Тирасполь, 2 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Жителям Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) неизвестные начали звонить с неопределённых номеров и сообщать, что Украина якобы напала на Приднестровье. Об этом сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

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«Неизвестные представляются сотрудниками администрации президента ПМР, рекомендуют гражданам взять необходимые документы и выйти на центральную площадь Тирасполя, откуда якобы будет осуществляться массовая эвакуация жителей города», — написал глава республики.

Он заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности, а ситуация в Приднестровье продолжает оставаться стабильной. Красносельский подчеркнул, что ПМР не планирует агрессии в отношении соседних стран. Также он отметил, что в республике принимают украинских граждан, которым пришлось выехать из своей страны.

Стоит отметить, что 25 февраля Украина закрыла пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Они не работают в обе стороны.