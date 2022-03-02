Красноярск, 2 марта, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в общественных местах больше не нужно предъявлять QR-код о вакцинации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Уточняется, что отменены QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров, заведений общепита, индустрии красоты, театров и кинотеатров, библиотек, спортивных, конгрессных и выставочных мероприятий, спортобъектов.

Отменены ограничения по заполняемости залов объектов спорта, культуры и искусства, детских игровых комнат и центров. Больше нет ограничений в работе ночных клубов и танцполов.

Отменён режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в Красноярском крае выявлено 340 847 носителей коронавируса.