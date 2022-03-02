Якутск, 2 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Десять кислородных станций, поставка которых была оплачена осенью 2021 года, наконец-то привезли в Якутию. Оборудование разместят в больницах республики №1, №2 и №3, а также в ЦРБ города Мирный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь

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В республике запускают производство медицинского кислорода. Ещё восемь станций должны поступить для Якутской республиканской клинической больницы. С появлением кислородных станций здравоохранение региона вышло на новый уровень, подчеркнули в правительстве Якутии.

За два года в Якутск и районы республики были поставлены также несколько менее мощных кислородных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнителю контракта по поставке крупных кислородных станций ООО «Диомед» в ноябре 2021 года перечислили более 620 млн рублей. Условия соглашения поставщик обещал выполнить 15 февраля. Задержка стала причиной проведения проверки в министерстве здравоохранения Якутии, которая состоялась 25 февраля.