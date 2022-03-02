Москва, 2 марта 2022, 09:18 — REGNUM Самой болезненной точкой, по которой бьет сегодня Запад Россию, является ее ориентированность на вхождение в Запад и сохранение «гибридной» элиты, которая заточена в вхождение в Запад, но вынуждена вести с ним войну, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Запад, поддерживая Украину, бьет по самым слабым точкам российского общества, включая не только прозападные группы населения, не желающие понять, чем для них обернется минимальный неуспех российской спецоперации, но и российские элиты, связанные с западом, а главное здесь — вся предыдущая логика устройства политической системы, нацеленной на дружбу с Западом и вхождение в него в качестве не колониального придатка.
По словам политолога, эта логика в 90-е годы носила совсем сокрушительный характер, а после прихода Путина к власти эта же самая логика была поставлена в определенные рамки, именно поэтому наша страна все еще продолжает существовать. Но поставленная в определенные рамки логика не была отменена. Она была ограничена.
Суть этого курса в следующем. Элита «вхождения в Запад» не нужны быстрорастущие демографически массы происламского населения, которые могут «не так» повлиять на выборный процесс при демократизации. Ей не нужны идеологии, претендующие на вертикальное доминирование советского образца, противопоставляющие себя Западу в условиях желания туда войти. Нужна же элите сетевая система из множества партий, привязанных к единому надпартийному спец-фокусу.
После того, как эта «демократическая система» сделает Россию неотличимой от Запада, она потребует он него признание себя частью Европы, после чего войдет в Европу как самая крупная страна европейского мира с самой сильной армией и ядерным оружием, после чего наши сырьевые ресурсы объединяться с индустриальными возможностями Европы и прежде всего Германия. А затем встанет вопрос, зачем нужды США в Европе, если настала такая идиллия, и таким образом Россия не «сожмется», а расширится на всю Европу, получив совершенно новый потенциал.
По его словам, говорилось все это достаточно откровенно и на очень высоком уровне. Все это породило серьезные негативные реакции со стороны президента Владимира Путина и не только его одного, но и существенной част державной элиты, недовольной невыполнением обязательств по не расширению НАТО. Итогом стала Мюнхенская речь Путина, а потом все пошло как бы в другой интонации и по другой траектории. Но даже тогда в России была сохранена система, ориентированная на прозападное существование. Она многолика, и сопровождается антизападной риторикой, что не должно сбивать с толку. И именно это вызывает особенное опасение, отметил Кургинян.