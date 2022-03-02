Улан-Удэ, 2 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 824 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 99 133 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 124 994, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 756 местных жителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2859 (+6) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет — 5 чел.)», — добавили в штабе.