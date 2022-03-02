Якутск, 2 марта, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Якутии выросло в сравнении с предыдущими сутками. Так, 1 марта заразились 1023 человека, 28 февраля — 912, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативного штаба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным портала стопкоронавирус. рф, во второй половине февраля в сравнении с первой увеличилось количество смертей от COVID-19. Ежедневно погибали 4−5 жителей республики, 28 февраля — 6.

В Якутске за сутки было выявлено 215 случаев коронавирусной инфекции. Порядка 80% заразившихся — жители районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 апреля будет сохраняться действие антиковидных ограничений на территории Якутии. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.