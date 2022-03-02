Москва, 2 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Украина в противодействии российской специальной операции делает ставку на городскую герилью и помощь Запада, в то время как Россия всячески стремится минимизировать потери среди мирного населения Украины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал Сергей Кургинян

Украина, во-первых, делает ставку на так называемую городскую герилью. При абсолютном господстве России с воздуха, крупные города будут окружены, потому что отбивать окружения может только скопление войск, находящихся вне города. Как только они оказались вне города, они могут быть уничтожены авиацией.

«Российская армия очевидным образом стремится не только к минимизации собственных потерь, но и потерь среди мирного населения, проживающего в крупных городах Украины. Искренность такого нежелания потерь не вызывает сомнений. Это объясняется и человечески, и политически. Но тут ведь и впрямь «или — или». Или твои солдаты врываются в город и несут большие потери, или ты этот город бомбишь так, чтобы никто дальше не дернулся. Российская армия хочет пройти между Сциллой таких своих потерь и Харибдой потерь среди украинского населения. Это приводит к временным задержкам, использованию договоренностей с частью не оголтелого контингента, засевшего в городах, выкуриванию оголтелого контингента без особых потерь среди мирного населения и многого другого», — заметил политолог.

По его словам, часть таких мер была отработана еще во время операции России на территории Сирии, когда наша армия освобождала ее от террористов и исламистов, и показала достаточную эффективность. Но Украина делает ставку не только на городскую герилью, но и прежде всего на успешность воздействия Запада на Россию при помощи информационных войн и санкций. И удар его будет насколько сильным, насколько это не отразится драматическим образом на благополучии его граждан, поэтому он не будет направлять на Украину свои войска.