Могадишо, 2 марта, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Национальная армия Сомали ликвидировала десять боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции на юге страны, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

AMISOM Public Information Военная операция против террористов в Сомали

Сообщается, что операция проходила в провинции Нижняя Джубба. В ходе спецоперации военные ликвидировали десять террористов, еще нескольких захватили в плен. Отмечалось, что среди военнослужащих Сомали несколько человек получили ранения, однако точное их число не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля спецназ Сомали ликвидировал 60 террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что в ходе боев силовикам удалось ликвидировать одного из главарей террористов.