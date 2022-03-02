Вашингтон, 2 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Жителей Украины назвал «иранцами» президент США Джозеф Байден, оговорившись во время выступления в Конгрессе 1 марта с ежегодным посланием «О положении страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В своём выступлении американский лидер значительную часть отвёл вопросам внешней политики. Дойдя до оценки положения дел на Украине, Байден допустил оговорку, случайно назвав украинцев «иранцами».

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев», — заявил президент США.

Стоит отметить, что президент США Байден время от времени допускает фактические ошибки и оговорки во время своих выступлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США оговорился, назвав вице-президента Камалу Харрис главой государства.