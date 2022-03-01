Москва, , 23:17 — REGNUM 1 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России сезона 2021/22 разгромило «Нижний Новгород» со счетом 3:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

Забитыми мячами в составе «бело-голубых» отметились Дании Фомин (45+2' пенальти), Вячеслав Грулев (54' Денис Макаров) и Федор Смолов (86' пенальти). Желтые карточки получили Иброхимхалил Юлдашев, Вячеслав Грулев, Кирилл Гоцук и Денис Макаров.

Статистика матча («Динамо"/ «Нижний Новгород»)

Удары 13/6

Удары в створ 6/2

Владение 54%/46%

Угловые 4/1

Нарушения 16/9

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Скопинцев (Лесовой, 89'), Бальбуэна, Паршивлюк (Варела, 87'), Фомин, Моро, Грулев (Шиманьский, 68'), Захарян (Лаксальт, 87'), Макаров, Тюкавин (Смолов, 68').

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев (Кравцов, 46'), Юлдашев, Кечкеш (Ткачук, 72'), Александров, Милсон, Стоцкий, Калинский (Карасев, 90'), Эннин, Ларсен (Игбун, 77').