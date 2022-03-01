Москва, 2 марта, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Для Турции действия в интересах НАТО являются приоритетными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Виктор Надеин-Раевский «Конвенция Монтрё 1936 года предусматривает такие ограничительные меры. Для военных кораблей воюющих государств проход закрывается, за исключением тех случаев, когда кораблю требуется вернуться в родной порт. Тогда такому кораблю не имеют права препятствовать. Другой вопрос — основания перекрытия. Когда речь идёт о воюющих государствах, это понятно. Но ни Россия, ни Украина друг другу войны не объявляли, а проходящая операция с трудом может быть названа войной. Пока что ни о каких крупномасштабных боевых действиях речи нет, это в основном действия спецназа, а действия Луганской и Донецкой народной республик — это совершенно другой вопрос, и у них, собственно, и кораблей нет. Турки тут с явной натяжкой объясняют свои действия для того чтобы выслужиться перед своими партнёрами на Западе. Это — безусловно! Они всегда подчёркивали, что они являются натовской страной, что у них есть обязательства перед блоком и что НАТО является их приоритетом».

Напомним, что Турция, ссылаясь на Конвенцию Монтрё, запретила проход военных кораблей России и Украины через черноморские проливы.