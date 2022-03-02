Куала-Лумпур, 2 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Малайзия не позволила нефтяному танкеру под российским флагом зайти в порт из-за санкций США, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство транспорта Малайзии заявило, что портовый оператор принял решение отказать судну в швартовке, чтобы не допустить нарушения санкций.

Cудно подозревается в перевозке иранской нефти.

Место назначения судна неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки скончались 78 пациентов с коронавирусной инфекцией.