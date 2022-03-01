Бернли, Великобритания, 1 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. 1 марта в Бернли на стадионе «Терф Мур» состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Бернли» — «Лестер Сити». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Коннор Робертс, Джон Броунхилл, Дуайт Макнил, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Ваут Вегорст, Максвелл Корне.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Рикарду Перейра, Люк Томас, Юри Тилманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Вилфред Ндиди, Харви Барнс, Марко Олбрайтон, Патсон Дака.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Ли Беттс | Константин Хатзидакис | Энтони Тейлор | Ли Мейсон.

На данный момент «Лестер Сити» с семью победами и 27-ю набранными очками занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», набрав 21 очко, идет на восемнадцатой позиции в зоне вылета.