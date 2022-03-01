Хельсинки, 2 марта, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Глава кабинета министров ФинляндииСанна Марин заявила, что страна намерена вступить в НАТО, если возникнет угроза её национальной безопасности. Между тем именно политика военного неприсоединения Хельсинки является важным фактором обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы.

Финляндия

На заявление премьер-министра отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобная инициатива появилась в результате целенаправленных усилий членов Североатлантического альянса, прежде всего США, по втягиванию в военный блок Финляндии и Швеции. Если в Хельсинки решат присоединиться к НАТО, Российская Федерация будет вынуждена совершить ответные шаги.

В Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ напомнили, что Финляндия перестала входить в состав Российской империи в качестве Великого княжества Финляндского и получила независимость только в 1917 году, и первым страну признал Совет Народных Комиссаров Российской Советской Республики. Она так же как и Украина является бывшим осколком России — получила собственную государственность в результате её распада.

Как отметили эксперты, всем странам, соседствующим с Российской Федерацией, стоит помнить слова Владимира Путина: «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации».

Хельсинки и Стокгольм должны отчётливо понимать, что Москва никогда не согласится, чтобы территории Финляндии и Швеции были использованы для развёртывания военной инфраструктуры США и НАТО, а также для размещения ракетных ударных систем. Сохранение внеблокового статуса этих стран и отказ от плотного сотрудничества с США и НАТО является залогом их независимости и стабильного развития, подчеркнули в РУССТРАТ.