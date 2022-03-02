Мадрид, 2 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Руководство испанской «Народной партии» (Partido Popular) официально закрыло внутрипартийное расследование, открытое 17 февраля против главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

Решение о закрытии расследования принял глава Национального комитета прав и гарантий Андреа Леви. Это произошло в тот же день, когда руководство «Народной партии» созвало конгресс в Севилье. Предполагается, что на конгрессе лидер партии Пабло Касадо уйдёт с занимаемой должности.

Расследование в отношении Аюсо касалось контрактов, заключённых с правительством автономного сообщества Мадрид в коронавирусный период на поставку 200 тысяч масок. СМИ отмечали, что брат Аюсо мог быть причастен к махинациям с данными контрактами.