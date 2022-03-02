Ульяновск, 2 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи со снижением уровня заболеваемости ковидом возобновились плановые медицинские осмотры и диспансеризация. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Ulgov.ru Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом

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Власти отмечают, что спад заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в 18 муниципальных образованиях. По мнению министра здравоохранения Александра Гашкова, ситуация «стабилизируется, пик пройден», а «динамика выздоровления» втрое выше, чем в целом по стране.

«Поэтому мы возобновляем проведение в поликлиниках плановых медицинских осмотров и диспансеризации», — сказал глава регионального минздрава.

Напомним, оказание плановых медосмотров и диспансеризация была приостановлена в Ульяновской области в начале февраля. Власти ссылались на резкий рост нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено, заявляя, что в ряде медицинских учреждениях она возросла семикратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работает телемедицинский центр (номер «122»), где можно получить консультации по оказанию помощи и лечению пациентов с ковидом и ОРВИ. Кроме того, здесь также можно дистанционно закрыть «больничный» и вызвать врача на дом. С февраля работа центра преобразована на входящий трафик, также значительно увеличено число операторов и количество каналов для приёма звонков.