Жительница Коми опровергла слухи о гибели сына в ходе военной операции
Сыктывкар, 1 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Жительница Сыктывкара Виктория Кириченко опровергла информацию из СМИ и соцсетях о том, что ее сын погиб в ходе военной операции на Украине.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военный
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«Не хороните моего ребенка. Информация достоверная — Сергей Кириченко жив и здоров, не распространяйте слухи и не собирайте сплетни, не нервируйте родителей», — написала она на своей странице «Вконтакте».
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