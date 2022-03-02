Москва, 2 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Осуществление зверств по отношению к беззащитному мирному населению было глубоко чуждо для российских военных в прошлые эпохи, чуждо и сейчас, в отличие от стран Запада, которые сейчас активно поддерживают украинских нацистов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что существует принципиальная разница между тем, как пользовались абсолютным военным превосходством в воздухе Красная армия и англосаксонские союзники во время Второй мировой войны, предтечи тех, кто сейчас распространяет наглые фейки по поводу того, что Россия якобы осуществляет бесчинства на Украине.

«Советская авиация даже тогда, в условиях войны со смертельным врагом, не работала так, как работала англосаксонская авиация при бомбардировках Дрездена и при осуществлении других схожих акций против мирного населения. Никогда советская, постсоветская авиация не творила того, что со сладострастием исполняют англосаксы. Нашей военной культуре, нашей военной антропологии чуждо это сладострастное упоение возможностью убивать мирных людей в условиях безнаказанности. Апофеозом такого упоения, конечно, являются бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но ведь это только апофеоз. Ему нечто предшествовало — тот же Дрезден, и не только. И этот апофеоз наследовали», — заявил политолог.

Он также отметил, что традиционная русская сдержанность по поводу использования господства в воздухе вовсе не означает, что мы не должны его использовать. А это означает, что разворачивание любой крупной военной силы, необходимой для работы украинской регулярной армии, приводит к уничтожению этих контингентов, осуществляющих это разворачивание вне мест концентрации мирного населения.

Он подчеркнул, что армия не может развернуться для этого в городе всерьез, она должна выйти в поле. А как только она туда выходит в поле за пределы щита из мирного населения, авиация ее тут же уничтожит, стало быть, никто выходить в поле не будет. Стало быть, никаких регулярных действий армии Украины быть не может, как и бомбежек по мирным городам со стороны России.