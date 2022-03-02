Барселона, Испания, 2 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Южная Корея планирует начать предоставление услуг мобильной связи шестого поколения (6G) к 2028 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра науки и информационно-коммуникационных технологий Лим Хе Сук.

Accomm.com 5G

Данное заявление она сделала 1 марта в ходе выступления на выставке мобильных технологий Mobile World Congress-2022 в Барселоне.

«Мы продолжаем готовиться к эре 6G с целью коммерциализации связи шестого поколения в период с 2028 по 2030 гг… Связь шестого поколения в 50 раз быстрее, чем 5G, и обеспечивает устойчивую связь до 10 километров над поверхностью Земли», — заявила министр.

Лим Хе Сук отметила, что Южная Корея стала перво страной, запустившей коммерческие услуги пятого поколения 5G, а также добавила, что страна будет продвигаться вперёд, чтобы открыть новую эру с инновационными цифровыми технологиями.

Сообщается, что министр науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи встретилась с представителями США, Финляндии и Индонезии, с которыми обсудила вопросы сотрудничества в сфере 5G, 6G и метавселенной.