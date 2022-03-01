Сыктывкар, 1 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Жительница Сыктывкара Виктория Кириченко опровергла информацию из СМИ и соцсетях о том, что ее сын погиб в ходе военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

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«Не хороните моего ребенка. Информация достоверная — Сергей Кириченко жив и здоров, не распространяйте слухи и не собирайте сплетни, не нервируйте родителей», — написала она на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, фейки о Донбассе побили все мыслимые антирекорды.