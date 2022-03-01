Москва, 12 декабря, 2012, 11:09 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли новые правила размещения рекламы в столице, в частности размещение крупных рекламных конструкций в центре города будет запрещено. Об этом, по данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM от информационного центра правительства Москвы, сообщил на заседании правительства мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на центральных улицах и площадях будут допускаться только малые формы - афишные стенды, тумбы, реклама на остановках. Он отметил, что в пределах Бульварного кольца также будут запрещены щиты размером более 2 на 7 метра и 3 на 3,7 метра, в пределах Садового кольца - 6 на 3, крышные конструкции и ряд других форм.

За последнее время в городе было запрещено размещение рекламных перетяжек над дорогами и щитов на строительных заборах и сетках, при этом всего было убрано около 20 тысяч незаконных конструкций, напомнил Собянин. В то же время, по его словам, город по-прежнему перенасыщена наружной рекламой, а около 60% таких конструкций установлено незаконно.