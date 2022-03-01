Москва, , 23:41 — REGNUM Британский поп-панк-исполнитель Yungblud (Доминик Харрисон) отменил свои предстоящие концерты в России из-за специальной операции на территории Украины. Об этом 1 марта рассказал портал NME.

Yungblud NME

В своем сообщении в Twitter-аккаунте Доминик Харрисон высказал свое мнение о текущей ситуации в отношениях между Россией и Украиной, заявив, что он «опустошен».

Yungblud вслед за Green Day отменил запланированные концерты в России в связи с текущей ситуацией. Он должен был выступить в стране 24 и 25 мая.

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