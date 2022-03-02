Якутск, 2 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Для учеников 6−11-х классов в Якутске будут проводить занятия, на которых расскажут о специальной операции России по просьбе Донецкой и Луганской Народных Республик. Эту информацию опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления образования города Алексей Семёнов. Уроки будут проводить по специальному методическому пособию.

Цитата из х/ф «Сельский учитель». Реж. Дмитрий Сорокин. 2015. Россия Урок в сельской школе

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«Сегодня мы видим, что в последнее время на различных интернет-ресурсах появляются призывы к несовершеннолетним и молодёжи выходить на антивоенные акции в российских городах. Учителям сейчас важно научить детей правилам, которые помогут осмысленно воспринимать информацию, проверяя ее в официальных достоверных источниках. Речь идет о психологическом здоровье наших детей», — отметил руководитель образовательной структуры мэрии Якутска.

Родителей школьников он попросил быть внимательным к детям и следить, чтобы они не подверглись политическим манипуляциям. Несовершеннолетние должны быть вне политики, подчеркнул Алексей Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную операцию в Донбассе с 24 февраля. Цель этих действий — защитить граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.