Малайзия отказала танкеру под российским флагом в швартовке
Куала-Лумпур, 2 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Малайзия не позволила нефтяному танкеру под российским флагом зайти в порт из-за санкций США, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Free-Photos
Танкер
Министерство транспорта Малайзии заявило, что портовый оператор принял решение отказать судну в швартовке, чтобы не допустить нарушения санкций.
Cудно подозревается в перевозке иранской нефти.
Место назначения судна неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки скончались 78 пациентов с коронавирусной инфекцией.