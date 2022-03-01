Лондон, , 22:05 — REGNUM Американская инди-рок-группа Modest Mouse рассказали подробности о трех специальных концертах в Великобритании, которые они дадут в июле. Об этом 1 марта сообщил портал NME.

Группа Modest Mouse NME

Группа отправится в турне этим летом в поддержку своего седьмого альбома The Golden Casket, который вышел в июне 2021 года.

«Нам очень повезло, что мы можем оказаться здесь, в любой поездке», — сказал по поводу объявления вокалист и гитарист Modest Mouse Айзек Брок. «Что бы это ни было, и кем бы мы все ни были, это просто прекрасно, что мы можем выступать».

https://www.instagram.com/p/CaP1eoHJxVg/

В июле Modest Mouse отправятся в Великобританию, где дадут три концерта в Лондоне, Глазго и Манчестере, после чего выступят в Европе.

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