Москва, 12 декабря, 2012, 11:09 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли новые правила размещения рекламы в столице, в частности размещение крупных рекламных конструкций в центре города будет запрещено. Об этом, по данным, полученным корреспондентом ИА REGNUM от информационного центра правительства Москвы, сообщил на заседании правительства мэр столицы Сергей Собянин .

По словам Собянина, на центральных улицах и площадях будут допускаться только малые формы - афишные стенды, тумбы, реклама на остановках. Он отметил, что в пределах Бульварного кольца также будут запрещены щиты размером более 2 на 7 метра и 3 на 3,7 метра, в пределах Садового кольца - 6 на 3, крышные конструкции и ряд других форм.

За последнее время в городе было запрещено размещение рекламных перетяжек над дорогами и щитов на строительных заборах и сетках, при этом всего было убрано около 20 тысяч незаконных конструкций, напомнил Собянин. В то же время, по его словам, город по-прежнему перенасыщена наружной рекламой, а около 60% таких конструкций установлено незаконно.