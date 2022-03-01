Анкара, 2 марта, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 1 марта прибыла в Турцию, где провела встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Эрдоган после встречи с Османи провел пресс-конференцию, в ходе которой поддержал кандидатуру Косово на вступление в НАТО. Политик подчеркнул, что НАТО не нуждается ни в чьем разрешении для принятия Косово в свой состав, как и для признания Косово.

Политик напомнил, что Турция стала второй страной после США, признавшей независимость Косово и в настоящее время продолжает лоббировать признания Косово.

Напомним, в Косово заявили о важности срочного вступления в НАТО после начала специальной операции вооруженных сил России на Украине.