Кургинян объяснил, почему слухи о неуспехе нашей операции на Украине — бред
Москва, 2 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Никакой речи о каком-либо неуспехе российской военной операции на Украине быть не может по очевидным причинам, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
В сложившейся очень сложной ситуации начала специальной операции Вооруженных сил России на Украине, мы должны руководствоваться официальными сведениями, которые никто не может оспорить. Такими бесспорными сведениями является заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что Российская Армия полностью господствует в воздухе.
По его словам, контроль над воздухом является ключевым бесспорным фактором, который позволяет безоговорочно говорить о позитиве для нас в осуществлении операции. Потому что именно этот контроль с воздуха не позволяет украинской армии осуществлять регулярное противодействие нашей спецоперации. Потому что в XXI веке регулярная армия неспособна эффективно сопротивляться в случае, если воздух на 100% контролирует противник. Партизаны могут, а регулярная армия — нет.