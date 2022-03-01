Якутск, , 12:02 — REGNUM У президента и правительства России есть план действий, в котором просчитаны все варианты развития событий. Глава Нерюнгринского района Якутии Роман Щегельняк считает это основанием для того, чтобы поддержать главу государства Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в оперативном штабе республики.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Денационализация и демилитаризация Украины это — защита России от реальных и серьезных военных угроз, которые НАТО последовательно создавала и наращивала у наших границ. До самого последнего момента Россия не оставляла попыток договориться, но надеяться на дипломатическое решение конфликта больше невозможно. Очевидно, что Запад не хочет прислушиваться к нашей стране, и не намерен гарантировать безопасность её жителей», — пришёл к выводу глава муниципалитета.

Он призвал помнить уроки истории и страшные события в ЛНР и ДНР, которые происходили с 2014 года и случаи с другими странами, подвергнувшимися агрессии со стороны НАТО. Роман Щегельняк также подчеркнул, что решение о проведении спецоперации соответствует статье 51 части 7 Устава ООН, в которой прописано неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Это право также есть у ДНР и ЛНР.

«Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик. Жителям Донбасса, а это — наши соотечественники, русскоязычные граждане, многие — граждане РФ, просто не на кого больше надеяться. Восемь лет их уничтожают при полном равнодушии «цивилизованного мира», — считает глава Нерюнгринского района Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников призвал жителей региона сохранять спокойствие и оставаться мудрыми. Он обратился к якутянам с просьбой поддержать вынужденное решение президента страны Владимира Путина о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР.