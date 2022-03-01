Анкара, , 23:33 — REGNUM Турция не намерена вводить антироссийские санкции, так как они навредят ей самой, заявил 1 марта официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, Анкара «не намерена принимать меры, которые навредят» собственной стране. Кроме того, нужен канал для диалога.

«Мы должны действовать с учетом интересов нашей страны. Должна быть сторона, имеющая возможность вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией если все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы такой канал разговора был открыт», — рассказал Калын.

«У нас плотные торговые отношения в сферах туризма, поставках природного газа, в сельском хозяйстве», — пояснил он.

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