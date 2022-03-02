Испанская «Народная партия» закрыла расследование в отношении Аюсо
Мадрид, 2 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Руководство испанской «Народной партии» (Partido Popular) официально закрыло внутрипартийное расследование, открытое 17 февраля против главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE.
Решение о закрытии расследования принял глава Национального комитета прав и гарантий Андреа Леви. Это произошло в тот же день, когда руководство «Народной партии» созвало конгресс в Севилье. Предполагается, что на конгрессе лидер партии Пабло Касадо уйдёт с занимаемой должности.
Расследование в отношении Аюсо касалось контрактов, заключённых с правительством автономного сообщества Мадрид в коронавирусный период на поставку 200 тысяч масок. СМИ отмечали, что брат Аюсо мог быть причастен к махинациям с данными контрактами.