Тбилиси, , 03:48 — REGNUM Супруга посла Украины в Грузии Игоря Долгова выступила с чрезвычайно бурной антироссийской речью перед митингом в Тбилиси на проспекте Руставели, сообщает 1 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Жена посла, говорившая, разумеется, по-русски, назвала митингующих «дорогими братьями и сёстрами» и совершила земные поклоны, поблагодарив многочисленных, по её словам, грузин-добровольцев, стоящих в «огромных очередях», чтобы отправиться воевать на Украину.

«У меня нет сил описать, как я ненавижу страну, которая пришла на мою землю и хочет её захватить… Детей просто расстреливают! Это не люди! Мы все вместе должны остановить их! Я не знаю, что делать! Я — не политик, я — художник. Я не умею красиво говорить… Но за свою страну я порву их просто… Мы будем стоять до последнего! 800 000 грузин проживают в России. Я верю, как им сейчас стыдно… Мы там стоим не только за себя, мы стоим и за вас и за ваших детей! И моя дочка, которая весит 45 кг, делает сейчас «коктейли Молотова» и бросает в эти танки! Давайте все вместе сделаем что-нибудь, чтобы остановить эту страшную войну. Я не знаю, как благодарить весь мир, который нас поддерживает. Народ Грузии — это сила! Вместе мы — сила!», — заявила жена украинского посла.

Напомним, что на проспекте Руставели проходит антироссийский митинг, участники которого требуют, чтобы грузинское правительство присоединилось к антироссийским санкциям и позволило добровольцам из Грузии беспрепятственно выехать на Украину для участия в боевых действиях.