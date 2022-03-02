Москва, 2 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Производство 20 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов планируется запустить в Москве. Об этом 2 марта заявил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Лекарства

Выпуск медицинской продукции будет происходить на территории особой экономической хоны «Технополис Москва». Начать производство планируется до конца 2022 года.

«До конца 2022 года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов. Первые партии препаратов произведут в количестве более 10 тысяч упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет готово выпускать до 2 миллионов упаковок в год», ̶ сказал Прохоров.