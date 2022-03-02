Владивосток, 2 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В последние несколько дней в Приморье отмечается снижение количество зараженных коронавирусом. Это позволило по рекомендациям Роспотребнадзора смягчить ограничительные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе правительства края.

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Губернатор Олег Кожемяко объявил о принятом решении снять ограничения, касающиеся времени работы общепита, наполняемости кинозалов и театров, учреждений культуры.

Так, при посещении общественных мест QR-коды и ПЦР-тесты уже показывать не надо.

Ограничения на фудкорты, развлекательные центры и детские игровые комнаты в торговых центрах отменяются. Разрешается проведение мероприятий с очным присутствием граждан: досуговых, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных и спортивных.

«Но при этом соблюдение масочного режима, дезинфекция — это элементарные санитарные правила, которые в период заболевания, которое еще продолжается, должны соблюдаться», — добавил глава Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки смягчили коронавирусные ограничения, меры будут действовать до 31 марта включительно.