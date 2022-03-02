Чита, , 08:27 — REGNUM Власти Забайкальского края стали получать много звонков от людей с тревогой о том, что будут прекращены поставки лекарственных препаратов импортного производства на территорию региона. Об этом на заседании оперштаба 2 марта заявила вице-премьер забайкальского правительства Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служа губернатора края.

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«Сейчас поступает много звонков от людей с тревогой о том, что будут прекращены поставки лекарственных препаратов импортного производства на территорию Забайкальского края и в целом России. Однако сейчас в этой общей цепочке поставки лекарственных препаратов нет никакого сбоя.

На территории Забайкальского края лекарственные препараты имеются в полном объеме — как для нужд медицинских организаций, так и в розничной аптечной сети. Поэтому сейчас нет оснований думать, что будет необоснованный рост цен или дефицит лекарственных препаратов. Пока мы этого не прогнозируем и держим эту ситуацию под контролем», — пояснила чиновница.

По словам щегловый, основным поставщиком лекарственных препаратов на территории Российской Федерации является Индия. Данная страна никаких санкций в отношении России не вводила.

Кроме того, по словам вице-премьера, внедрена программа импортозамещения, поэтому уже есть аналоги российского производства тех лекарственных препаратов, которые нужны жителям России.

«Просим жителей региона сохранять спокойствие и не допускать массовой тревоги о том, что завтра мы придем в аптеку, а лекарственного препарата не будет. На сегодняшний день оснований для этого нет», — добавила Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 1 марта 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 146 363 (+1289 за минувшие сутки). Это на 194 меньше, чем сутками ранее.

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