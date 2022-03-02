Москва, , 09:18 — REGNUM Самой болезненной точкой, по которой бьет сегодня Запад Россию, является ее ориентированность на вхождение в Запад и сохранение «гибридной» элиты, которая заточена в вхождение в Запад, но вынуждена вести с ним войну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Запад, поддерживая Украину, бьет по самым слабым точкам российского общества, включая не только прозападные группы населения, не желающие понять, чем для них обернется минимальный неуспех российской спецоперации, но и российские элиты, связанные с западом, а главное здесь — вся предыдущая логика устройства политической системы, нацеленной на дружбу с Западом и вхождение в него в качестве не колониального придатка.

По словам политолога, эта логика в 90-е годы носила совсем сокрушительный характер, а после прихода Путина к власти эта же самая логика была поставлена в определенные рамки, именно поэтому наша страна все еще продолжает существовать. Но поставленная в определенные рамки логика не была отменена. Она была ограничена.

«Президент России, осознавая всю остроту текущего момента и сенсационность своего обращения, приоткрыл определенную завесу и сказал, что в 2001 году спрашивал у Клинтона, примут ли Россию в НАТО. Этот президент Путин спросил об этом президента США, и сказал: «Я только теперь делюсь этим». Это постарались не услышать. При нашем, да и не только нашем состоянии СМИ, даже самая громкая сенсация может породить нулевой отклик, и любая чушь может быть превращена в сенсацию. Но, по сути, сказанное Путиным означает твердое намерение очень серьезных групп вполне себе державной элиты России войти в Запад на определенных условиях. Я называю этот курс «курсом Куусинена-Андропова», и я настаиваю, что именно этот курс привел к осознанному распаду СССР», — заявил политолог.

Суть этого курса в следующем. Элита «вхождения в Запад» не нужны быстрорастущие демографически массы происламского населения, которые могут «не так» повлиять на выборный процесс при демократизации. Ей не нужны идеологии, претендующие на вертикальное доминирование советского образца, противопоставляющие себя Западу в условиях желания туда войти. Нужна же элите сетевая система из множества партий, привязанных к единому надпартийному спец-фокусу.

После того, как эта «демократическая система» сделает Россию неотличимой от Запада, она потребует он него признание себя частью Европы, после чего войдет в Европу как самая крупная страна европейского мира с самой сильной армией и ядерным оружием, после чего наши сырьевые ресурсы объединяться с индустриальными возможностями Европы и прежде всего Германия. А затем встанет вопрос, зачем нужды США в Европе, если настала такая идиллия, и таким образом Россия не «сожмется», а расширится на всю Европу, получив совершенно новый потенциал.

«Я озвучиваю здесь державную позицию сторонников концепции «Куусинена-Андропова», я слышал об этом на протяжение многих лет от разных людей разной степени авторитетности. Я слышал это на Западе от ближайшего окружения Гельмута Коля, и так далее, и тому подобное. Последние хотя бы минимальные надежды на что-нибудь сходное возникли после 11 сентября 2001 года. Тогда какое-то время обсуждались совместные стратегические антитеррористические действия… Потому все это было отброшено, и к 2006−2007 году заменено прямой ставкой не демонтаж России. Когда это хотели чуть-чуть подсластить, говорили «входите в Европу по частям», а когда не хотели — просто распадитесь, потому будем думать, что с вами делать», — продолжил политолог.

По его словам, говорилось все это достаточно откровенно и на очень высоком уровне. Все это породило серьезные негативные реакции со стороны президента Владимира Путина и не только его одного, но и существенной част державной элиты, недовольной невыполнением обязательств по не расширению НАТО. Итогом стала Мюнхенская речь Путина, а потом все пошло как бы в другой интонации и по другой траектории. Но даже тогда в России была сохранена система, ориентированная на прозападное существование. Она многолика, и сопровождается антизападной риторикой, что не должно сбивать с толку. И именно это вызывает особенное опасение, отметил Кургинян.