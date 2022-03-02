Москва, 2 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Доллар и евро 1 марта на фоне информационной (и государственной) поддержки из стран НАТО продолжали атаковать рубль. К вечеру доллар США торговался в коридоре 99−100 руб., а евро — в диапазоне 109−111 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Businessnews.kz SWIFT

Глава правительства России Михаил Мишустин объявил сегодня о некоторых мерах поддержки российской экономики в связи с санкциями коллективного Запада.

Так, иностранным инвесторам будет временно запрещено продавать ранее приобретённые российские активы, а Минфин приобретёт за счёт бюджетных средств в ФНБ на сумму около 1 трлн рублей акции крупных российских эмитентов, в том числе — подпавших под санкции. Эти меры очень важны для поддержки пострадавшего фондового рынка.

Тем временем в западных СМИ появляется информация о том, что SWIFT собирается отключить несколько российских банков, однако, в их число не войдут «Сбербанк» и «Альфа-банк».

Но официального сообщения о том, что какие-либо российские банки отключены от этой платёжной системы, до вечера 1 марта не поступало.

Банк России решил не проводить утренние и вечерние торговые сессии на Московской бирже до 5 марта. Торги начнутся только в 10:00 по мск.

Сегодня, 2 марта, на торгах ожидается курс доллара в рамках 98−100 рублей, евро — в интервале 111−112 рублей.

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