В школах Якутска проведут уроки о спецоперации в Донбассе
Якутск, 2 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Для учеников 6−11-х классов в Якутске будут проводить занятия, на которых расскажут о специальной операции России по просьбе Донецкой и Луганской Народных Республик. Эту информацию опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления образования города Алексей Семёнов. Уроки будут проводить по специальному методическому пособию.
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Родителей школьников он попросил быть внимательным к детям и следить, чтобы они не подверглись политическим манипуляциям. Несовершеннолетние должны быть вне политики, подчеркнул Алексей Семёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит специальную операцию в Донбассе с 24 февраля. Цель этих действий — защитить граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.