Москва, 2 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. У России нет существенных военных проблем при проведении спецоперации на Украине, но есть серьезные проблемы иного плана, которые нельзя замалчивать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинство

Политолог отметил, что целиком и полностью поддерживает военную операцию России на Украине как по причине ее абсолютной правильности, так и по причине того, что в ситуации, когда твоя страна ведет боевые действия, аморально вставлять ей палки в колеса. Но тем не менее есть ряд проблем, которые стоит обсудить для того, чтобы операция прошла более успешно.

«Президент России Владимир Владимирович Путин — очень осторожный политик. Подчеркиваю, очень осторожный, и очень, по сути, прозападный. Для того чтобы он перешел Рубикон и начал спецоперацию, которая будет иметь далеко идущие последствия, нужны были предельно веские основания. Речь могла идти только об экзистенциальных рисках, возникающих в случаях любой задержки со спецоперацией. Да, Путин в очередной раз отреагировал, но он отреагировал на ту системную реальность, которой располагает. Ну так вот, можно ли сколь-нибудь долговременно опираться на эту реальность в условиях, порожденных спецоперацией на Украине?» — задал вопрос Кургинян.

По его словам, уже сейчас все западные эксперты говорят о формировании совершенно новой реальности в эпоху после спецоперации. И это является основным стратегическим вопросом на сегодняшний день. Если не решить все наличествующие у России проблемы в кратчайшие сроки, то их значимость со временем будет только нарастать, подчеркнул политолог.

Первой проблемой является состояние украинского общественного сознания и система факторов, породивших его. Это общественное сознание в массе своей поддержало лозунги Майдана «москаляку на гиляку», что является прямым призывом уничтожать русских по национальному признаку, включая тех, кто сегодня выступает с «пацифистских» позиций. При этом всё это происходило еще до присоединения Крыма и последовавших событий в Донбассе, которые способны были создать антирусский крен в общественном сознании. И в целом украинское общество никак негативно не отреагировало на сожжение людей в Одессе, на бомбежки Луганска и так далее. И речь здесь не идет об огульном охаивании украинского народа, а в понимании его нынешнего состояния.

Речь здесь идет, что восемь лет на Украине шло промывание мозгов в бандеровском ключе, а до этого еще 20 лет в мягко-антирусском ключе, и всё это упало на какую-то уже подготовленную почву. Поэтому нельзя поддаваться шапкозакидательским настроениям, что весь этот морок сгинет с приходом российских войск.