Сараево, 2 марта, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Наступило время для того, чтобы НАТО направил свои войска в Боснию и Герцеговину. Об этом заявил председатель Палаты представителей парламента БиГ Денис Звиздич 1 марта в Сараево.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы живем в эпоху больших вызовов, блокады (органов власти на уровне БиГ — ИА REGNUM) которая продолжается уже девять месяцев, своеобразного удара по конституционно-правовому устройству БиГ, с целью показать, что государство якобы является нефункциональным», — процитировал слова Звиздича портал b92.

Он отметил, что все попытки блокады органов власти БиГ провалятся, так как страна располагает достаточными внутренними возможностями и к тому же имеет друзей в международном сообществе, которые помогут ей в обеспечении «надежного пути для БиГ».

По мнению Звиздича, кризис вокруг Украины показал, что наступила пора для объединения ЕС, США и Великобритании.

«Европа наконец-то увидела, о чем идет речь на Балканах и на востоке Европы, и увидела, откуда исходит угроза для Западных Балкан, Украины и всего свободолюбивого мира. Сейчас наступила пора для того, чтобы создать европейское, американское и английское единство, новую силу и новый фронт, в который вошла бы и БиГ», — подытожил Звиздич.

Напомним, что в середине 2021 года Республика Сербская приостановила участие в работе органов власти на уровне БиГ после того, как бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».