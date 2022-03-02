Благовещенск, 2 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В столице Амурской области 1 марта поддержали военнослужащих России. Акция проходила на городской трассе для картинга, сообщил телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве

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Несколько десятков машин выстроились в форме буквы «Z» и мигали «аварийкой» в темноте. Цель флэшмоба — выразить поддержку российским солдатам.

«Благовещенск с армией России!» — такую подпись к видео сделали его авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, население Белогорска в Приамурье поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. В соцсетях люди размещают посты с георгиевской лентой в виде Z и хэштегом «своихнебросаем».