28 февраля школы Ульяновской области вернулись к очному обучению. Также отменили QR-коды для посещения бассейнов, фитнес-центров, салонов красоты, парикмахерских и торговых центров (в будни до 18:00).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 170 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 153 993 человека, скончались 4334 ковидных больных.