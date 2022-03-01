Якутск, 1 марта 2022, 12:02 — REGNUM У президента и правительства России есть план действий, в котором просчитаны все варианты развития событий. Глава Нерюнгринского района Якутии Роман Щегельняк считает это основанием для того, чтобы поддержать главу государства Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в оперативном штабе республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»
Читайте также: Якутян призвали не поддаваться панике и поддержать непростое решение Путина
Он призвал помнить уроки истории и страшные события в ЛНР и ДНР, которые происходили с 2014 года и случаи с другими странами, подвергнувшимися агрессии со стороны НАТО. Роман Щегельняк также подчеркнул, что решение о проведении спецоперации соответствует статье 51 части 7 Устава ООН, в которой прописано неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Это право также есть у ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников призвал жителей региона сохранять спокойствие и оставаться мудрыми. Он обратился к якутянам с просьбой поддержать вынужденное решение президента страны Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.