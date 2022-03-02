Астана, 2 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Казахстан придерживается позиции усиления роли ООН и ее консолидирующей роли. Об этом заявил 2 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли», — написал он в Twitter.

Он добавил, что Казахстан стал полноправным членом ООН 30 лет назад и активно сотрудничает с организацией в вопросах глобальной безопасности и «построения гармоничного общества».